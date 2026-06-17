Už zase? BMW říká, že o jeho novou i3 je takový zájem, že ji lidi nechá objednat dřív, současně ale varuje před kolapsem prodejů i zisků
Petr MilerJe-li to tak, fajn, každému přejeme úspěch s čímkoli, co dělá. V tuto chvíli to ale připomíná recept použitý při snaze vybudit zájem o spřízněnou iX3, který zatím v prodejních číslech není vidět. I v případě i3 si tak se soudy raději počkáme na objektivní data.
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Už zase? BMW říká, že o jeho novou i3 je takový zájem, že ji lidi nechá objednat dřív, současně ale varuje před kolapsem prodejů i zisků
dnes | Petr Miler
Je-li to tak, fajn, každému přejeme úspěch s čímkoli, co dělá. V tuto chvíli to ale připomíná recept použitý při snaze vybudit zájem o spřízněnou iX3, který zatím v prodejních číslech není vidět. I v případě i3 si tak se soudy raději počkáme na objektivní data.
Před pár dny jsme vás informovali o poněkud hořkosladkém milníku BMW. To oslavilo 10 tisíc prodaných kusů elektrického SUV iX3, což jistě není špatný výsledek. Ale opravdu je to po mnoha měsících prodejů něco významného v bilanci automobilky, která loni prodala 2 463 715 automobilů po celém světě?
Kdyby se to stalo „jen tak”, ani nebudeme mít potřebu o tom mluvit. Automobilka ale už dobrých 9 měsíců křičí do světa, jak jí lidé kvůli iX3 div netrhají ruce, jaký je to úspěch, jak přidává směny ve výrobním závodě v Debrecínu... A pak jsou z toho výrazně menší prodeje než v případě klasické X3, menší než u řady 3 a někde na úrovni řad 3 a 5, když se na věc podíváme optimisticky, o jejichž úspěších BMW neřekne půl slova. Tohle prostě nesedí, z pohledu Čecha obzvlášť - iX3 se u nás za 5 měsíců prodalo 71 kusů, přičemž jen k dealerům jich jako předváděček a spol. musely zamířit desítky. I skoro neviditelné X2 se prodalo víc, obří X7 víc než dvakrát tolik a nikdo o nich nemluví. Zní vám výsledky iX3 jako adekvátní čísla po všem, co bylo řečeno?
Celé to spíš působí dojmem, že by si BMW přálo, aby tohle auto bylo hit, ale zase taková sláva to není. Se skepsí tak hledíme i na nové informace, které skrze Automobilwoche firma posílá do světa - obří zájem prý přiměl automobilku rozjet formálně prodeje už 18. června, ačkoli objednávky chtěla automobilka původně začít přijímat až na podzim.
Tento krok přichází záhy po vyjádření prodejního šéfa BMW Jochena Gollera, který hovoří o zájmu o i3 dokonce překonávajícím přijetí modelu iX3. Ten si mělo krátce po představení objednat 50 tisíc lidí - ani tyto prodeje zatím zdaleka nevidíme. Je-li zájem o i3 ještě větší, musí BMW vyhlížet rychlé nashromáždění 50 až 100 tisíc objednávek, to by bylo opravdu něco. Zatím ale ani automobilka neříká, že by se něco takového stalo.
Je samozřejmě možné, že je to všechno fakt, BMW sedí na hromadě objednávek na iX3, které teprve odbaví, a zasedne na ještě větší počet objednávek i3, se kterými se teprve bude potýkat. Také je ale možné, že se jen snaží rozdmýchat zájem, který neexistuje. Co totiž automobilka oficiálně říká, je, že její letošní výsledky jdou oproti beztak nevelkým očekáváním do kopru. A musíme se ptát, zda by to dělala, kdyby byla zavalena objednávkami na své poslední novinky...
BMW totiž včera vydalo neobvyklé upozornění pro akcionáře, kterým snižuje svou prognózu tržeb, zisků i marží pro celý rok 2026. Nepřekvapivě valí odpovědnost za věci nacházející se mimo její kontrolu (Hormuz a spol.), ale máme pocit, že realita bude jako vždy prostší. Ačkoli se BMW tváří jako technologicky otevřená firma - a otevřenější než konkurence skutečně je - pořád na trh pod tlakem cpe primárně elektrické modely, které nenachází na trhu takové zastání jako ty spalovací. Ani zdaleka.
Platí to nejen v Evropě nebo v USA, ale i v Číně, kde si dokonce troufá naznačovat, že její prodeje posílá ke dnu omezený zájem o spalovací modely. To ale není pravda. Její tamní odbyt naprosto zřetelně visí na spalovacích typech, které si nevedou nijak zle. Prvních pět nejžádanějších modelů značky za velkou zdí jsou letos spalovací řady 3, X3, X5 a X1, v tomto pořadí. Do dubna oslovily 142 295 kupců z 153 867 zákazníků celkem. Jinými slovy, elektrické modely naprosto paběrkují a taková iX1 o 15 % kupců meziročně přišla. Spalovací řada 5 jich 12 % získala. Jsou to elektromobily, které BMW v Číně neprodává, ne naopak.
BMW prostě nevěříme, protože jeho prohlášení neodpovídají tomu, co lze vyčíst z objektivních prodejních dat. Vše působí dojmem, že firma nacpala příliš mnoho vajíček do jednoho košíku, rozumějte příliš mnoho peněz do čistě elektrických řad, o které teď není dostatečný zájem ani v Evropě, natož pak v Číně. Pokusy tvrdit opak pak působí spíš dojmem vytvořit realitu, jakou by si BMW přálo mít, než aby popisovalo realitu, jaká skutečně panuje.
Buď jak buď, automobilka varuje, že její zisk a volné cash flow kolabují ve srovnání s předchozím rokem už ve druhém kvartálu. A akcionářům pro zbytek roku vzkazuje:
Tržby: Letos se čeká „mírný pokles” oproti předchozímu roku (dříve: „stabilní úroveň”)
Marže v automobilovém odvětví: Nově firma očekává pouze „1 až 3 procenta” (dříve: „4 až 6 procent”)
Zisk před zdaněním: Přijít má „výrazný pokles” (dříve: „mírný pokles”)
V reakci na nastalou situaci tak nový generální ředitel firmy Milan Nedeljkovic ohlásil výrazné nové škrty a rozšíření už probíhajících opatření na snižování nákladů. Jak situace BMW reálně vypadá, se dozvíme za pár týdnů, kdy mnichovská automobilka ohlásí své výsledky za první letošní pololetí. Nic pěkného ale nemá smysl čekat.
Je o novou i3 skutečně takový zájem? Pravdivost slov BMW potvrdí nebo vyvrátí až čas, pro tuto chvíli jsme raději obezřetní. Foto: BMW
Zdroje: Automobilwoche, BMW
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