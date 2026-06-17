Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme

Mercedes a jeho divize AMG jsou dnes až po uši ve vlastních exkrementech, do kterých se dostaly slepou sázkou na downsizing a elektrifikaci. Zákazníci obojí odmítli, teď se tedy vrací k motorům V8. Zatím je ale mají jen modely, které je už měly, chleba se bude lámat jinde.

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Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme

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Foto: Mercedes-Benz

Mercedes a jeho divize AMG jsou dnes až po uši ve vlastních exkrementech, do kterých se dostaly slepou sázkou na downsizing a elektrifikaci. Zákazníci obojí odmítli, teď se tedy vrací k motorům V8. Zatím je ale mají jen modely, které je už měly, chleba se bude lámat jinde.

Jakkoli je Mercedes už víc než 140 let spojen se spalovacími motory, v poslední době jako by si německá automobilka podřezávala jednu větev za druhou, na kterých sedí. Svou budoucnost totiž spojila s elektromobilitou, na kterou navíc chtěla přejít už k roku 2030. Na něco takového však zákazníci nebyli zvědaví, zejména pak ti, kteří kupovali ostré modely AMG. Zejména pro ty se staly typickými objemné osmi- a šestiválcové motory, ani po čtyřválci doplněném plug-in hybridní technikou nikdo nevolal.

Za loňský rok tak divize z Affalterbachu prodala jen 145 tisíc aut, což je o poznání méně aut, než jich do světa poslalo konkurenční BMW M. Šéf AMG Michael Schiebe proto přišel s plánem, který by situaci měl dramaticky změnit. Během příštích 36 měsíců mají Němci přijít hned s 27 novinkami, které jim mají umožnit navýšit do konce dekády prodeje na více než 200 tisíc aut ročně.

To zní slibně, jenže Mercedes jako by se nepoučil - i u nich má být klíčová nechtěná elektrifikace. Raději si tedy počkáme, co přesně dorazí - a s jak vřelým přijetím se to setká -, aktuální novinky jsou ale vítané. Ukazují na jakýsi druhý pilíř pro další růst, kterým se má stát znovu osmiválec. Jde o novou jednotku M177 Evo, která se poprvé objevila pod kapotou faceliftované třídy S. V jejím případě produkuje 537 koní, k nimž se přidává ještě 23 kobyl od mild-hybridního systému. I přes 2,5tunovou hmotnost tak limuzína zvládá stovku za rovné 4 sekundy.

Stejně jako předchozí osmiválec má i nová pohonná jednotka čtyřlitrový objem, do vínku však dostala plochou hřídel jako závodní speciály. Motor jde tak lépe do otáček, stejně jako se projevuje jadrnějším zvukem. Mercedes s ním tedy počítá i u sportovních aut, přičemž aktuálně představil hned dvě novinky, a sice GLE 63 S 4Matic+ a GLS 63 4Matic+. První zmíněný vůz pak bude k dispozici jako klasické SUV i jako stylovější varianta Coupe se zešikmenou zádí.

Bez ohledu na karoserii či velikost se ovšem motor nebude lišit. Na rozdíl od limuzíny bude produkovat 612 koní výkonu, které doplní 850 Nm točivého momentu. I v tomto případě pak lze počítat s mild-hybridní technikou a tedy dodatečnými 23 kobylami, za kterými stojí integrovaný startér-generátor. Menší GLE s touto silou zvládne stovku za 3,9 sekundy, zatímco větší GLS potřebuje 4,2 s. Nejvyšší rychlost pak byla ve všech případech omezena na 280 km/h.

Vedle motoru se oproti běžnějším verzím novinky liší upraveným vzduchovým podvozkem, který v režimech Comfort, Sport a Sport+ umožnuje snížení světlé výšky, zatímco v módu Trail dochází na její zvýšení a tedy na umocnění průchodnosti terénem. Otázkou však je, zda byste vůbec měli hladký asfalt opouštět. Pokud totiž zvolíte největší 22palcové (GLE) či dokonce 23palcové (GLS) ráfky, je třeba počítat s pneumatikami tenkými jako slupka.

Vedle větších kol tu pak máme už jen drobnosti jako černě lakované detaily či čtveřici koncovek výfuku, zatímco do interiéru dorazil sportovní volant. Ten pak může být čalouněn kůží či mikrovláknem, podobně jako sportovní sedadla. Mimo to si můžete dopřát také karbonové dekory, které vám spolu s kurážným zvukem připomenou, že jste součástí snahy AMG vrátit se na výsluní, a to za pomoci osmiválcové a nikoli elektrické techniky.

Zní to znovu pozitivně, chleba se tady ale neláme - GLE i GLS osmiválec nabízely i dosud. Na přelomový krok, kterým by se stalo zejména nahrazení čtyřválcového hybridu v Mercedesu-AMG C63, pořád čekáme. Snad dorazí, pak půjde hovořit o tom, že se třícípá hvězda skutečně uzdravuje.


Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 1 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 01Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 2 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 02Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 3 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 03Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 4 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 04Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 5 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 05Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 6 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 06Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 7 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 07Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 8 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 08Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 9 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 09Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 10 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 10Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 11 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 11Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 12 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 12Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 13 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 13Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 14 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 14Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 15 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 15Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 16 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 16Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 17 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 17Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 18 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 18Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 19 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 19Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 20 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 20Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 21 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 21Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 22 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 22Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 23 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 23Uzdravuje se Mercedes? Hned dvěma autům dal nový motor V8 a slibuje 27 ostrých novinek, na přelomový krok ale pořád čekáme - 24 - Mercedes-AMG GLE63 a GLS63 2026 prvni sada 24
Mercedesy GLE 63 a GLS 63 dostaly nový osmiválec s plochou hřídelí, který posílá na všechna čtyři kola 612 koní. Je to v pořádku, zlomové to ale není, motory V8 měly tyto modely i dosud - jen starší. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

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