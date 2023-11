V akceptaci čínských aut nastal další průlom, „Číňan” poprvé vyhrál západní anketu o auto roku před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Ještě před pár léty bylo něco podobného nemyslitelné v jakékoli zemi mimo samotnou Čínu a pár více či méně rozvojových států. Teď je to realitou v Austrálii, přijmout roli poražených musely značky jako BMW, Mercedes či Range Rover.

Na čínská auta si značná část lidí zvykla hledět s despektem, což s ohledem na jejich první nevydařený útok na evropské trhy není až tak překvapivé. Před nějakými patnácti lety totiž Číňané skutečně neměli co nabídnout. A i když přišli s nízkými cenami, jejich auta nebyla Evropanům dost dobrá. Jejich interiéry smrděly lacinými lepidly, které by vás postupně dostaly do hrobu zřejmě i tehdy, kdyby to nezvládla mizerná pasivní bezpečnost. Kola pak roztáčelo ústrojí, které spíše žralo, než aby jelo.

Číňané si tedy dali pár let pauzu, během které více či méně upustili od kopírování zahraničních designů. Nově to ostatně ani nemají zapotřebí, neboť s pomocí nemalých peněz na svou stranu přetáhli světovou špičku, ať již jde o designéry, techniky či třeba marketingové a prodejní manažery. Během svého druhého útoku, který se již neomezuje pouze na starý kontinent, tak mnoho chyb nedělají. Nízké ceny jsou sice stále ve hře, za ně ovšem pořídíte designově, motoricky i bezpečnostně propracované vozy.

Za dveřmi je tedy přesně to, o čem píšeme už roky - expanze, kterou už nebude jak zastavit. Svědčí o tom i úspěchy značky MG, tedy původně britské automobilky, která ale už od roku 2005 patří Číňanům a v roce 2007 ji ovládl dnešní majitel značky, čínský konglomerát SAIC. Tento gigant do MG nasypal potřebné peníze, načež v roce 2011 došlo na představení první ryzí novinky po šestnácti letech. Výrobu pak přestěhoval di Číny, kde v roce 2019 na otevření již čtvrté továrny.

MG o sobě dává hlasitě vědět hlavně díky spalovacímu SUV ZS, dnes nejprodávanějšímu čínskému autu v Evropě, relativně úspěšný je ale i elektrický hatchback MG 4. Ten sice netvoří páteř prodejů značky, na svém poli ale dokáže být konkurenceschopný. Třeba u nás je k mání od 779 960 Kč, což sice není málo, na takový bateriový vůz jde ale o slušné peníze. Je pak sice pravdou, že za ně dostáváte paket o kapacitě 51 kWh, se kterým daleko nedojedete, ovšem pokud přihodíte dalších 100 tisíc korun, jste na 64 kWh a 204 koních. U takového VW pořád nebudete ani u úplného základu.

Čínský elektromobil s relativně nízkou cenou spojuje také bohatou standardní výbavu, stejně jako přitažlivý zevnějšek. MG tak má v ruce hodně trumfů, což poprvé ocenila i porota západní ankety o auto roku. Vůz se tak stal premiantem australského magazínu Car Sales, což znamená další průlom, něco takového se nikdy dříve nestalo. Autem roku 2023 je tedy MG 4, které po cestě na trůn pokořil i takové vozy jako BMW X1, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Kona, Mazda CX-90, Mercedes-Benz GLC, Nissan X-Trail, Polestar 2 či Range Rover Sport.

Napráskáno tedy dostal prakticky celý svět, přičemž MG4 dosadilo na první místo hned osm z deseti porotců, zbytek jej pak poslal na druhé místo. Úspěch čínského auta je tedy opravdu pořádný. My už jen dodáme, že polovinu skóre tvořilo hodnocení bezpečnosti, inovací, technologie, praktičnosti a jízdy. Za tou druhou pak stojí provozní náklady a předpokládaná zůstatková hodnota po třech letech a 45 tisících najetých kilometrech.

MG4 je Autem roku 2023 australského magazínu Car Sales. Jde o první takový úspěch Číňanů na jednom z nejvyspělejších trhů západního střihu. Při pohledu na cenu a výčet prvků, které za cenu auta dostanete, se ale nelze divit. Znovu je tak třeba varovat hlavně evropské výrobce a politiky - tohle je pořád jen první vlaštovka, po které dorazí obří hejno. Foto: MG Motor

Zdroj: Car Sales

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.