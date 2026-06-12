V Americe nechtěný Američan už zná svou cenu pro Evropu. Nestojí až tak moc, jen nevíme, jestli s motorem nebo bez něj
Petr ProkopecJe trochu smutné, že ani tak americké zboží nenachází v Americe velké zastání, to ale nejspíš proto, že nenabízí řádně americký motor. V Evropě by to vadit nemuselo. A základní cena, jakkoli je o 600 tisíc Kč vyšší než ve Státech, také nevypadá zle.
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V Americe nechtěný Američan už zná svou cenu pro Evropu. Nestojí až tak moc, jen nevíme, jestli s motorem nebo bez něj
včera | Petr Prokopec
Je trochu smutné, že ani tak americké zboží nenachází v Americe velké zastání, to ale nejspíš proto, že nenabízí řádně americký motor. V Evropě by to vadit nemuselo. A základní cena, jakkoli je o 600 tisíc Kč vyšší než ve Státech, také nevypadá zle.
„Jeden Charger. Dva pohony. Svoboda volby. Nová generace modelu Charger, postavená na multi-energetické platformě STLA Large, byla od samého počátku navržena tak, aby podporovala jak bateriové elektrické, tak spalovací pohony, což společnosti Dodge umožňuje nabídnout dvě odlišné interpretace moderního výkonu muscle carů.”
Takto zní jeden z prvních odstavců tiskové zprávy, kterou nás koncern Stellantis oblažil v souvislosti s příchodem Dodge Charger na evropské trhy. A jde o trochu zavádějící rekapitulaci. Jakkoli rozhodně nelze rozporovat fakt, že automobilka skutečně přišla se dvěma různými verze téhož modelu, které se vizuálně příliš neliší. A dnes nabízí onu svobodu volby.
Když se ale stávající generace Chargeru klubat na svět, automobilka u ní zpočátku s ničím jiným než s elektrickým pohonem nepočítala, pouze si ke spalovací alternativě nechala použitou (a možná ani ne cíleně, jinou k dispozici stejně neměla...) platformou nechala otevřená zadní vrátka. To až když po premiéře elektrického provedení začala klientela dávat velmi hlasitě najevo, že po ničem takovém netouží, došlo na změnu směru a dodatečný vývoj spalovací verze. Ta pak na trh dorazila až takřka po roce, během kterého se prodeje elektromobilu propadly na pouhé stovky aut za kvartál.
Čest značky tak nakonec v Americe zkusí zachránit chystaná osmiválcová verze, která nejenže už vůbec nebyla v prvotním plánu, automobilka její příchod popírala i později. Zda toto provedení dorazí oficiálně do Evropy, zatím není jisté. S elektrickou a šestiválcovou verzí ale stoprocentně počítat můžeme. A nyní už i víme, za jaké peníze budou k mání.
Zatímco v Americe startuje Charger na 50 tisících dolarech, tedy asi na 1,05 milionu korun, v Evropě za něj dáte minimálně 66 tisíc Eur neboli 1,6 milionu korun. Přesun muscle caru oficiální cestou přes oceán tak nevychází úplně levně, ale není to zase tak moc, už DPH a clo udělají hodně. Složitější otázkou je, co za své peníze vlastně dostanete, neboť v USA je zmíněná cena spojena se šestiválcem. U nás zatím není jasné, zda půjde o verzi „s motorem”, tedy šestiválcovou variantu, nebo „bez něj”, tedy elektrickou variantu. Dodge zatím upřesnil pouze tolik, že elektrická i spalovací verze dorazí vždy ve dvou variantách R/T a Scat Pack.
Jisté je tedy zatím jen to, že za oněch 1,6 milionu korun dostanete jedno z níže postavených provedení, která pohání 426 spalovacích nebo 544 elektrických kobyl. Ve druhém případě jde o výkon vyšší o 40 koní než v zámoří, za tím ovšem stojí tlačítko systému PowerShot na volantu, které vám na pár sekund přihodí pod pravou nohu právě oněch čtyřicet koníků. Právě s touto technologií ostatně Charger s bateriemi zvládá stovku za 4,2 sekundy, tedy o čtyři desetiny rychleji než se šestiválcem.
Při volbě verze Scat Pack výkon obou pohonů narůstá, a to na 558 nebo 679 koní, zatímco zrychlení klesá na 3,9 resp. 3,3 sekundy. Ve výbavě pak nebudou chybět 20palcová litá kola, přední sedadla ovládaná v 12 směrech či 16palcový digitální přístrojový štít. To vše ale cenu pošoupne nejspíše nad úroveň dvou milionů korun, kde lze očekávat také osmiválcovou verzi. Ale to už hledíme příliš daleko do budoucnosti.
Aktuální Dodge Charger do Evropy dorazí jako dvou- i čtyřdvířko, přičemž u obou karosářských verzí lze volit mezi spalovacím a elektrickým pohonem, navíc ve dvou naladěních. Ceny pak odstartují na 1,6 milionu korun, jen nevíme za co vlastně. První auta dorazí do Evropy v září. Foto: Dodge
Zdroj: Stellantis
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