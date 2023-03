V Belgii brojí proti rychlému ježdění autem tak moc, že trestné bude dokonce o něm jen mluvit před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zní to jako aprílový žertík, ale bohužel, je to krutá realita. Země vaflí a čokolády letos zavede zákon, který bude postihovat jakékoli nikoli negativně pojaté zmínky o ježdění autem za hranicí předpisů.

Na internetu se čas od času objeví videa, které zachycuje řidiče při jízdě za hranicí platných pravidel. Někdy jsou relativně nevinná, jindy ukazují opravdu nebezpečné kousky. Tak či onak jde o reflexi něčeho, co se prostě stalo. A pokud má někdo v úmyslu bojovat právě s takovým jednáním, musí se postavit proti němu samému, nikoli proti tomu, který o něm jakýmkoli způsobem informuje.

V Belgii to vidí jinak, a tak už letos uvedou v platnost nový zákon, v jehož důsledku bude možné přísně postihovat jakékoli zmínky o takovém jednání, pokud nebudou veskrze negativní. Nejde tedy jen o lidi, kteří někam nahrají video, jehož předmětem je kupříkladu rychlá jízda, ale i o ty, kteří jej budou jakkoli schvalovat. Takoví lidé budou čelit pokutě až 1 000 Eur (cca 23 600 Kč), zároveň mohou až na rok přijít o řidičský průkaz. Orwell by se asi nestačil divit.

Zákon je podle všeho hysterickou reakcí na nehodu, která se odehrála 20. března loňského roku. Tehdy muž vjel se svým autem do karnevalového průvodu a vše následně sdílel na internetu. „Nemohu proto déle akceptovat, aby někteří řidiči používali silnice jako formulový okruh a následně o tom informovali na sociálních sítích,“ uvedl k věci belgický ministr dopravy Georges Gilkinet. A neodpustil si klišé, že vysoká rychlost je v Belgii jednou z hlavních příčin fatalit.

V žádném případě tím neschvalujeme jakékoli závadné jednání na silnici, proč by ale měl být trestán někdo, kdo o něm informuje či kdo jej jakkoli komentuje, to nám uniká. Iluze, že lidé přestanou podobné věci, za které dnes hrozí hrdelní tresty, dělat pro to, že jim hrozí jiný (beztak méně hrdelní) trest za to, že o tom ještě poinformují své okolí, nám přijde naprosto scestná. Nezmění to vůbec nic, jen to bude znovu vyvolávat strach z toho něco říci, k něčemu se vyjádřit, jde to jen proti svobodě projevu.

Belgičané si ale pojedou svou, a tak tamní institut pro bezpečné silnice (VIAS) bude na základě nového zákona monitorovat sociální sítě, a jakmile objeví nějaké nepřístojné video, ihned na něj upozorní policii. Ta bude moci potrestat nejen řidiče, ale i jeho spolujezdce a stejně tak i diváky. Což již zní jako totalitní represe. Jakožto kolemjdoucí totiž nemáte na konání bezohledného motoristy, ať již jde o samotnou jízdu, nebo následné nahrání videa na internet, jediný vliv.

Politici se ale zjevně rozhodli, že kdo nezabrání zločinu či jej nenahlásí, bude vinen stejně, jako ten, kdo jej spáchal. Jedinými, kdo hněvu zákona unikne, tak budou „práskači“. Tedy lidé, kteří na pochybné video upozorní. Pomalu tak už jen chybí návrh na zavedení odměn, které tito svědomití občané z oněch pokut dostanou, aby celá věc byla dotažena ab absurdum. V té chvíli by totiž policie byla zavalena hlášeními často zaměřenými proti znepřáteleným sousedům.

Belgie letos zavede zákon zaměřený proti sdílení záběrů či jiných informacích o silničních přestupcích, pokud tedy takové vyjádření nebude zřetelně odsuzující. Kam jsme to probůh dospěli? Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain

Zdroj: De Telegraaf, GoCar

Petr Prokopec

