V Číně a Koreji otevřeli továrny i dealerství aut, důvodů k radosti přesto mnoho nemají

V Číně bylo otevřeno již 99 procent všech dealerství aut a v Koreji už nic nebrání plnému spuštění automobilových továren. K dealerům však chodí jen zlomek lidí a továrny znovu zavírají.

Pokud jste se dnes začetli do českých sdělovacích prostředků, nejspíše vás naplnil bezbřehý optimismus. Jakkoliv se o víkendu mluvilo o tom, kterak během svátků porušuje restrikce více Čechů než předtím, a proto přijde opětovné přitvrzení, dle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka můžeme čekat spíše pravý opak. Do konce dubna by měla být otevřena většina obchodů, což pro řadu podnikatelů představuje dlouho vyhlížené světlo na konci tunelu. Nicméně je třeba varovat před přílišným optimismem, alespoň v některých oborech.

Jak asi již tušíte, velké naděje by neměl mít automobilový segment. Ostatně již v uplynulých dnech jsme naznačovali, že ani otevření showroomů nepovede k opětovnému velkému zájmu o nová auta. Ekonomický výhled je velmi nejasný a o krizi dnes již mluví i ti největší optimisté v řadách analytiků. Lidé tak sice budou nadále nakupovat potraviny či oblečení, stejně jako třeba kosmetiku. Ovšem koupi nového vozu většina vyřadí ze seznamu priorit, zvláště pokud to staré funguje i nadále bez problémů.

Že nejde jen o pouhou nepříjemnou fikci, dokazují data ze světa. Nahlédnout můžeme především do Číny, z níž pandemie vzešla. Koronavirus v této zemi zaútočil jako první, aktuálně nicméně úřady prohlašují, že to nejhorší má největší trh světa za sebou. Ony restrikce tak byly výraznou měrou uvolněny a k minulému pátku bylo otevřeno 99 procent veškerých dealerství. Fronty před nimi však nestály, místo toho čínská asociace automobilových prodejců hlásí návštěvnost na úrovni 66 procent předkoronavirového stavu.

Ještě horší je pohled na prodeje, v tomto ohledu jsou čínská dealerství pouze na 64 procentech někdejších stavů. Dolů pak ostatně letí i prodeje náhradních dílů a obrat servisů. Ač tedy byl život v Číně víceméně obnoven, prodej aut poklesl vůči normálu o nějakých 36 procent. To je ve výsledku ještě optimistický údaj, neboť země není v rámci výroby aut až tak zaměřena na export, nýbrž na uspokojení domácího publika.

Co přesně to znamená? Zejména to, že většina globálních automobilek nemůže ani po uvolnění stavidel očekávat návrat předchozích pořádků. Je totiž třeba dodat, že Evropa i Spojené státy stále s koronavirem bojují. A s jeho dopadem na ekonomiku se budou muset vyrovnat. To ale povede zejména k onomu poklesu zájmu o nová auta. Kia tak již informovala, že navzdory odstranění omezení plánuje zastavit výrobu ve třech korejských továrnách - o její auta není dostatečný zájem.

Korejci vypočítali, že za prvních deset dubnových dnů poklesl vývoz nových aut o 7,1 procenta a náhradních dílů dokonce o 31,8 procenta. Z toho důvodu chtějí zastavit od 23. do 29. dubna provoz ve třech domácích továrnách a čekají pouze na svolení odborů. Dá se nicméně předpokládat, že odbory nebudou proti, jinak se dá očekávat rovnou propouštění.

Je nicméně třeba dodat, že k takovému kroku nakonec tak jako tak dojde, byť redukce pracovních sil se budou značka od značky lišit. Nicméně nižší než očekávaný zájem o nová auta povede v prvé řadě k propouštění u dealerů, nižší odbyt pak logicky ovlivní také automobilky. Jak tedy naznačují odborníci, s následky koronaviru se svět bude vypořádávat léta, v rámci automobilové branže obzvlášť.

Pro Škodu je čínský trh nejdůležitější, únorové registrace značky však v zemi klesly o 89 procent. Březnová data pak zatím ještě nejsou k dispozici, optimističtější však budou pouze o chlup

Zdroj: Auto News, Reuters

