V ČR se začala prodávat překvapivá novinka s dieselem V6, z jejích cen až trochu mrazí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Když si uvědomíme, co se nyní děje v Evropě, dalo by se tu čekat mezi novými auty leccos, jen ne velký pick-up s objemným dieselem pod kapotou. Jenže dorazil, je ovšem velmi drahý.

Na odhalení Jeepu Gladiator generace JT došlo již v listopadu 2018. O pár měsíců později pak vůbec první pick-up značky za posledních takřka třicet let zamířil do prodeje, ovšem pouze ve své domovině. Americká automobilka tehdy oznámila, že se zbytkem světa sice počítá, ovšem na Střední východ se Gladiator měl dostat v půlce loňského roku a do Evropy až v jeho závěru. Takové byly ovšem plány před koronavirovou pandemií, které dění v loňském roce pochopitelně změnilo. Ne však zcela.

Jeep začal s prodejem auta letos a pokud vás zajímají ceny, připravte se na menší šok. Na základní variantu Sport stačí ve Spojených státech zhruba 700 tisíc korun, a to jde o verzi s plnotučným, 3,6litrovým benzinovým šestiválcem Pentastar. U nás vám nebude stačit na úplný základ ani dvojnásobná suma, a to zdaleka. Zrovna na motor si ale starý kontinent nebude moci stěžovat, neboť všechna čtyři kola pick-upu roztáčí výlučně podobně neskromný třílitrový šestiválcový turbodiesel Multijet.

Pohonná jednotka byla naladěna na 264 koní a 600 Nm točivého momentu, jenž standardně přenáší osmistupňový automat. Dále pak nechybí stálý systém Command-Trac 4x4, stejně jako dvoustupňová redukční převodovka či přední a zadní nápravy Dana 44. Již z toho je přitom jasně patrné, že navzdory nemalému výkonu se Gladiator zaměří hlavně na jízdu v terénu a nikoliv na silniční dynamiku. Tomu odpovídají i velkorysé nájezdové úhly, brodivost 760 mm či 17palcová kola s off-roadovým obutím.

Automobilka přitom původně naznačovala, že do Evropy pustí všechny tři výbavové verze, tedy základní Sport, prostřední Overland i vrcholný Rubicon. Zatím však dorazily pouze první dvě a pár omezených edic. Vrcholný Rubicon na fotkách níže je ale nejzajímavější - je mu vlastní nejen komfortnější interiér, ale rovněž pohon všech kol (Rock-Trac 4x4), vylepšené nápravy Dana 44, delší chod zavěšení či 32palcové off-roadové pneumatiky.

Z oněch omezených edic je vrcholem provedení Launch Edition, které počítá s 18palcovými koly zvenčí či s černou kůží uvnitř. Dále pak ve standardu nebudou chybět multimédia Uconnect s 8,4palcovým displejem nebo dopředu mířící kamera. A rovněž audio systém Alpine Premium, jehož součástí jsou přenosné bezdrátové reproduktory. Takové auto ale stojí v Česku od 1 997 900 Kč, což je vážně soda. I z ceny úplného základu v podobě provedení Sport ale s cenou od 1 553 900 Kč snad až trochu mrazí, to je více jak 2,2krát tolik než kolik za základ dají v USA.

Jeep Gladiator konečně vstoupil na český trh. Zatím není k dispozici ve verzi Rubicon, oficiální snímky ji ale zachycují. Foto: Jeep

Zdroj: Jeep

