V drsném polském hotelu na kolech prý přežijete i apokalypsu, inspiroval se vojenskými letouny a tanky

Vzhled obvykle není tím, čím by obytná auta dokázala zaujmout, extravagantní stroj z Polska ale přitahuje pozornost právě tím. Jeho svérázná nástavba skrývá ložnici, kterou lze přeměnit na jídelní kout, kuchyni i separovanou sprchu a toaletu.

K Polsku momentálně upíná svůj zrak řada Čechů kvůli stěžejnímu kroku tamní vlády. Ta na půl roku snížila DPH u základních potravin z pěti procent na nulu a u paliv ze třiadvaceti procent na osm. Díky tomu můžete jen pár kilometrů za hranicemi natankovat plnou nádrž a naplnit zavazadelník mnohem levněji než u nás. Není tedy divu, že do Polska míří kolony koupěchtivých zákazníků. My se nicméně tímto směrem momentálně zadíváme z jiného důvodu - kromě toho, že se tato země stává nákupním rájem svého druhu, je i domovinou několika výrobců obytných aut.

Není tomu dlouho, co jsme si posvítili na společnost Camportable, která přišla s kuchyňským modulem, jenž se zavěšuje na tažné zařízení. Konverze na „motorhome“ je tak možná u pomalu jakéhokoliv vozu, u kterého přitom můžete i nadále využívat zavazadelník, a to třeba pro nafouknutou matraci. Nápadu, vedle nějž bledne i program Simply Clever Škody, jsme se nicméně dopodrobna věnovali již dost. Nově si tak necháme užívat patnáct minut slávy společnost Xpedition Pro, která představila nový terénní obytný vůz XPro One.

Poláci se v případě designu nechali inspirovat bojovými vozy a stíhačkami, drony a tanky. Neměl by nás tedy vůbec překvapit jakýsi „postapokalyptický“ exteriér. Otázkou však je, nakolik velké terénní vyžití přepracované Iveco Daily 4x4 skutečně zvládne. XPro One totiž disponuje užší (2 300 mm), nicméně poměrně vysokou (3 520 mm) karoserií. Jakkoliv se tedy chlubí velkorysým předním (37 stupňů) a zadním (27 stupňů) nájezdovým úhlem, stabilita je již diskutabilní. Nicméně takové drsnější polní cesty by novinka měla zvládnout bez problémů.

Zákazníci si přitom mohou vybrat ze tří rozvorů (3 400, 3 780 a 4 175 mm), od nichž se pochopitelně odvíjí vnitřní prostor. Nicméně ve všech případech lze počítat s ubytováním pro tři osoby, kdy páru je určena rozkládací postel vzadu, která se přes den mění na jídelní kout, zatímco třetí do party musí vyšplhat nad kabinu řidiče. Dále tu máme separátní sprchový kout a toaletu, stejně jako kuchyňku s dvouplotýnkovým plynovým hořákem. S tím je svázána 11kilová bomba, nechybí však ani nádrže na dvakrát 200 litrů vody.

Opomenout nesmíme ani dieselový generátor, jenž obstarává jak topení, tak i 10litrový boiler. Stejně jako lze počítat se 135litrovou ledničkou či dokonce se solárními panely. Polákům lze tedy věřit, že XPro One by měl zvládnout hostit onu trojici dobrodruhů po 10 dnů i bez jakéhokoli kontaktu s civilizací, to už by na přežití apokalypsy stačit mohlo. S tím ovšem bezesporu bude korespondovat vyšší cena, která však momentálně zůstává utajena. Dodat tak už jen můžeme, že nový obytný vůz disponuje i venkovním vysunovacím grilem či 17palcovými koly s 37palcovými off-roadovými pneumatikami.

