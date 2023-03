V Evropě se začal prodávat luxusní čínský soupeř Škody Kodiaq, za podobné ceny nabízí mnohem víc před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Geely

Prošel lehčími změnami z hlediska specifikací, dramaticky pak změnil své jméno. To všechno bude asi Evropanům vyhovovat, citelně odlišné ceny ale mohou být problém.

Na starý kontinent oficiálně dorazilo další čínské auto. Zajímavé tentokrát není jen tím, že slušně vypadá, nabízí moderní techniku, na palubě má spoustu výbavy a z jeho čínských cen se lidem stejně protáčí panenky, tentokrát se i zajímavě jmenuje. Číňané jej znají jako Geely Xing Yue L, na některých trzích si říká KX11, to moc zajímavé není. V Evropě ale přijme za své označení Geely Monjaro. A pokud vám obě slova dohromady zní jako Kilimandžáro, náhoda to není, přesně toho chtějí Číňané docílit.

Přes pozoruhodné označení jde ale ve své podstatě o stále stejný vůz, který za velkou zdí znají pod výše zmíněným jménem Geely Xing Yue L. Jeho výslovným cílem vždy bylo nabídnout možnosti SUV drahých značek jako BMW nebo Mercedes-Benz za cenu těch obyčejných, třeba škodovek. A při pohledu na něj a jeho parametry - včetně těch cenových - jej nikdy nešlo brát na lehkou váhu.

Geely totiž vůz postavilo na platformě CMA jím ovládaného Volva a používá i další jeho techniku. Vůz sází jen na motory 2,0 turbo - ve slabší konfiguraci se 160 kW (218 koní), 235 Nm, pohonem předních kol a 7stupňovým dvouspojkovým automatem, v silnější pak s výkonem 175 kW (238 koní) výkonu, 350 Nm točivého momentu, pohonem 4x4 a 8stupňovým automatem s hydrodynamickým měničem.

Vzhledem k tomu, že jde o středně velké SUV rozměrově blízké Škodě Kodiaq (d x š x v: 4 770 mm x 1 895 mm x 1 689 mm, rozvor 2 845 mm), svědčí zmiňované výkony o tom, že Monjaro skutečně míří mezi prémiovky. Dosvědčuje to nakonec i docela noblesně pojatá kabina, v níž je celá palubní deska pokryta trojicí na sebe přímo navazujících displejů. Jeden slouží jako přístrojovka, druhý jako výstup infotainmentu spíše pro řidiče, třetí je pak výstupem zábavního systému jen pro spolujezdce, který také jen pro něj bude viditelný za jízdy.

Výbava je jako obvykle bohatá, už v základu najdeme věci jako elektrické ovládání všeho potřebného, a to prosím včetně sedadel, která jsou všechna vyhřívaná, automatickou klimatizaci, infotainment s řadou displejů a připojením k internetu, bezklíčový vstup a start, panoramatickou střechu, LED světla a kompletní bezpečnostní výbavu včetně adaptivního tempomatu nebo parkovacích kamer snímajících celé okolí vozu. To si pak dovedete představit, co nabídnou vyšší verze - vrchol disponuje v podstatě vším, co si lze v moderním autě prémiové značky představit.

Přes zmíněnou velikost, techniku i výbavu, parametry u nás definující jen auta v milionových vodách, ale Číňané trvají na odhodlání nabízet tento vůz za statisíce. V základu tak Monjaro stojí v Číně jen 119 800 yuanů, což není ani 400 tisíc Kč. A i vrcholná verze s kompletní výbavou s 238 koňmi s pohonem 4x4 přijde na 185 200 CNY, tedy asi 610 tisíc Kč. Za to pořád zdaleka - ale skutečně ani zdaleka - nekoupíte byť základní Kodiaq, na ten je dnes třeba o 450 tisíc víc, to není vtip. Byli jsme tak napjati, za kolik se tohle auto začne prodávat v Evropě, nijak zvlášť příjemné překvapení to ale není.

Monjaro v prvé řadě dorazilo nepřekvapivě do Ruska. Geely nabízí jen silnější provedení s 235 koňmi a pohonem 4x4, navíc opravdu bohatou základní výbavou, jak bylo popsáno výše. Přesto je třeba říci, že cena startující v provedení Luxury na 4 499 990 RUB (asi 1,34 milionu Kč) je dosti sebevědomá, ať se na ni podíváme jakkoli. Na druhou stranu je ale třeba říci, že je to pořád výhodnější nabídka než u Kodiaqu. Abyste se se škodovkou dostali na výkon Monjara, je třeba sáhnout po verzi RS, pak jste ale s cenou na 1,4 milionu. A výbavy pořád dostanete míň. A to je třeba dodat, že i absolutně nabušené Geely Monjaro Exclusive stojí 4 799 990 RUB, tedy asi 1,43 milionu Kč, tomu se Kodiaq též nemůže vyrovnat.

Čekali jsme ale lepší ceny a je otázkou, kolik tento vůz bude stát v zemích EU, kam má též namířeno. Teoreticky by to mohlo být méně, přepočet cen z rublů stále není reprezentativní - skladové Kodiaqy ve špičkových specifikacích stojí v Rusku snadno přes 5 milionů rublů, tam se pořád Monjaro s cenou vůbec nedostane. A pozice Geely v největší zemi světa je též specifická, nové konkurence tam mnoho čekat nemůže...

Geely Monjaro se ukázalo světu v evropské specifikaci. Podle automobilky je pokusem konkurovat středně velkým SUV od BMW či Mercedesu za cenu mainstreamových modelů. V Číně je k mání skutečně velmi výhodně, v Evropě ne až tak. Foto: Geely

Zdroj: Geely

