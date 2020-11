V Evropě se začalo prodávat auto, které chce soupeřit s BMW cenami nižšími než u Škody před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ambice Číňanům nikdy nechyběly a postupem času jich jen přibývá. Teď už nebojují jen s levnými značkami ještě nižšími cenami, novinka Geely určená pro celý svět chce být levným čínským BMW X4.

Nová čínská auta začínají evropské zákazníky chytat za srdce. Tomu se nelze divit, jejich design se konečně blíží místnímu vkusu a zachována zůstala strategie bohaté výbavy spojené s nízkými cenami. Smůla je, že většina z nich zůstává vyhrazena pouze zemi svého vzniku, i tento stav se ale v posledních letech mění.

Přímo na trhy zemí Evropské unie zatím dorazila jen hrstka aut, řada nových modelů je ale od začátku odhalována s tím, že EU neminou a na další evropské trhy vyráží téměř bez váhání. To je i případ loňské novinky automobilky Geely, majitele Volva, která nejprve na domácím trhu vytáhla do boje s SUV-kupé označeným FY11 nebo také Xing Yue. A teď vůz jako Geely Tugella dorazil i do Evropy.

Na první pohled připomene BMW X4 a právě tomu chce být přímým konkurentem. Na oficiálních fotkách vypadá čínská novinka přitažlivě, zvláště zepředu, kde nechybí LEDková světla, ostré hrany a sportovně tvarovaný nárazník. Vzadu je pro změnu patrná zvýrazněná odtrhová hrana, kterou rovněž doplňují diody a také čtyři koncovky výfuku.

Na zajímavý vnější vzhled navazuje interiér, který svým designem snadno zastíní i řadu evropských, amerických či japonských vozů. Před volantem trůní digitální přístrojový štít, na který navazuje rozměrná obrazovka multimediálního systému. Středová konzole se navíc stáčí k řidiči, který je tak v centru dění a počítat může třeba s voličem automatu připomínajícím kokpity letadel.

Je přitom třeba uznat, že vše působí solidně a robustně. Číňané kromě toho dodali vozu i nádech luxusu, neboť volant i palubka jsou obšity kůží, stejně jako je kožené i čalounění sedadel. Vše pak doplňují hliníkové dekory nebo červeně lakované doplňky, jež korespondují s barvou exteriéru.

Doplnit musíme ještě informace o technice, která též není nezajímavá a v Evropě je vlastně známá. FY11 stojí na modulární platformě CMA, kterou značka vyvinula ve spolupráci s Volvem. Auto měří 4 605 milimetrů na délku, 1 878 mm na šířku, 1 643 mm na výšku a 2 700 mm v případě rozvoru. Jde tak o docela velký model - pro představu je jen o něco menší než BMW X4 či Škoda Kodiaq, ale o dost větší než Karoq.

Tugellu pohání přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný 238 koní, který posílá svůj výkon na všechna kola přes osmistupňový automat od Aisinu. Akcelerace na stovku proběhne za 6,9 sekundy a určitě tedy nejde o brzdu provozu. Jen a pouze v této specifikaci, navíc v kombinaci s jedinou, nejvyšší výbavou Flagship se dnes Tugella začala prodávat v Rusku, a to za 2,5 milionu rublů, tedy asi 724 tisíc Kč.

Dost na čínské auto, je ale třeba si uvědomit, že krom všeho zmíněného přichází i našlapané veškerou myslitelnou výbavou včetně adaptivních LED-světel, 20" kol, čalouněním kůží Nappa a alcantarou, panoramatickým světlem, vícezónovou klimatizaci, palubním systémem s 12,3" obrazovkou, vychytávkami jako vyhřívanými a chlazenými držáky nápojů, bezdotykovým elektrickým ovládáním víka kufru, šesti airbagy, elektronickými asistenty včetně parkovací kamery s 360° pohledem a nespočtem dalšího.

Také nezapomínejme, že jde o relativně velký vůz s 238 koňmi a 4x4, který si dělá čáku na BMW X4. S ohledem na to je to docela lákavá cena - X4 stojí ve srovnatelné verzi 30i xDrive (252 koní) s výbavou zdaleka nedosahující té u Tugelly 1 524 900 Kč v základu. Kdybychom výbavy srovnali, jsme někde na 2 milionech. Za 724 tisíc oproti tomu nekoupíte ani základní Kodiaq 1,5 TSI s výbavou Ambition, Škoda tak nejen u nás, ale třeba i v Číně začíná na cifrách, na kterých Geely končí.

Příchod této novinky do EU je podle Číňanů jen otázkou času, firma se netají svými plány na globální působnost a nedivili bychom se, kdyby zde Tugella byla k mání už příští rok. Uvidíme, jestli Rusům tato novinka učaruje, nebo si s odstupem času budou raději zpívat: Ďakujem ti že sme spolu žili, preťal som si Geely...

