V Evropě se začalo prodávat levné čínské rodinné auto. I když cestou k nám citelně zdražilo, pořád stojí relativně málo včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Není to ta pecka, kterou je za velkou zdí, ale to tak už bohužel chodí. Na poměry stejně koncipovaných vozů je to snad i lákavé auto, dokud ale bude existovat něco jako Sandero, na trhu nemá šanci zásadně bodovat.

Dacii Sandero dnes můžete pořídit od 335 900 Kč. Rumunský hatchback tedy už není zdaleka tak levný jako dřív, stále však patří mezi nejlevnější nová auta na trhu. Za danou sumu navíc dostáváte 4 088 milimetrů dlouhý vůz, takže ne úplného prcka. A i když se o jeho pohon stará jen litrový tříválec s 91 koňmi, pro solidní mobilitu to stačí - na stovku se dostanete za 12,2 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost činí 175 km/h. Při udávané průměrné spotřebě 5,3 l/100 km vám pak 50litrová nádrž vystačí na skoro 950 ujetých kilometrů.

Tato rekapitulace není určena ani tak pro vás, ale spíš pro čínské výrobce, kteří se stále víc touží po expanzi do Evropy. A nejspíš doufají, že zde budou bodovat jako ve své domovině. Bez šance jistě nejsou, nesmí ale zapomínat, že nadšení Evropanů pro ně je vázáno hlavně na nízké ceny. Ty mohou takové být relativně, v absolutní rovině už je to těžší.

Připomíná to i BYD Seagull, levné čínské rodinné auto, které na starý kontinent dorazilo s obchodním označení Dolphin Surf. Doma stojí v přepočtu okolo 220 tisíc Kč, což je pěkné, v Německu se ale jeho ceny v závislosti na verzi pohybují mezi 22 990 a 30 990 Eury (cca 572 až 771 tisíc Kč). Pokud si jej ovšem klientela objedná od 30. června, může v případě základní verze počítat se slevou a startem na 19 990 Eurech neboli na 498 tisících korun.

Když vezmeme v potaz, že jde o elektromobil, je to láce, za takové peníze tu koupíte leda Dacii Spring, oproti které je BYD pokročilejším autem. Základní varianta dostala motor naladěný na 88 koní a baterie o kapacitě 30 kWh. Dojezd by se tak měl pohybovat okolo 220 km, přičemž dobíjet lze paket při výkonu maximálně 65 kW. Na stovku se pak 3 990 milimetrů dlouhý Dolphin Surf dostane za 11,1 sekundy. Jenže ve srovnání se Sanderem to celé nějak nefunguje.

To BYD překonává pouze akcelerací, jinak zkrátka platíte výrazně víc za citelně míň. Ještě více to platí, pokud se od základní úrovně Active přesunete k prostřednímu stupni Boost. V té chvíli totiž výkon zůstává nezměněn, velikost baterií však narůstá na 43,2 kWh a dobíjecí výkon na 85 kW. Počítat tak lze s dojezdem okolo 320 km, nicméně s větším paketem narostla i hmotnost, načež se sprint na stovku natáhnul na 12,1 sekundy.

Vrchol nabídky zvaný Comfort pak disponuje stejnými bateriemi, páruje je však s výkonnějším motorem naladěným na 156 koní. Ten již zvládá stovku za 9,1 sekundy, dojezd však klesá na zhruba 310 km. Za to je ovšem třeba platit již onoho tři čtvrtě milionu korun, tedy více, než na kolik vás vyjdou dokonce dvě Sandera, z nichž jedno může dorazit ve vyšší výbavě Expression a jeho litrový tříválec může být uzpůsoben ke spalování plynu a naladěn na 100 koní.

Může se zdát, že mícháme jablka s hruškami, ale to je omyl - většině lidí je a bude ukradené, na co takové auto jezdí, ale jak a za kolik jezdí. A tady je Doplhin Surf jen jednookým králem mezi elektrickými slepci. Spalovací auta mají oči dvě a stojí skoro polovinu. Je to pořád nějak zajímavá nabídka, tak zajímavá jako v Číně za 220 tisíc ale prostě není, to si nenamlouvejme.

Na poměry elektromobilů je Dolphin Surf levný i se svými evropskými cenami. Jenže spoustu zákazníků lovících v tomto segmentu nebude zajímat, jaké má auto pohon, bude je zajímat jen hodnota za peníze. Foto: BYD

Zdroj: BYD, Dacia

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.