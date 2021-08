V Evropě už se prodává moderní čínský Kodiaq, i s autopilotem stojí míň než základ Škody před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Číňané ve svých snahách „dohnat a předehnat” západní značky hned tak neustanou a tohle auto je posouvá zase o kus dál. Absolutní vrchol nabídky značky Chery je ve všech směrech našlapaný, přitom pořád zaujme i cenou.

Auta čínských výrobců si získávají stále více uznání, však na některých západních trzích už překonávají soky z Německa či USA. Nepřichází to náhodou, jejich tvůrci neberou už hotové modely jako věc, za kterou mohou udělat tlustou čáru a věnovat se novému projektu, spíše se jej - podobně jako Japonci či Korejci - snaží dále postupně posouvat směrem své vlastní představě o dokonalosti.

Nemělo by nás proto překvapit, že stále docela nové sedmimístné Cherry Tiggo 8 představené teprve v roce 2018 a už dosud nabízené mimo Čínu, se pro letošek dočkalo modernizace, která jej posouvá citelně výš. I když modernizace možná není to správné slovo - původní provedení stále zůstává v nabídce jako levnější alternativa a novinka si v závislosti na trhu říká Plus nebo Pro. A nyní v plné polní přichází jako Tiggo 8 Pro i do Evropy.

Vyznat se v záplavě čínských SUV není jednoduché, a tak si nejprve připomeňme, čím vlastně Tiggo 8 je. Jde o jeden z vrcholných modelů značky Chery, který je skoro na chlup stejně velký jako Škoda Kodaiq - na délku měří totožných 4 700 mm, na šířku je s 1 860 mm nepatrně užší a s výškou 1 705 mm nepatrně vyšší. A stejně jako v případě Škody jde o až sedmimístný vůz.

Vizuálně se auto s verzí Pro posunulo o trochu výše, přepřáhlo v zásadě na nová světla a upravené nárazníky, čímž svébytnému designu přidalo trochu více na svěžesti. Více se toho změnilo uvnitř, neboť interiér Tigga 8 dostal nový multimediální systém s dotykovým displejem, který již není zasazen do palubní desky, ale vystupuje z ní. Kromě toho je možné počítat s plně digitálním přístrojovým štítem a novým madlem voliče automatu. Zbytek se již nemění, což znamená mimo jiné bohatou základní výbavu včetně vychytávek, za které u nás musíte připlácet. Jeden příklad za všechny? Pět ze sedmi sedadel je již ve standardu vybaveno jak vyhříváním, tak chlazením, to nenabízí ani mnohé luxusní německé modely za příplatek.

Jde tedy o velké, prostorné, slušně vyhlížející a velmi dobře vybavené auto, ale co technika? I tady se odehrály velké změny. Dosud bylo auto nabízeno v Evropě výlučně s motorem 2,0 turbo o výkonu až 170 koní s automatem CVT, nově přichází svěží motorizace. Starší agregát vedle sebe udělal místo prvnímu zástupci třetí generace rodiny agregátů Acteco, a to jedna-šestce, jejíž výkon činí až 186 koní, ty pak navíc dostane na starosti sedmistupňová dvouspojková převodovka od Getragu.

Tohle auto se nyní začalo prodávat v Rusku ve všech provedeních, přičemž základ vyjde na 1 849 900 rublů, asi 547 tisíc Kč. To je vzhledem k jeho velikosti, výbavě a technice pěkná cena, samo Chery ale říká, že tuto variantu s motorem 2,0 turbo (paradoxně slabším) volí jen malá část zákazníků. Většina jde za výše posazenými verzi s motorem 1,6 turbo, na jehož vývoji se podílely firmy jako Bosch či Valeo a který má dosahovat termální účinností pozoruhodných 37 procent.

Tato alternativa startuje na 2 199 900 rublech (asi 650 tisíc Kč) v provedení Speedline a vrcholí na 2 449 900 rublech (asi 739 tisíc Kč) za provedení Ultimate, se kterým přichází už absolutně plná výbava včetně jakéhosi čínského autopilotu zvaného ADAS. Jde o kombinaci systémů jako jsou adaptivní tempomat, rozpoznávání dopravních značek, autonomní nouzové brzdění, varování před kolizí, udržování jízdy v pruhu, automatický pohyb v dopravní zácpě či rozeznávání světel na semaforech. Měl by tak ve výsledku být schopen relativně samostatného pohybu, pochopitelně pod neustálým dohledem řidiče.

To jsou všechno zajímavé ceny, však připomeňme, že Škoda dnes u nás nabízí Kodiaq od 818 900 Kč a nedostanete ani technicky, ani výbavově to, co nabízí Číňané za základních 547 tisíc rublů. Kdybyste chtěli něco srovnatelného, budete s cenou snadno o 50 až 100 procent výš v závislosti na tom, co s čím budete porovnávat. Není tedy divu, že Chery podle svých slov eviduje o vůz enormní zájem, takové auto by si možná našlo zákazníky i u nás.

Chery Tiggo 8 Pro vypadá k světu a i uvnitř toho lze čekat spoustu - jde o velké, sedmimístné SUV s pěti vyhřívanými a klimatizovanými sedadly v základu. Prakticky stejně rozměrné Škodě Kodiaq konkuruje s nesrovnatelně skromnějšími cenovkami. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Prokopec