V Evropě „zakázaný” hit u nás už nekoupíte v žádné podobě. Jinde pokračuje dál, teď dokonce i jako kozel
Petr ProkopecA nepřeháníme ani trochu, v ničem ze zmíněného. Tohle auto se tu stalo tak žádaným, že se po jeho vynuceném konci začaly dříve vyrobené exempláře prodávat o statisíce dráž než nová auta. Jinde zůstává nejen populární, ale i dostupné, nyní dokonce s pozoruhodnou sadou doplňků.
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V Evropě „zakázaný” hit u nás už nekoupíte v žádné podobě. Jinde pokračuje dál, teď dokonce i jako kozel
včera | Petr Prokopec
A nepřeháníme ani trochu, v ničem ze zmíněného. Tohle auto se tu stalo tak žádaným, že se po jeho vynuceném konci začaly dříve vyrobené exempláře prodávat o statisíce dráž než nová auta. Jinde zůstává nejen populární, ale i dostupné, nyní dokonce s pozoruhodnou sadou doplňků.
Suzuki Jimny je jednou z velkých automobilových legend, která se může hrdě poměřovat s ikonami, jako jsou původní Land Rover Defender a Mercedes třídy G. Ve srovnání s britským a německým off-roadem je sice menší, má to však i své výhody. Nižší cena je jednou z nich, dále lze zmínit třeba náklady na palivo a podobně. O větší skladnosti snad ani není třeba mluvit.
Přesto všechno muselo Jimny evropské trhy opustit. Ne však kvůli nezájmu publika, ten byl vždy vysoký, místo toho si rovnou můžeme ukázat prstem na Brusel, jehož pravidla malá a lehká auta osazená maloobjemovým spalovacím motorem vnímají jako zlo. Mnohonásobně těžší tisícikoňové elektromobily naopak vidí jako spásu. Suzuki ovšem už oznámilo, že elektrický pohon tento model prostě nedostane, neboť by přišel o své klíčové přednosti. A jako dražší, těžší a méně schopný vůz by těžko zaujal davy.
Dokud se tedy nezmění nebo nerozpadne Evropská unie ve své současné ideologické podobě, nemůžeme s návratem japonské ikony bohužel počítat. Ve své domovině ale Jimny dál pokračuje ve vítězném tažení, což potvrzuje i nejnovější krok automobilky. Ta potvrdila, že začne prodávat nabízet paket off-roadového příslušenství, se kterým se jako první pochlubila studie Gozel Outdoor Concept. Ta se ukázala na nedávném festivalu JimnySunlight 2026, kde byla velmi pozitivně přijata. A právě to přimělo Suzuki k tomu, aby ono příslušenství pustila do prodeje.
„Kozel“, jak lze novinku překřtít, je ovlivněn jinou studií Nomade Monster Hunter Wilds Edition, která se ukázala v lednu na autosalonu v Tokiu. Suzuki na ní spolupracovalo s firmou Capcom, jejíž populární herní série promluvila do vzhledu malého off-roadu. Ten se dočkal speciálního polepu, se kterým byly dále spojeny střešní zahrádka, kovové dekory či nová sada litých kol. Ve stejném stylu pak byl jako doprovodné vozidlo vyveden i motocykl DR-Z4S.
K jednostopému stroji se Japonci zatím nevrátili, u Jimny ovšem přistoupili k další spolupráci, tentokrát s firmou AWIN. Došlo tak na zformování nových nárazníků či masky chladiče. Přibyly pak i červené detaily, přičemž ve stejném odstínu jsou vyvedeny zástěrky za předními i zadními koly. Změnami ovšem prošly také boční prahy a odlišný je i kryt rezervního kola. Mnoho novinek tedy sada ve finále nezahrnuje, i tak to ale stačí na zvýraznění charakteru vozu.
Suzuki veškeré doplňky nabízí jako oficiální příslušenství, klientela tedy může počítat se zachováním záruky. Pokud si koupí celou sadu, může u třídveřové verze, která se v Japonsku nazývá Sierra, počítat s cenou 269 500 JPY (cca 35 500 Kč). U pětidveřového provedení Nomad ale již bude platit 275 tisíc jenů (asi 36 500 Kč), a to kvůli delším prahů. Smůlu má tedy pouze výchozí třídvířko, jehož délka byla zkrácena na 3 395 mm, aby se vešlo mezi tzv. kei cars.
Koncept Jimny Gozel nakonec zamíří k zákazníkům, Japonci se totiž rozhodli sadu doplňků nabídnout jako oficiální příslušenství. A není zrovna drahé. Foto: Suzuki
Zdroj: Suzuki
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