V jakých autech jezdí nejhorší řidiči? Podle ruské studie je poznáte na dálku před hodinou

Pokud byste se lidí zeptali, v jakých autech jezdí nejhorší řidiči, zřejmě by vám vyjmenovali vozy právě těchto značek. Že by předsudky pro jednou nebyly jen předsudky?

Jak se pozná nebezpečný řidič? To je otázka do diskuze, my bychom řekli, že podle toho, že bourá. To je ale trochu pozdě, jakmile tedy chcete takové elementy provozu identifikovat dříve, než dojde k nejhoršímu, je třeba hledat jiný viditelný projev.

Neumětelství, agresivita či jiná emoční labilita se měří těžko, a tak ke slovu může přijít nerespektování dopravních předpisů a z něj vyplývající množství udělených pokut. Asi bychom se hádali, že každý řidič nerespektující do puntíku pravidla musí být nebezpečný, kolegové z ruského Dromu se ale podrželi této metriky a výsledky jsou zajímavé.

Drom totiž nevycházel z žádných dojmů či státem prezentovaných statistik, ale faktů posbíraných jeho vlastní aplikací, která uživatelům dovoluje online sledovat udělené pokuty za porušení pravidel a spravovat jejich úhrady. A protože aplikace je vždy svázaná s konkrétním typem vozu, dá se množství udělených trestů snadno spojit s tím, v jakém voze pokutovaný řidič jezdí.

Tímto způsobem lze podle Rusů nebezpečné řidiče snadno poznat na dálku - řídí auto prémiové značky. Vůbec nejvíce, v průměru 4,2 pokuty na vůz, totiž od začátku letošního roku nasbírali řidiči BMW a Mercedesů. Krátce za nimi je následují šoféři Audi (3,6 pokuty) a Volv (3,4 pokuty). „Nejlepší” pětku pak uzavírají majitelé Lexusů s 3,4 pokuty za pouhých pět měsíců roku. Tušíme, že kdybyste se někoho zeptali, v čem očekávají nejhorší řidiče, budou to přibližně tyto značky.

Valná většina pokut nepřekvapivě souvisí s překračováním nejvyšší povolené rychlosti o 20-40 km/h, takto hřeší 67 % řidičů. Další přestupky jsou v podstatě okrajové - nerespektování silničního značení odpovídá 8 % přestupků, 5 % je spojeno s nezastavením na stopku, 2 % řidičů překračuje rychlost o 40-60 km/h a 2 % jela na červenou.

Přeberte si tato data dle svého uvážení, některé přestupky jsou nepochybně závažné a z podstaty nebezpečné. Nicméně těžko soudit na dálku - něco jiného je vlétnout na červenou do přeplněné křižovatky a něco jiného opatrně odbočit doprava, což je i v některých evropských zemích či v řadě států USA legální. Někteří šoféři přesto už podle zveřejněných dat působí nesvéprávně - největší hříšník nasbíral od začátku roku 200 pokut za 190 tisíc rublů, tedy asi 55 tisíc Kč, to už leze i do peněz. Nejobvyklejší postih je ale relativně mírných 500 rublů, asi 145 Kč.

Od řidičů Mercedesů nelze na silnici čekat mnoho dobrého, říká studie ruského Dromu. Dostávají více pokut než šoféři jakýchkoli jiných aut s výjimkou BMW. Illustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Drom

