V Japonsku nečekaně začaly klesat ceny ojetých aut, kvůli konfliktu na Ukrajině

Je to pozoruhodný dopad dění o tisíce kilometrů jinde, navíc je přesně opačný, než by člověk mohl očekávat. Ve výsledku ale dává smysl stejně jako to, že u nás ten samý faktor žene ceny vzhůru.

Probíhající konflikt na Ukrajině se i v našich končinách přidal mezi řadu inflačních tlaků, které ženou ceny spousty věcí nahoru. Má to nejen svou logiku, ale dokonce i svůj název, takto vyvolané inflaci se říká „válečná”. Významný konflikt způsobuje rozličné druhy ekonomické nerovnováhy, které způsobují kde co od reálného nedostatku určitých komodit až po obavu z takového vývoje. Stačí pak, aby vzrostly ceny významný energetických vstupů, jako jsou ropa nebo zemní plyn, a nahoru míří v podstatě všechno. Protože co se bez nich obejde?

Nahoru tedy míří i ceny nových aut, neboť trh s nimi byl významně zasažen už předchozím děním a válka opravdu nepomohla. Krom výše zmíněného rostou přímo ceny kde čeho od oceli až po paladium a bez nich auto znovu nevyrobíte. Chcete-li pak pochopit, proč má totéž vliv na ceny ojetých aut, která byla dávno vyrobena, je třeba dodat, že v ekonomice existuje něco jako cenová hierarchie - prostě nekoupíte tříletou Octavii za 200 tisíc, když nová stojí nejméně 600 tisíc, majitel ojetiny by musel být blázen, aby vám ji dal za třetinu, i kdyby ji sám koupil za 300 tisíc.

A tak roste cena skutečně skoro všeho a všude, protože když auta zdraží v Česku, zdraží na Slovensku, neboť jinak by se vše dováželo z východu. A když jsou dražší auta, je zase dražší doprava lidí, zboží... Inflační spirála je pro tento fenomén celkem příznačný název.

Nyní do toho všeho přichází zpráva, že ceny ojetých aut v Japonsku po letech růstu klesly. Klesly? Skutečně, průměrná transakční cena v dražbách významné japonské aukční firmy USS činili v březnu 911 tisíc jenů, tedy asi 161 tisíc Kč. Jde o sice drobný (o 16 000 jenů, asi 2 800 Kč) pokles oproti předchozímu měsíci, jedná se ovšem o nebývalý obrat trendu a překvapivý stav. Že už by se trh uklidnil, ceny přesáhly únosné meze, lidem došly peníze nebo cokoli takového? Ne tak úplně (jakkoli ani vliv těchto faktorů nelze vyloučit), tohle je specifická záležitost, která se navíc týká jen Japonska.

Důvodem je přitom - stejně jako je u nás důvodem opaku - konflikt na Ukrajině. Japonsko je ale specifické v tom, že sousedí s Ruskem. A pokud nás pravidelně sledujete, víte, že v Rusku jezdí skoro 10 procent všech aut s volantem „na špatné straně”, protože se taková auta zejména na východě země masivně dováží ze země vycházejícího slunce jako ojetá. A teď už člověk nemusí mít titul z ekonomie, aby si domyslel, co se stalo.

Export ojetin z Japonska do Ruska klesl v březnu asi o 90 %. Není zakázaný, sankce Japonska uvalená na obchod s Ruskem jsou relativně mírné, nejistota ohledně vývoje kursu rublu ale obchodníkům zavelela z opatrnosti vyčkávat, import do Ruska se téměř zastavil a na aukcích v Japonsku ruská poptávka chyběla tak moc, že zahýbala celým trhem. Například japonská firma Yamagin Trading vyváží do Ruska měsíčně 200 až 300 vozů, v březnu z nich zbylo jen pár desítek.

Nyní, když se kurs rublu uklidnil a vrátil v podstatě na předchozí úroveň (ať už jakkoli uměle), se dá očekávat, že se obchod opět rozpohybuje, pokud tedy Rusové budou mít na koupi ojetin z Japonska pomyšlení. Tak či onak jde o pozoruhodný následek ukrajinského konfliktu, u nás budeme zřejmě dále sledovat jen opak či přinejlepším stagnaci na velmi vysokých číslech.

