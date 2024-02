V Kambodži začali vyrábět první domácí auta a nevypadají vůbec špatně. Kde se vzala? Za vším hledejte ruský trik včera | Petr Prokopec

/ Foto: GTV Motor

Od Kambodže byste asi čekali kdeco, jen ne to, že tam rozjedou výrobu moderních aut vlastní značky. Jenže cesta k nim byla poněkud ruská - kdo by ještě před pár léty řekl, že Rusko v tomto bude ukazovat cestu světu.

Kambodža rozhodně není místem, které by člověk měl jakkoli spojené s čímkoli, co má čtyři kola, volant a motor. Prodeje nových aut tak dosud byly spíše mizivé, ještě do roku 2020 se jednalo o zhruba čtyři až pět tisíc vozů ročně. Poté se nicméně tamní vláda rozhodla, že branži trochu nakopne, a to skrze různé pobídky. Tento záměr se povedlo naplnit, neboť prodeje skokově vzrostly nejprve na dvou- a následně na třínásobek. Letos by se pak dle prognóz mělo prodat až 50 tisíc nových vozů, což ze země začíná dělat zajímavý trh.

Vláda se nicméně nerozhodla pouze podpořit prodeje, v nemalé míře zatoužila i po vlastní národní značce. Již v roce 2022 tak byla odklepnuta investice ve výši 358 milionů korun na výstavbu továrny, s níž je spojeno 738 pracovních míst. Ta se stala realitou a domovem nově vzniklé automobilky GTV Motor, která již oznámila příchod svého hned pětičlenného portfolia modelů. To bude tvořit pick-up Krusar, minivan Soben-P a tři SUV Kain Caesar a Soben. Důvodem této skladby je fakt, že místnímu trhu dominují právě auta se zvýšeným podvozkem či MPV.

Na firmu, která je mladší než dítě navštěvující školku, je to opravdu kalup. Vše má nicméně své velmi prosté, chce se říci ruské vysvětlení. Také v Rusku vznikají nové automobilové značky během rekordně krátkého času, je to ale tím, že firmy montují auta vyvinutá a alespoň co do klíčových součástí vyrobená v Číně. Tak je tomu i v případě GTV - třeba SUV Kain je založeno na čínském Kaiyi Kunlun, za nímž stojí automobilka Chery. Verze pro Kambodžu zatím nedostala dokonce ani svůj vlastní znak, jakkoli se již začala nabízet pod hlavičkou GTV Motor. V případě pick-upu Krusar tu pak máme alespoň trochu specifickou čelní masku, ze které zmizely chromové lišty, jimiž se jinak chlubí původní - a znovu čínský - VGV VX7 vyráběný firmou Sinotruk (sic).

Dá se předpokládat, že podobně originální bude i zbytek nabídky. To ale jistě nebude problém, neboť místnímu trhu vévodí Toyota následovaná Mitsubishi a na třetím místě čínským Changanem. Předsudky tedy klientela rozhodně netrpí. Továrna, která je situována v provincii Kandal, pak má roční kapacitu 35 tisíc aut, přičemž s výrobou má v rámci poradenství pomoci i Volkswagen. To by mohlo prospět kvalitě, a tedy následně i k nadvládě nad místním trhem.

SUV Kain přitom bude k mání s přeplňovanou jedna-pětkou a přeplňovaným dvoulitrem, zatímco Krusar dostal do vínku pouze dvoulitrové turbo. To je spojeno s 227 koňmi a osmistupňovým automatem, jenž veškerým výkonem zásobuje pouze přední kola. Cena v přepočtu činí 643 tisíc korun, což sice na pětimetrový pick-up s danou technikou není mnoho, v případě Kambodže by se však mohlo jednat o příliš vysokou sumu.

Co se 4,7metrového SUV týče, to míří ještě výše. Za onu jedna-pětku naladěnou na 200 koní je třeba dát 802 tisíc korun, dvoulitr s výkonem vyšším ještě o 58 koní je pak o 68 tisíc korun dražší. Nakolik tedy tato dvojka, kterou vzápětí doplní zbytek ohlášeného portfolia, bude mít úspěch, je otázkou. Tak či onak se Kambodža aktuálně dostala na automobilovou mapu, a to nikoli jen jako země, kde má své továrny Ford či Hyundai.

Prvními národními auty Kambodže jsou pick-up Krusar... Foto: GTV Motor



...a SUV Kain. Jde o ekvivalenty nových Moskvičů, v zásadě čínská auta vyráběná s novým logem mimo Čínu. Foto: GTV Motor

Zdroje: GTV Motor, Khmer Times

Petr Prokopec

