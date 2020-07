V klání dvou z nejrychlejších sporťáků dneška dostal nečekaně na frak dražší favorit před 2 hodinami | Petr Miler

V kláních připodobňovaných k souboji Davida a Goliáše obvykle vyhraje ten větší, ať se nám to líbí nebo ne. V tomto případě se ale historie opakovala a slabší, těžší a levnější Porsche favorita od McLarenu doslova zničilo.

Když jsme poprvé zahlédli přiložené video v kanálu novinek kolegů z carwow, ani jsme si jej nechtěli pouštět. Sprinty s McLarenem 720S bývají současně velmi zajímavé i velmi nudné. Britský supersport je stroj par excellence, jenže poráží všechny dokola kolem - na kopytech roznesl všechno od Tesel po srovnatelná Ferrari a i více jak tisícikoňová Bugatti s ním měla co dělat. Srovnání s Porsche 911, třebaže ve verzi Turbo S, se tak zdálo být skoro zbytečné sledovat, třebaže tato 911 používá pohon všech kol a 720S nikoli.

Už mnohokrát v minulosti McLaren ukázal, že motor uprostřed a chytrá elektronika alespoň na suchém povrchu bohatě stačí na to, aby pohon 4x4 neznamenal skoro nic, viz ona srovnání s Teslami. Jenže 911 Turbo S je velmi zvláštní druh auta - už předchozí generace platila za vůz s nejlepším odpichem z místa, tedy úplně nejlepším zrychlením na prvních desítkách metrů, který navíc mnoho neztrácel ani kdykoli později. Těž proti ní tak mají už zmiňovaná Bugatti co dělat.

Přesto se toto klání zdálo jako jednoznačná záležitost. McLaren 720S je skutečný supersport, auto za víc jak 6 milionů korun, které s osmiválcovým biturbem naladěným na 720 koní a hmotností jen 1 420 kg těžko hledá sobě rovného. Porsche 911 Turbo S s cenou o víc jak 1,5 milionu nižší, hmotností 1 650 kg a výkonem 650 koní vypadá předem jako slabý bumbrlíček. Jenže i v tomto tomto souboji ukázalo, že podceňovat Porsche se nevyplácí a jeho specifická konstrukce s motorem vzadu je zejména pro soubojích ve sprintu a brzdění mimořádně vhodnou volbou.

Tak se stalo, že McLaren 720S si ve sprintu ani neškrtl. Vážně, podívejte se na to sami - byl to statista, divák, v obou případech 911 Turbo S prostě odjela a zmizela a byť ve vysoké rychlosti bylo zjevné, že začíná mít navrch, na 400 metrech to zdaleka nestačilo ani na to, aby se jí přiblížila. Čas 10,1 sekundy zaznamenaný Porsche je tak vůbec nejlepší v historii sprintů carwow a výsledek druhého McLarenu 10,4 s - byť jinak excelentní hodnota - je o dobrou půltřídu pozadu.

720S to devětsetjedenáctce vrátil akorát v pružném zrychlení z 80 km/h, tam už měl navrch, při brzdění ale opět jasně prohrál. Více si můžete prohlédnout níže, výsledek je to skutečně překvapivý, ale zjevně zasloužený.

McLaren 720S měl v tomto klání zvítězit, ale s novým Porsche 911 Turbo S prohrál, a to nečekaně jasně. Foto: carwow@Youtube

Zdroj: carwow@Youtube

Petr Miler