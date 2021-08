Na světě je první auto z Kyrgyzstánu, za 153 tisíc nabízí překvapivou techniku před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kami Motors

Je to skutečně jednoduchý stroj, pro zemi spojovanou hlavně s těžebním průmyslem či zemědělstvím je ale jako dělaný. Jeho parametry neoslní, je však levný a zdá se být i skutečně ekologický.

Kyrgyzstán rozhodně nepatří mezi země, které bychom měli spojené s automobilovou branží. Ostatně se jedná o jednu z nejméně rozvinutých ekonomik bývalého Sovětského svazu, jež spoléhá zejména na těžební průmysl a zemědělství. Je proto velkým překvapením, že v zemi vznikla první domácí automobilka Kami Motors. A co více, ta se již pochlubila svou prvotinou, malým užitkovým vozem Nimble.

Pokud již nyní máte otevřená ústa údivem, raději se rovnou připravte na to, že čelist vám spadne až na zem. Vůz totiž nedostal do vínku nějaký archaický benzinový motor z produkce AvtoVAZu či GAZu, nýbrž elektrické ústrojí, ovšem naladěné na ne zrovna oslňující výkon 20,5 koně. Jednotka je pak spárována s lithium-železito-fosfátovými bateriemi o kapacitě 110 Ah, jež mají zajistit dojezd 110 km. O světového rekordmana se tedy v tomto ohledu zrovna nejedná.

Je nicméně třeba dodat, že Kyrgyzstán vyrábí většinu elektřiny ve vodních elektrárnách. Lze ji tedy považovat za čistou, stejně jako vcelku primitivní baterie, na které je potřeba méně vzácných kovů. Z ekologického hlediska tedy tento malý náklaďáček dává větší smysl než třeba taková Tesla. Jakkoliv samozřejmě musíme zmínit mizernou infrastrukturu, která přece jen bude zájem limitovat. Cena je nicméně lákavá, v přepočtu totiž činí pouhých 153 tisíc korun.

Kami Nimble přitom měří 4 240 milimetrů na délku, 1 600 mm na šířku a 1 980 mm na výšku. Do vínku pak vůz dostal korbu o rozměrech 270 x 160 milimetrů, na níž lze naložit až 700 kilogramů nákladu. Jeho kabinu tvoří ochranná klec svařená z ocelových trubek, na které byly navěšeny kompozitní panely. Aby přitom automobilka dosáhla co nejnižších nákladů, je karoserie takřka rovná, stejně jako veškerá okna. Jakékoliv zakřivení by totiž přidalo na ceně.

Dle výrobce Nimble již získal homologaci pro euroasijský region, prodáván tak bude moci být nejen ve své domovině, ale také v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a Arménii. Dosáhnout tak může na nemalé registrace, jakkoliv jeho pohon je zrovna v těchto zemích poněkud limitující. Na druhou stranu, elektrifikaci hodlá nemalou měrou podporovat již i Rusko. A co více, díky řadě obchodních dohod by nakonec tento model mohl bez cla dorazit i do zemí EU.

Kami Nimble je prvním národním kazachstánským vozem. K pohonu používá elektromotor, přičemž na rozdíl od mnoha „ekologických“ aut se může pochlubit skutečně čistým pohonem. Jeho baterie totiž nevyžadují tolik vzácných kovů, energie do nich pak vzniká ve vodních elektrárnách. Foto: Kami Motors

Zdroj: Kami Motors

Petr Prokopec