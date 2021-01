V Německu si můžete pořídit nová auta zdarma, nabídka se jen rozšiřuje před 5 hodinami | Petr Miler

Může to znít absurdně, může to znít jako podvod, nejde ale ani o jedno z toho. Pokud se smíříte s relativně malým limitem kilometrů a faktem, že budete vůz muset za dva roky vrátit, nezaplatíte přímo za něj skutečně nic.

Občas se na nás obracíte s jízlivým dotazem, zda výsledkem koronavirové krize nemá být nový socialistický ráj, ve kterém bude všechno všech a vláda bude rozhodovat o tom, komu zrovna dá peníze bez nutnosti vyvíjet jakoukoli aktivitu. Asi nikdo v žertu přemítající o takové budoucnosti nečeká, že na ni dojde, občas ale vývoj působí dojmem, že míříme skutečně tím směrem. A aktuální situace v Německu na poli prodeje nových aut tomu jen napomáhá.

Už loni jsme psali o tom, že u našich západních sousedů lze pořídit nové auto zdarma, leckdo ale mohl mít pocit, že jde jen o nějakou promo akci související s tehdy velmi špatným stavem trhu. O půl roku později si můžeme říci, že nikoli, dokonce je tomu právě naopak. Nabídek aut zdarma jen přibývá a v redakční schránce nám přistály další.

Pokud si nyní klepete na čelo, věřte, že to nejsme my, kdo se zbláznil. To Němci se rozhodli štědře, částkou až 9 tisíc euro (235 tisíc Kč) dotovat nákup elektrických aut a buď nedomysleli veškeré důsledky, nebo je jim to jedno. Na každý pád ceny elektrických aut jen klesají a protože nikde není psáno, kdo a jakým způsobem může dotaci dostat, stalo se, že ji získají i firmy poskytující auta na leasing, kterému se u nás říká operativní.

Pokud jste bystří, už jste si dali dvě a dvě dohromady. Oněch 235 tisíc dotace je tolik peněz, že snadno pokryje amortizaci levnějších elektromobilů i na několik let. Tak se stalo, že je čerstvě možné elektrický Renault Kangoo a znovu Renault Zoe pořídit tak, že si ho prostě vezmete, odjedete, za dva roky ho vrátíte a za samotné auto nezaplatíte vůbec nic.

V případě Kangoo stačí přijít, zaplatit nula, podepsat smlouvu na dva roky, najet maximálně 10 tisíc km za rok a během té doby platit měsíčně nula. Celkem tedy nula. Tato nabídka firmy TRI AG Automobile platí jen pro firmy, ale jako soukromá osoba lze do jednoho z 50 dealerství Renault König vyrazit pro Renault Zoe s úvodní platbou nula a měsíční platbou nula, akceptovat nájezd maximálně 14 tisíc km za dva roky a jedete. Tady je pravda třeba zaplatit skoro 1 000 euro za jakési poplatky za zpracování a přistavení, ale to je vše - platbu 26 tisíc Kč za nové auto na dva roky jistě lze snést.

Jistě, nejsou to ideální auta, limit kilometrů je malý, možnosti konfigurace nulové a elektřinu i pojištění si musíte platit sami. Ale co by člověk nechtěl, za takové peníze? Že tato auta reálně nejsou zdarma, že někdo jiný musí vydělat peníze, které musí zdanit a odvést je do státní rozpočtu, ze kterého je pak někomu jinému placeno jeho ježdění autem ve jménu honu za snížení průměrných emisí CO2, asi zájemce netrápí.

Zajímavé je, že ač nabídka automobilu zdarma zní jako velký magnet, Renault König zatím eviduje jen 300 takových smluv. Úspěch TRI AG Automobile se nám zatím nepodařilo zjistit. Dodejme, že takových nabídek jen přibývá a nejspíše bude přibývat - v minulosti byl zdarma k mání elektrický Smart, do budoucna lze očekávat něco podobného minimálně v případě Fiatu 500e. Ostatně ten už je dnes možné získat za platbu 99 eur měsíčně, což k nule nemá daleko.

