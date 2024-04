V Německu začali prodávat elektromobily v Media Marktu jako ledničky, od 8 tisíc za měsíc budou vaše včera | Petr Prokopec

Skoro se nám chce říci, že to muselo přijít. Však zlí jazykové jako Jeremy Clarkson mluví o elektrických autech jako o ledničkách na kolech. A v Německu s nimi začali zacházet právě tak.

Jedním z důvodů, proč stále nevidíme elektromobily stát na každém rohu, je jejich cena. Za ten nejlevnější, Dacii Spring, je u nás třeba dát minimálně 419 900 Kč. Dostanete za ně tragickou dynamiku a ještě horší dojezd, to vše navíc zabalené do 3,7metrové karoserie vozu, který víc než co jiného připomíná stroje typu Aixam. To není dobrý obchod. A nakonec to platí i o takovém MG4, které už sice je plnohodnotným vozem, který zvládne zastat různé role a pobere celou rodinu, ovšem za 779 900 Kč dostáváte baterky, které jsou ekvivalentem pouze 13litrové nádrže na naftu. Za to už bez problémů koupíte novou Octavii Combi TDI s vyšší výbavou, to bude řádově lepší obchod.

Není tedy překvapivé, že se lidé do koupě takových aut nehrnou. Automobilky je proto tlačí do popředí i dříve nemyslitelnými kanály a ten nejnovější je jeden z těch, na který se skoro čekalo. Německé prodejny elektrospotřebičů Media Markt a Saturn dnes sdružené v holdingu Media Saturn totiž začaly nabízet přímo na svých prodejnách elektromobily různých značek, jak informuje Focus. Prostě zajdete do prodejny, vyberete si novou pračku, ledničku a elektromobil. A jdete domů.

Je třeba dodat, že Media Markt auta vysloveně neprodává, nabízí je ve spolupráci s firmou FINN na operativní leasing, tedy dlouhodobý pronájem. Ceny začínají na 329 Eurech (cca 8 300 Kč) měsíčně, přičemž vybírat můžete z poměrně široké nabídky. A často nejen značku či model, ale dokonce barvu. S autem můžete odjet přímo z prodejny, koupit se ale dají i přes internet. Pak vám je firma za 249 Eur (asi 6 300 Kč) dodá přímo k vám domů.

Součástí měsíčního poplatku je jako obvykle vše důležité, tedy registrace, pojištění, stejně jako veškerý servis či výměny pneumatik. V podstatě tedy jediné, co zbývá, je úhrada elektřiny. Kontrakt ovšem počítá pouze s jednoletým pronájmem a v základu také s maximálně tisícem kilometrů ujetých měsíčně. Pokud vám to nestačí, můžete si nájezd za příplatek navýšit.

Za oněch 329 Eur nicméně dostanete pouze základní Fiat 500e, tedy verzi s bateriemi o kapacitě 42 kWh, které jsou ještě o pětinu menší než paket, jakým disponuje v úvodu zmíněné MG4. Znovu se tedy bavíme pouze o autě do města a tedy v podstatě o poněkud drahém špásu. Taková Toyota bZ4X či Polestar 2 Long Range pak sice odvezou víc lidí a navíc dál, ovšem také víc stojí. Japonské SUV startuje na 609 Eurech (15 400 Kč), švédský sedan na 739 Eurech (18 700 Kč).

Ceny ale nechceme řešit, o to tu nejde, spíš nás zaujal jakýsi morální rozměr celé věci. Pokud automobilky bojují o to, aby elektromobily nebyly vnímány jako spotřební zboží, protože prý mají duši stejně jako spalovací auta, tímhle tomu opravdu nepomohou. Ale chápeme, elektromobilů jsou zvlášť v Německu plné přístavy a je třeba je poslat do světa.

Je vskutku příznačné, že auta jako elektrický Fiat 500 začali prodávat v Media Marktu, pár věčných kritiků to jistě pobaví. Foto: Fiat

