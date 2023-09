V pekle asi začalo mrznout, německý ministr chce potopit elektromobily nulovými daněmi na syntetická paliva před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: FDP Pressestelle

A není to jen jeho náhodná iniciativa, pro takový návrh si předem zajistil podporu vládní koalice. Pokud Němci tímto způsobem skutečně sníží ceny e-paliv, které už dnes nejsou v některých případech o tolik vyšší, důvodů pro koupi elektromobilu bude přesně 0.

Celou „elektrickou revoluci”, máme-li politicky vynucovaný, ale jinak technicky i ekonomicky neospravedlnitelný tlak na rozšíření elektromobilů takto nazvat, provází od počátku jedno obrovské nepochopení. Bohem nepolíbení odpůrci spalovacích aut si zjevně neuvědomují, že zdrojem jejich emisí není motor sám, ale jen palivo, které spaluje. Spalovací motor postavíte a je, během další své existence klidně dekády nevyprodukuje „ani emisi” - o tom, co vypouští do ovzduší, rozhoduje jen to, co a jak v něm spalujete.

Nápad zakázat tyto motory kvůli emisím nebo kvůli závislosti na energetickém zdroji toho či onoho typu je tak naprostý nesmysl už kvůli výše zmíněnému. Zvláště pokud lepší alternativou mají být úplně nová elektrická auta, která musíte vyvinout, která musíte vyrobit, pro která dokola budete muset vyrábět baterie, pro která musíte vytvořit úplně novou infrastrukturu a... pořád jste nevyjeli. Musíte pro ně totiž ještě vyrobit elektřinu, která stále dominantě vzniká z uhlí stejně fosilního jako benzin a nafta. Co je tohle za řešení?

Není zkrátka možné se ohánět jen tím, že elektromotor má vyšší účinnost. To má, ale to je jako si říci, že hubnete tím, že jste si k pěti hamburgerům dali Colu Zero. Nebudeme říkat, že tím ničemu nepomůžete, ale řeší to něco globálnější optikou? Asi ne. Je třeba se podívat na celý obrázek a vidět celý životní cyklus aut, celý cyklus vzniku paliv a jiných forem energie pro ně. Z takového pohledu se jako mnohem rozumnější jeví „ládovat” spalovací auta palivy, která neprodukují emise CO2 a nestarají se ani o některé jiné škodliviny. Jde to, ne že ne. Nemusí to znamenat stoprocentní redukci čehokoli, ale to přechod na elektromobily reálně nebude znamenat též. A posun skrze čistá paliva má podstatnou výhodu v tom, že do hry zapojí i existující auta, která budou jezdit ještě dekády. Tak proč se hnát do drahého a zřetelně zoufale neefektivního přechodu na elektromobilitu?

Žádný rozumný důvod neexistuje, přesto je tento přechod vynucován. Syntetická paliva s více nebo méně nulovými emisemi CO2 tankovaná do aut s kvazi nulovými emisemi čehokoli jiného jsou přitom řešením, které existuje, politici se k němu ale otočili zády. Tedy doteď se k němu otáčeli zády.

Proč, to netušíme, není důvod tuto cestu zavrhovat. I když též není všespásná, může být důležitou součástí efektivního mixu schůdných řešení. Dlouho to vypadalo, že zhyne z vůle politiků, už dříve ale syntetickým palivům svitla naděje, když EU začala respektovat spalovací auta plněná CO2-neutrálními e-palivy jako ekvivalent elektromobilů. Teď se to chce ještě dobrat jejich efektivní výroby, k čemuž je třeba dobrat se eliminace jejich umělého daňového zatížení na některém z významných trhů. A světe div se, přesně to se teď děje.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) informuje o tom, že německý ministr dopravy Christian Lindner za relativně svobodomyslnou FDP ještě letos přijde návrhem zákona, který by e-paliva zcela zbavil daní stanovovaných podle jejich emisí CO2 (protože jsou nulové) a snížil zbylou daňovou zátěž skrze DPH apod. Podle informací FAZ jsou je tento záměr v pokročilé fázi: „Spolkové ministerstvo financí ještě letos na podzim předloží odpovídající návrh zákona,” uvedl Lindnerův úřad.

Smyslem návrhu je zajistit syntetickým palivům daňové úlevy, které budou znamenat, že se na ně nebude pohlížet hůře než na elektromobily. To je skutečně převratné a může to potopit celou elektrickou revoluci dřív, než zazní první pořádný výstřel z Aurory. Fosilní paliva se kvůli CO2-daním mají stávat v Německu stále dražšími, ta syntetická by zamířila přesně opačným směrem. Však třeba taková nafta HVO, které jsme se věnovali nedávno, je už dnes v Německu jen o 10 až 15 eurocentů (2,42 až 3,63 Kč) za litr dražší než normální nafta. Při zásadně nižším zdanění bude rázem tak výhodná, že koupě elektromobilu nebude dávat už žádný smysl.

Může se zdát, že jde o výkřik do prázdna, Lindner ale návrh chystá na základě dohody vládnoucí koalice z konce března. V té době se vládní strany dohodly, že budou paliva zdaňovat na základě jejich dopadu na životní prostředí, nikoli na základě jejich typu. Konkrétně se vyslovili pro revizi směrnice EU o energetické dani, aby bylo možné méně zdaňovat „obnovitelná a pokročilá biopaliva a e-paliva“. Přesně to se nyní má stát realitou, jsme zvědavi, zda se jí to opravdu stane. A Christian Lindner třeba nevypadne z okna...

Christian Lindner zůstává jedním z mála německých politiků, kteří chtějí věci skutečně řešit, ne jen dogmaticky prosazovat to či ono. I proto - byť proti elektromobilům nic nemá - nyní bojuje za rovný přístup k nim a k syntetickým palivům. Foto: FDP Pressestelle

