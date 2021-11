V popularitě SUV nastal další zlom, předpovědi VW zcela míjí terč před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Některé automobilky jim věští brzký konec, přes veškerá dramata odehrávající se na současném trhu ale zájem o ně konstantně roste. Teď SUV překonala další zásadní milník, v Rusku jejich podíl za první tři letošní kvartály poprvé překonal hranici 50 procent.

Někteří by byli rádi, kdyby modlou současné automobilové doby byly elektromobily, realita je ale jiná. Jsou jí SUV, se kterými zrovna elektrický pohon vzhledem k jejich velikosti a hmotnosti moc kompatibilní není. Je nad slunce jasnější, že dny jejich popularity jednoho dne skončí, ale kdy se to stane?

Některé automobilky tvrdí, že ten moment je na spadnutí. Že trh se přehřívá, že z výjimečného se stává obyčejné a výše zmíněná omezená kompatibilita s elektrickým pohonem bude tím, co jim definitivně zlomí vaz. Říká to třeba Volkswagen a dává to smysl, může se to velice dobře stát. Zatím ale jeho předpovědi nevychází a nezdá se ani, že by takový moment byl jakkoli blízko.

„Esúvéčka” totiž dál lámou historické rekordy. Firma JATO Dynamics shromažďující informace o registracích nových aut už před pár dny oznámila, že v říjnu 2021 měla SUV na obecně chřadnoucím evropském trhu rekordní podíl. Dá to rozum - když mají lidé hlouběji do kapsy, koupí si o statisíce dražší auto než srovnatelný hatchback či kombík, který by jim nabídl úplně ten samý prostor, větší dynamiku, nižší spotřebu i celkově menší provozní náklady (pneumatiky, brzdy...). Ale sarkasmus stranou - podíl 46,5 % je sice extrémně vysoký, pořád je ovšem menšinový.

Nyní dorazila podobná statistika z Ruska, kde už se ledy lámou více. Za první letošní pololetí na tom SUV byla v této zemi v principu jako v Evropě (podíl na trhu byl menšinový a činil 49,2 %), za tři kvartály se už ale prodalo téměř 587 tisíc SUV, což znamená tržní podíl přes 50,2 %. Jinými slovy - většina nově prodaných aut už jsou vozy s vyšší stavbou karoserie a třebaže pořád musíme opakovat, že to platí jen tehdy, když za jeden typ auta označíme Dacii Duster i BMW X7, je to stejně pozoruhodné.

Dodejme, že nejúspěšnější jsou s SUV v Rusku evropské značky, mezi nimi i Škoda se svým Karoqem (mají podíl 33 %). Japonci a Korejci si připsali 25 % trhu a pozor, v dalších 17 % čínských, ruských a amerických značek (nevíme, proč je Avtostat hází do jednoho pytle, ale hází) už hrají prim Číňané, kteří do Evropy tlačí právě hlavně SUV. Nejúspěšnější značkou je pak Hyundai se svou Cretou.

Co přijde příště? 66 procent? 75 procent? 100 procent? Uvidíme, zatím se ale skutečně nezdá, že by hlad po SUV bylo možné ukojit.

Evropa se definitivně zbláznila do SUV, ještě větší hlad po nich se ale projevuje v Rusku, které se do běžných evropských statistik nezapočítává. Je to dnes jeden z největších automobilových trhů starého kontinentu a SUV už se tam prodává přes 50 % Mezi nimi i Škody Karoq, která je dnes po Rapidu druhým nejúspěšnějším modelem škodovky v Moskvě a (širokém, velmi širokém...) okolí. Foto: Škoda Avto

Zdroje: Avtostat, JATO Dynamics

Petr Miler

