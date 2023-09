V pořád obyčejném Hyundai za statisíce si brzy budete moci sjet až 280 km/h, bude to král svého druhu před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Vysoké rychlosti s moderními auty poněkud zevšedněly, cokoli jedoucí rychleji než 250 km/h je ale pořád výjimečné. Pakliže nemá jít o něco jako 254 km/h, musí jít obvykle o sportovní auto či specifickou verzi drahých německých modelů, brzy to ale zvládne i docela obyčejné Hyundai.

Rychlost je obecně pořád fascinující veličinou, v případě silničních aut ale už dávno přestala být vnímána jako něco podstatného. Jsem dost starý na to, abych pamatoval, jak dobrodružné bylo jet 140 km/h ve Škodě 120 či jak neobvyklé bylo poznat cokoli poblíž 160 km/h ve starých Ladách. Pak přišly „západní” vozy schopné snadno zvládat ještě o 20 km/h více, přelomovým se člověku zdálo poprvé si sjet více než 200 km/h... To všechno je pryč, dnes si můžete koupit základní Octavii 1,5 TSI, „pustit” ji z kopce a pojede klidně 230 nebo 240 km/h bez jakéhokoli dramatu, i když se budete šťourat jednou rukou v nose. Cokoli lepšího zvládne ještě víc nebo to samé ještě snáz.

Je pozoruhodné, že s touto, zejména pro lidi z bývalého východního bloku překotnou evolucí jde ruku v ruce stále intenzivnější omezování rychlosti aut na silnicích, což čistě z technického hlediska nedává smysl. O tom dnes primárně mluvit nechceme, ale ono to také souvisí - jednak vysoká rychlost přestala být „dramatická” a jednak jde o čísla tak vysoká, že je těžké je vůbec někde okusit bez strachu z extrémního postihu. Německé dálnice jsou v podstatě poslední rozumně dostupnou baštou.

Auta jsou dnes prostě buď „rychlá víc, než většina lidí vůbec kdy využije”, popř. „mají omezovač na 250 km/h, který většina lidí nikdy neokusí”. Ony omezovače nejsou nikým a ničím vynucované, přišly kdysi z popudu prestižních německých automobilek, které měly zjevně problém s představou, že se po tamních Autobahnech budou lidé prohánět rychleji, i když auta samotná vyšší rychlosti obvykle zvládala. Tuto tezi přejala za svou naprostá většina ostatních výrobců - pokud má nějaké auto více než něco přes 200 koní, na 250 km/h už se obvykle rozjede a bez omezovače už ho nekoupíte. Výjimkou jsou sporťáky jako Porsche nebo Ferrari, popř. sportovní Audi, BMW nebo Mercedesy, u kterých si můžete připlatit za omezovače na 270, 280, 290, 305 apod. km/h. Pár dalších výjimek se najde, obvykle jsou ale pořád drahé.

Nyní ovšem Hyundai rozjelo akci, kterou bychom mohli nazvat „rychlost lidu”. Také korejská automobilka nabízí několik aut, která by uměla jet rychleji než 250 km/h, ale nejedou, mají též omezovač. Naráží do něj třeba modely i30 N, které se přes až 280 koní výkonu za hranici 250 km/h nedostanou, ale právě to se mění. Sportovní verze í-třicítky je u nás k mání jen jako hatchback a liftback, většinou mimo Evropu se ale prodává také verze sedan, jenž čerstvě dostala facelift. A právě po něm míří s maximálkou citelně výš.

Samotný facelift vezmeme telegraficky, není podstatou naší pozodnost. Nejviditelnějšími změnami jsou nové přední a zadní nárazníky navržené tak, aby vůz působil agresivněji a zároveň zlepšil chlazení některých částí. Lehce pozměněn byl i interiér, kde jsou asi největší novinkou osvětlená sportovní sedadla „N light“, klíčové rozdíly ale vidět nejsou.

Auto dostalo zesílené uložení motoru, upravené silentbloky zadního zavěšení, nově naprogramovaný stabilizační systém, přepracované uložení převodky řízení a překalibrovaný posilovač nebo nové chladicí kanály brzd, jejichž hadice dostaly vepředu tepelnou ochranu pro delší výdrž při okruhové jízdě. Hyundai dále uvádí, že přeprogramoval řídicí jednotku vozu pro lepší práci s vysokooktanovým benzínem, byť maximální výkon zůstává na 280 koních.

Provedené změny ale Hyundai dovolily zvýšit maximální rychlost vozu - elektronický omezovač rychlosti nyní místo 250 km/h nezasáhne dříve než v 280 km/h. Pochybujeme tedy, že 280 koní bude stačit na 280 km/h na rovině, ale z takového kopce... S autem prostě půjde jet opravdu rychle, ve 280 km/h vytřete zrak i naprosté většině německých prémiovek. Přitom před sebou máme pořád obyčejný rodinný kompakt, který dnes cenově začíná na 719 990 Kč a 280koňová verze Performance na 809 990 Kč. To si může dovolit pořád kdekdo, k dispozici je navíc dál ručně řazená převodovka.

Není to... zajímavé? Možná jsem už moc ze staré školy, ale představa jízdy 280 km/h v Hyundai působí sama o sobě docela lákavě. Uvidíme, kdy se stejné novinky dotknou i u nás nabízených karosářských variant i30 N.

Hyundai i30 N sedan u nás nekoupíte, hatchback a liftback ale ano. Také ty mají výhledově dostat lepší techniku, která Korejcům dovolila posunout omezovač rychlosti na 280 km/h. Rychlost lidu? Skoro to tak vypadá. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.