V případě obžalovaného a uprchlého šéfa Renaultu a Nissanu nastal nečekaný zvrat před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Jako by tento případ nebyl už dosud plný nečekaných zvratů, přichází nyní další. Zachránce Nissanu a dlouholetý šéf aliance Renault-Nissan získal velmi cenného spojence v OSN, podle ní bylo jeho zatčení nelegální.

Až dosud se mohlo zdát, že někdejší šéf aliance Renault-Nissan Carlos Ghosn tahá ve svém souboji s japonskou justicí za kratší konec provazu. Jeho obvinění a posléze obžalování bylo sice od začátku pochybné, stejně jako postup japonských orgánů proti němu, ale víte, jak je to v těchto případech. Ve vězení jsou všichni „nevinní” a pokud se proti někomu rozjede takováto mašinérie, málokdy veřejnost na dotyčného hledí jinak než na zločince.

K tomu je třeba dodat, že sám Ghosn své pozici nepomohl, když z Japonska za dramatických okolností uprchl. Za výše zmíněných okolností to lze na jednu stranu chápat, na tu druhou si ale většina lidí znovu bude myslet, že nevinní lidé před spravedlností neprchají. Však kdo by věřil, že v takové vyspělé zemi, jako je Japonsko, může být spravedlnost skutečně slepá?

Ghosn zkrátka mohl říkat, co chtěl, dokud ale nenašel jediné zastání v oficiální rovině, neměl šanci být ve své obhajobě úspěšný. Nyní se mu ale dostalo právě toho - za bývalého šéfa francouzsko-japonské aliance se postavila Organizace spojených národů, a to velmi rezolutním způsobem.

Rada OSN pro lidská práva na základě podnětu Ghosnových právníků z března letošního roku provedla šetření, jehož výsledkem je konstatování, že s proslulým manažerem bylo zacházeno nelegálním způsobem. Protiprávní jednáni japonských vyšetřovatelů spočívalo hlavně v opakovaném obviňování Ghosna z různých trestných činů, aby mohl být opakovaně uvrhován do vazby, vyslýchán a podrobován nátlaku majícím vést k jeho přiznání. V tomto režimu totiž Ghosn neměl prakticky žádná práva - vyslýchán byl bez přítomnosti advokáta, nemohl vidět svou rodinu a přišel i o veškerý další kontakt s okolním světem.

„Opakované zatýkání pana Ghosna se jeví jako zneužití postupu majícím zajistit, že zůstane ve vazbě. Tento opakující se vzorec zadržování byl zneužitím mimosoudních procedur, které podle mezinárodního práva nemají žádný právní základ,” stojí v prohlášení OSN k závěrům šetření, která dále dodává, že zacházení s Ghosnem bylo „od základu nespravedlivé”, což jsou jedna silná slova za druhými. Organizace dále dodává, že Japonsko by mělo najít viníky tohoto jednání, potrestat je a Ghosna bez zbytečného otálení odškodnit. To též není slabé vyjádření.

Je samozřejmě otázkou, k čemu tento výsledek povede. Postoj OSN není pro Japonsko nijak právně závazný, civilizované země si ale obvykle netroufnou jej ignorovat. I kdyby ale japonské úřady nepodnikly v této věci žádné kroky, pro další postup v právní rovině může mít postoj OSN nemalou váhu. Ghosn totiž od počátku tvrdí, že je nevinný a ze Země vycházejícího slunce uprchl pouze proto, že nevěřil ve férový proces. A pokud OSN tvrdí, že s ním skutečně bylo zacházeno nespravedlivě, není to evidentně jen problém jeho vnímání.

Právní experti konstatují, že je v návaznosti na toto rozhodnutí možné, že Japonsko bude muset pod tíhou OSN bude svolit k tomu, aby proces s Ghosnem byl veden mimo území, což dosud tvrdošíjně odmítalo. Ghosn ale právě to chtělo, neboť je odhodlán své jméno očistit - v Japonsku to ale nepovažuje za možné. Je to tedy skutečně podstatný zvrat a nezbude než vyčkat, co bude následovat dále.

Carlos Ghosn byl dle OSN v Japonsku zadržování protiprávně a bylo s ním zacházeno od základu nespravedlivě. OSN volá po potrestání viníků a kompenzaci pro bývalého šéfa Renaultu a Nissanu. Foto: Nissan

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec