V prodeji se konečně objevil sporťák pro ryzí puristy, i místo litých kol má „plecháče” před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Pokud patříte mezi ty, kteří jakékoli komfortní či okrasné prvky považují jen za zbytečnou zátěž kazící ostrou jízdu, u výrobců sportovních aut dnes moc nepochodíte. U Toyoty ale budete skórovat, ta vám udělá hotové pomyšlení.

Jsme v prvé řadě nadšení řidiči, takže všechno, co v autě neslouží jízdě, považujeme za více či méně zbytný „balast”. Tedy alespoň v principu, v reálném světě si člověk musí přiznat, že některé komfortní prvky nejsou na palubě zase tak nepříjemné. Přesto nemohu nezmínit příběh kolegy, který si zkraje nového milénia při koupi nového hot hatche na automobilce vymínil, aby vůz byl dodán bez jinak standardně montované klimatizace, neboť jej chtěl pro víkendovou zábavu, při níž by klimatizace auto akorát brzdila. Výrobce kupodivu souhlasil, nakonec díky tomu ušetřil, neboť výkonná verze měla jinak klimu v základu a její odstranění resp. neinstalace neznamenala snížení ceny.

„To přejde s věkem,” říkali prý tehdy a měli pravdu, o dvě dekády později už kolega vnímá auta trochu jinak. A i kdyby ne, jeho manželka jistě... Také se ovšem změnila doba. I po roce 2000 byla i ona klimatizace v obyčejných autech luxus, dnes je to nezbytný standard, stejně jako různé elektronické vychytávky či designová cingrlátka mající za cíl okouzlit hlavně vzhledem. Však jezdí auto třeba na chromovanou koncovku výfuku? Ne.

Skuteční puristé ale dnes nemají mnoho na výběr. Ani požadavek na auto bez turba, bez automatu a bez elektrického posilovače řízení nemá šanci projít, je to už na trhu neexistující kombinace. A i když se některé vozy budou této kombinaci blížit, půjde o relativní exkluzivity, do kterých nelze mít řadu výbavových prvků. I když je někdo řidič-purista, ještě to neznamená, že si nechce pustit rádio a být schopen v autě vydržet, když je venku 35° C. Jak je ale vidno, ani takové lidi některé automobilky nepustily zcela ze zřetele.

Nepřekvapivě jde o Toyotu, která „staromódně” trvá na tom, že zákazník je alfou a omegou jejího podnikání. A tak chce v případě už tak úzkoprofilového sportovního kupé GR86 střiženého dle „překonaných” receptů (má atmosféricky plněný motor a ruční řazení) oslovit co nejvíce také ty, kteří si vůz chtějí doladit podle svého. A nebo s ním skutečně jen řádit o víkendu na okruzích.

Odhalila tak model GR86 RC, který není ničím jiným než skoro na kost oholenou variantou. Auto nemá ani ony koncovky výfuků, což je ale oproti předchozí generaci téhož vlastně posun, protože dříve nemělo RC ani lakované nárazníky. Nemá litá kola, protože nadšenci ta tovární stejně hodí do koše a koupí si vlastní, a tak vůz - protože bez kol se prodávat nesmí - má jen primitivní „plecháče”. Nemá také žádný infotainment, rádio nebo reproduktory, chybí kožené čalounění, prostě skoro všechno, co neslouží ostré jízdě - jen elektrická okna, volant s dálkovým ovládáním a kupodivu i ona klimatizace vozu zůstaly. Asi by bylo pro Toyotu dražší tyto prvky odstranit.

Smyslem jinak je snížení ceny, auto je zatím dostupné jen v Japonsku se slevou něco přes 50 tisíc Kč (stojí od 2 799 000 jenů, tedy asi 544 tisíc Kč) oproti „normální” základní verzi. Není to dramatický rozdíl, ale proč ne - když by nadšený kupec zde nepřítomné prvky jinak stejně demontoval či nahradil, ušetří peníze i práci a za 50 tisíc už koupíte slušná kola dle vlastních potřeb či svého gusta. Výsledný pohled na vůz je ale tak či onak legrační, dopřejte si jej v galerii níže.

Pokud někdo žije automobilovými ideály Colina Chapmana, v Toyotě GR86 RC jistě najde spřízněnou duši. Auto zbavuje téměř všech „zbytečností” výměnou za nižší cenu. Jeho smyslem je oslovit amatérské úpravce a nadšené řidiče hledající spíše základ pro vlastní stavby než hotové auto. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

