V průlomu čínských aut na západ nastal další zlom. Dokážou prodejně porážet už i Korejce, naznačuje to, co lze čekat u nás před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Pýcha amerických, německých a teď už i korejských aut odchází kamsi do západu slunce. Číňané zdolávají i na západních trzích jednu překážku za druhou, která jim brání vystoupat až na vrchol. V Austrálii to tak je, proč by to jinde muselo být jinak?

Ještě před nějakými pětadvaceti lety byla evropská ekonomika na vrcholu. Nicméně političtí lídři se rozhodli, že je třeba přitopit pod kotlem a dostat se před Spojené státy, Japonsko i stále výraznější Čínu. Bohužel však již v té době prokázali, že nemají přílišný kontakt s realitou. Místo toho, aby došlo na kroky stimulující průmysl a techniku, bylo rozhodnuto, že starý kontinent se stane globálním zeleným lídrem. Této misi následně bylo podřizováno v podstatě vše, jakkoli se prakticky všichni soudní experti chytali za hlavu - jeden nesmyslný úkon byl totiž následován dalším, ještě méně smysluplným.

Jedním z důvodů, proč tzv. Zelená dohoda nemohla uspět, je absence či jen nízké zásoby některých stěžejních komodit. Třeba v rámci lithia najdeme na prvním místě žebříčku Chile s rezervami ve výši 9,3 milionu metrických tun, na druhém Austrálii s 6,2 miliony, na třetím Argentinu s 2,7 miliony, na čtvrtém Čínu s 2 miliony, na pátém USA s jedním milionem a na šestém Kanadu s 930 tisíci. Poté následuje Zimbabwe (310 tisíc) a Brazílie (250 tisíc), a až teprve poté přichází řada na starý kontinent, z nějž nejbohatší na tento vzácný kov je Portugalsko (60 tisíc).

Evropští politici tak začali hnát vodu na čínský mlýn, který sice neoplývá největšími vlastními zásobami, v případě rafinace se však stará o zpracování téměř veškerého lithia vytěženého po celém světě. A tak je tomu i v případě dalších vzácných kovů. Kromě toho je čínský trh největším na světě, což vedlo řadu k firem ke spuštění tamních filiálek. Aby se přitom vyhnuly placení dovozního cla, uzavřely partnerství s některou s tamních značek. Většina z nich ovšem byla vlastněná státem, který se takto dostal k potřebnému know-how.

K devastaci evropského průmyslu tak skutečně přispěla jediná generace mylných rozhodnutí. To není tak dlouhá doba, pročež by člověk čekal, že se politici proberou. Jenže některým lidem můžete mlátit hlavou o zeď od rána do večera, a přesto se v ní nerozbřeskne. A protože Číňané již naznačili, že pokud budou muset čelit vysokým clům, jednoduše zde vystaví továrny a budou ze svého stávajícího náskoku profitovat i nadále, v podstatě nám nezbývá nic jiného, než počítat s tím, že situace v Evropě se vyvine stejně jako v Austrálii.

Na nejmenším světovém kontinentu byla totiž ještě v roce 2013 auta vyrobená v Číně spíše jen ojedinělá - za dvanáct měsíců se tehdy prodalo jen 7 tisíc vozů, což odpovídalo 0,6procentnímu podílu na trhu. Nicméně loni se již jednalo o 193 433 aut, na Říši středu tedy připadá 16procentní podíl. Číňané navíc vůbec poprvé předstihli Koreu, která má na kontě jen 161 614 registrací. Zaostávají pak za Japonskem (345 071 vozů) a Thajskem (264 253 aut), kde se vyrábí třeba Ford Ranger, Toyota HiLux či Isuzu D-Max.

Nejde tu nicméně jen o zemi původu, ale rovněž o vzestup čistě čínských výrobců. Takové MG, jenž spadá pod státem vlastněnou automobilku SAIC, totiž ještě v roce 2017 figurovalo na celkovém 30. místě. V roce 2021 však již šlo o deváté, předloni a loni pak o sedmé. SUV ZS se pak s 29 258 registracemi během uplynulých dvanácti měsíců stalo pátým nejprodávanějším vozem vůbec a nejlépe prodávaným malým SUV. V této kategorii ZS dokonce zvítězilo již potřetí v řadě.

Austrálie je do jisté specifická, tamní automobilový průmysl už totiž prakticky neexistuje. Trh je tedy závislý na dovozu, což ze hry vyřazuje loajalitu k lokálním značkám. Nicméně i tak dění na tomto kontinentu jasně naznačuje, co lze očekávat v Evropě - Číňané totiž zvládají nabídnout více za méně a právě na to dnes zákazníci slyší více než kdy dříve. Politikům, kteří se do Bruselu dopravují letecky, aby tam mohli řečnit o zelené transformaci, to ale ani po tomto reportu nespíš nedojde.

Australské prodeje nových aut v roce 2023 dle země jejich původu

1. Japonsko - 345 071 ks

2. Thajsko - 264 253 ks

3. Čína - 193 433 ks

4. Korea - 161 614 ks

5. Německo - 56 850 ks

6. USA - 35 875 ks

7. Velká Británie - 17 898 ks

8. Mexiko - 16 218 ks

9. Španělsko - 14 421 ks

10. Jižní Afrika - 11 838 ks

SUV ZS se loni stalo nejprodávanějším čínským vozem v Austrálii. V nemalé míře ostatně boduje také u nás, za prvních jedenáct měsíců má totiž na kontě 1 885 registrací. To z něj dělá dvojku mezi malými SUV po Toyotě Yaris Cross. Foto: MG Motor

Zdroje: FCAI VFACTS, SDA

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.