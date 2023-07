V rozmachu čínských automobilek nastal další zlom, už letos se přestanou sklánět před západní konkurencí před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Prakticky nevyhnutelné se stává skutečností, tlakem na odchod od spalovacích aut se zejména Evropa a USA střelily do vlastních nohou. Patrné je to nyní hlavně v Číně, kde západní značky dlouho vedly, teď už nezvládají konkurovat těm domácím.

Pro naprostou většinu evropských, amerických, japonských i korejských značek čínský trh byl a je klíčový. Pro Volkswagen je pak naprosto rozhodující, neboť tam končí zhruba polovina globální produkce německé automobilky. Anebo končila? „Lidový vůz” byl pod dekády čínskou jedničkou, jenže v prvním letošním čtvrtletí VW o tuto pozici přišel. Byl překonán místní značkou BYD, která od ledna do března prodala přes 440 tisíc aut, zatímco Němci jich měli na kontě „pouze“ 427 247.

Kompletní čísla za druhý kvartál pak sice ještě nejsou k dispozici, z dosavadních střípků se však zdá, že BYD v nadvládě nejen pokračuje, ale ještě svou dominanci umocnil. Od dubna do června bylo totiž prodáno 700 244 nových aut, tedy o 98 procent více než ve stejném období loňského roku. Z této porce přitom 352 163 vozů disponuje ryze elektrickým pohonem, zbytek pak dostal do vínku plug-in hybridní. Jen na červen přitom připadá 128 196 zaregistrovaných elektromobilů.

Právě tempo, s jakým BYD navyšuje své prodeje, vedou analytiky k odhadům, že značka letos překoná metu 3 milionů prodaných aut. Právě to je číslo, s jakým dříve počítal VW, ovšem na které aktuálně může spíše už jen vzpomínat s nostalgickou slzou v oku. A ve finále není sám, neboť na vzestupu jsou i další čínské značky jako Changan, Geely, Wuling či Nio a Xpeng. Společnost AlixPartners proto predikuje, že domácím výrobcům letos připadne přes 50 procent čínského trhu. To bude další zlom v rozmachu čínských automobilek, neboť se definitivně přestanou sklánět před západní konkurencí - po dekády byla na koni, už není.

Stejní analytici dodávají, že prodeje nových aut by letos v Říši středu měly povyskočit o 3 procenta na 24,9 milionu kusů, tedy na předpandemickou úroveň. Růst pak má pokračovat i ve zbytku dekády, v roce 2030 tak mají registrace činit již 30,6 milionu vozů. Souběžně s tím by přitom měl vrůst i počet prodaných čínských aut v zahraničí, a to na 9 milionů kusů. Na konci dekády by tak čínské značky mohly ovládat 30 procent globálního trhu.

Za daným vzestupem mají stát elektromobily, které jsou dostupné nejen proto, že hodinová mzda v Číně je daleko nižší než v zahraničí a domácí značky mají snazší a levnější přístup k vzácným kovům. Těžit mohou také z masivní podpory vlády, která do bateriového pohonu na různých grantech a dotacích napěchovala v letech 2016 až 2022 neskutečných 57 miliard dolarů (cca 1,25 bil. Kč). USA přitom za stejné období investovaly jen 12 mld. USD (263 mld. Kč).

Daný vývoj tak ve finále jen potvrzuje, nač poukazujeme celou dobu. Zejména Evropa měla ve srovnání s Čínou velký náskok ve spalovací technice, který automobilky z Říše středu nebyly schopné dohnat. I proto začali tamní politici ve velkém podporovat elektromobilitu, v jejímž rámci byla celá branže postavena na začátek. Ovšem čínští výrobci dostali vládní podporu, díky níž mohli zlákat ten nejlepší personál v oboru. A pomohly jim i levnější zdroje a energie.

Západ ukolébán předchozím úspěchem bohužel v tomto závodě poněkud zaspal. VW a spol. tak pozvolna ztrácí pevnou půdu pod nohama, neboť ve svém portfoliu mají stále méně aut, s nimiž mohou čínské publikum okouzlit. Čím nižší přitom produkce těchto značek bude, tím více porostou náklady na jeden kus. Cena tedy poletí nahoru a zájem znovu dolů. To vše navíc ve chvíli, kdy hlavně Evropa bude závislá na čínských vzácných kovech.

Čínským bestsellerem i nadále zůstává Qin Plus, který je k mání v plug-in hybridní i plně elektrické formě. Obou verzí se přitom jen v červnu prodalo 44 239 kusů. Jelikož 4 765 milimetrů dlouhý sedan ve vrcholné výbavě s bateriemi o kapacitě 71,4 kWh stojí stejně jako u nás základní Škoda Octavia, nelze se tomu divit. Foto: BYD

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

