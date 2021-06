V Rusku budou dávat auta zadarmo lidem, kteří se nechají očkovat proti COVIDu před 5 hodinami | Petr Miler

Z našeho pohledu si lepší pozitivní motivaci nelze představit, navíc je třeba dodat, že nepůjde o žádné oholené verze, aby se neřeklo. Rozdává bude některý z vrcholů nabídky Lady.

Koronavirová pandemie nás trápí už déle než rok a je celkem jasné, že nic jiného než proočkování valné většiny populace nás jí nezbaví. Jestli je tou pravou a jakémkoli smyslu tohoto slova udržitelnou cestou očkování aktuálně dostupnými vakcínami, je jiná otázka, do debat na toto téma se ale nyní pouštět nebudeme. Faktem je, že už vzhledem k otazníkům, které se k dnes dostupným vakcínám váží, nelze jejich aplikaci dost dobře nařizovat, proto vlády přistupují spíše k pozitivní motivaci.

Různé státy světa na to jdou různě, k pro nás pozoruhodnému kroku se ale nyní odhodlali v Rusku, konkrétně v Moskvě. Tam se totiž pandemie znovu rozjíždí, když jen v Moskvě bylo dnes identifikováno 7 704 nově nakažených v celé zemi pak 14 723. To je nejvíce od 24. prosince a znát o začíná být i v nemocnicích. Úřady si přitom myslí, že jedním z důvodů je právě nízká míra proočkovanosti populace.

Aktuální čísla pro Moskvu nemáme, starosta města Sergej Sobjanin ale 21. května řekl, že z 12 milionů Moskvanů bylo tou dobou očkováno jen 1,3 milionu lidí. To skutečně stěží něčemu zabrání, a tak se rozhodl obyvatele města patřičně popostrčit.

Nyní tedy platí, že každý člověk starší 18 let, který od 14. června nejméně do 11. července podstoupí očkování, bude zařazen do slosování, v němž každý týden pět šťastlivců získá nový vůz značky Lada. Konkrétní model upřesněn nebyl, Sobjanin ale řekl, že každé auto bude mít hodnotu přes 1 milion rublů, což vede k absolutnímu vrcholu nabídky značky. Pro Vestu Sport na fotkách níže je to spíše hraniční suma, i tak ale půjde o některý z velmi dobře motoricky i komfortně vybavených modelů.

Moskva mimo to kvůli zhoršující se situaci přistoupila k řadě nových omezení, Sobjanin ale řekl, že to jsou z podstaty dočasná opatření, která nic neřeší a jen podstatné zrychlení očkování může zabránit dalším restrikcím. Proto dojde i na rozdání oněch nejméně 20 aut zdarma - jsme docela zvědavi, jak velkou bude mít tato akce odezvu.

