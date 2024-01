V Rusku se znovu začala vyrábět auta Hyundai a Kie. Mají svá původní loga, jména, všechno před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hyundai

Že se k něčemu takovému schyluje, se skloňovalo už dlouho, snad nikdo ale nečekal, že v lednu 2024 bude obnovena výroba přesně těch aut, která se v Sestrorecku u Petrohradu vyráběla dřív. Tempo produkce je zatím velmi skromné, má jít ale jen o začátek.

Ruský trh byl významným nejen pro Renault či Škodu, ale ještě více pro Hyundai a Kiu. Korejské automobilky se totiž dlouhodobě držely na pódiu a nestačily pouze na domácího lídra. Ovšem stejně jako řada dalších západních entit musely po ruské invazi na Ukrajinu své aktivity zásadně omezit. Pravidla nastolená Jižní Koreou tedy nebyla tak příkrá jako restrikce EU nebo USA, přesto postupně znamenala minimalizaci faktické přítomnosti Korejců v Rusku.

Také tyto automobilky jistě doufaly, že válka nebude trvat dlouho, proto byla hlavně továrna v Sestrorecku u Petrohradu udržována ve stavu, kdy se mohla prakticky okamžitě i s většinou původních zaměstnanců vrátit k původním aktivitám. Až loni to Korejci vzdali a připustili, že s jejich návratem do Ruska za standardních podmínek to bude složitější.

V prosinci tak došlo na uzavření dohody se společností Art-Finance, která již předtím koupila továrnu Volkswagenu v Kaluze, která dlouho fungovala v podobném režimu. Za symbolických 10 tisíc rublů, tedy nějakých 2 500 korun, jí tak měly připadnout hned dva obrovské areály, v nichž lze realizovat plný výrobní cyklus - jejich součástí je totiž nejen lisovna či lakovna, ale také motorárna.

Byla to ale taková lišácká dohoda, která jednak dávala prostor k tomu, že Rusové budou s pomocí čínských partnerů na místě dál vyrábět korejská auta s jinými logy, což by bez Korejců nešlo. Součástí smlouvy je pak i možnost, že Hyundai a Kia celou továrnu za stejně symbolickou sumu do dvou let koupí zpátky. Zda na něco takového opravdu dojde, nelze předjímat, však nakonec došlo k něčemu ještě trochu jinému.

Poněkud šalamounsky ostatně továrna fungovala už doteď. Jednak se starala o dodávky dílů, které byly třeba po poprodejní a servisní péči. A od srpna 2022 v ní fungovala karosárna, která vyráběla karoserie pro Hyundai Solaris, jenž byly následně odesílány do Kazachstánu k dokončení montáže. Zkraje tohoto týdne se pak brány petrohradské továrny otevřely zcela.

Obnovení výroby je pozvolné, neboť část zaměstnanců během takřka dvouleté „dovolené”, odešla. Momentálně tedy dochází hlavně ke školení a údržbě veškerého zařízení. Souběžně s tím se ale z dosud vyrobených dílů montují auta, která překvapivě nesou původní loga i jména. Jde o modely Solaris a Creta (Hyundai), stejně jako o Rio a Rio X (Kia). Tempo továrny ale opravdu není vražedné, denně opouští linky jen zhruba pět vozů. Podle obvykle dobře informovaných zdrojů ale tato bude možné vyrobit asi 2 tisíce aut.

Sklady továrny jsou ovšem napěchované daleko víc, nacházejí se v nich komponenty na 70 tisíc vozů. Nicméně u zhruba 20 tisíc kusů chybí hlavně elektronické součástky, v případě zbytku pak jde o panely karoserie, interiéru či motory. V plánu ovšem je korejskou produkci nakopnout úplně a chybějící komponenty vyrobit přímo v továrně nebo je zajistit ze spřátelených zemí, tedy především z Číny. Jakmile díl budou k dispozici, půjdou na trh i tato auta.

Loga Hyundai a Kie u toho však už být nemá, místo toho by danou produkci měly zaštítit čínské automobilky značky GAC a Chery. Jejich zástupci se již v továrně byli podívat, aby se seznámili s jejím vybavením a možnostmi. Kapacita petrohradského podniku činí 220 tisíc aut ročně, takže jeho návrat do akce je jistě v zájmu Korejců i Rusů.

V petrohradské továrně znovu odstartovala výroba Hyundai Solaris. Přímo pod taktovkou korejské automobilky se to neděje, vyrobená auta ale mají loga Kie a právě Hyundai. Jistě se tak tedy neděje ani proti její vůli. Foto: Hyundai

Zdroj: Ruskij Avtomobil@Telegram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.