V Rusku se začínají prodávat auta tradiční italské značky, toto chce parazitovat na slávě VW Golf

Je to příběh, který byste nevymysleli, nakonec ale vlastně docela zapadá do směru, kterým se ubírá vývoj automobilového světa. Značka SWM je sice italská, ale koupili ji Číňané. A ti nemají problém nabídnout auto, jehož jméno připomíná plagiáty typu Reedok či Adibas.

Již dvacet měsíců si kladu otázku, jak přesně odchod Škody z Ruska ublížil právě této zemi a prospěl té naší, odpověď ale ne a ne najít. Na otázku, komu sankce podobného charakteru skutečně prospěly, se ale hledá odpověď snadno - jeden z největších automobilových trhů Evropy od loňského března zaplavili Číňané, kteří si z Ruska udělali druhou domovinu. A navíc do jisté míry odrazový můstek, ze kterého mohou doskočit kamkoli v rámci celé Evropy.

Aktuálně na ruský vstupuje další čínská firma, která se ale netváří jako čínská. Písmena SWM jsou novou stylizací označení SV.VM, které odkazovalo na firmu Sironi Vergani Vimercate Milano. Tedy italskou společnost, která od roku 1971 vyráběla motocykly. Po třinácti letech ale zamířila do likvidace, což vedlo k zastavení produkce. V roce 2014 pak značku koupila čínská firma Shineray Group, která s ní pracuje od roku 2016.

S dostatečným kapitálem jednak znovu spustila výrobu motocyklů, které používají převážně motory od Husqvarny, jednak z jejích montážních v čínském Čchung-čchingu sjíždějí také automobily. Ty působí nadmíru evropsky, což není náhoda - designové centrum SWM se nachází v italském Miláně a firemním šéfdesignérem je Sotiris Kovos, který dříve navrhoval auta pro Toyotu či Lexus, stejně jako pro Audi. A její auta se evropsky tváří i jinak.

Nejpatrnější je to na modelu G01F, jehož označení na zádi budete z fleku číst jako Golf. Do Ruska vstupuje i tento vůz, vedle něj pak SWM nabídne modely G01 (G01F z něj vychází) a G05 Pro. „Falešné Golfy” používají ke svému pohonu přeplňovanou jedna-pětku, která produkuje 139 koní. Výchozí verze G01 přitom měří 4 610 milimetrů a počítá s rozvorem 2 750 mm, který je vlastní i provedení G01F. To je ovšem koncipováno jako stylovější a sportovnější, proto mimo jiné dostalo přepracovanou příď s výraznějším nárazníkem, který délku natáhl na 4 670 mm.

SWM G05 Pro je s 4 750 mm delší než jeho sourozenci, i když ani v tomto případě se rozvor nemění. A stejně tak ne ani technika, pod kapotou lze tedy znovu najít přeplňovanou jedna-pětku, kterou znovu doprovází sedmistupňový automat. Zatímco u prvních dvou zmíněných SUV jsou k dispozici pouze dvě řady sedadel, G05 je k mání v pětimístné i sedmimístné konfiguraci. Celé toto portfolio pak bude vyrábět ruský Avtotor v Kaliningradu.

Tento krok vedl k poměrně příznivým cenám, G01 totiž startuje na 2 438 000 rublech (cca 609 tisíc korun). Za stylovější G01F pak musí Rusové zaplatit minimálně 2 588 000 RUB (asi 646 tisíc Kč), zatímco pětimístné G05 Pro je k mání od 2 626 000 RUB (cca 655 tisíc Kč) a sedmimístné od 2 733 000 RUB (asi 682 tisíc Kč). To jsou přitom částky, jaké by Rusům nestačily pomalu ani na základní Karoq, ten už se ale v Rusku oficiálně neprodává. A pokud ano, tak jen z posledních zbylých zásob.

Petr Prokopec

