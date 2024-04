V Rusku vyvinuli úplně nový spalovací motor. Jdou tak proti běhu dějin, svět aut jím ale nezmění včera | Petr Prokopec

/ Foto: Gimura, tiskové materiály

Naprostá většina „západních” firem vývoj nových spalovacích motorů více či méně opustila, aktuálně se na tomto poli snaží hlavně Číňané. Rusové se přidali, novinka jménem Gimura 1000s ale míří do čtyřkolek, sněžných skútrů či vodních člunů.

Proti maloobjemovým motorům nic nemám, koneckonců se ve velké míře věnuji těm rotačním, u nichž objem obou komor jen ve výjimečných případech přesahuje 1,3 litru. Wankel je nicméně unikátní a kráčí mimo hlavní proud. Čest jsem nicméně měl také s vysokootáčkovými jedna-trojkami a jedna-šestkami od Hondy, stejně jako s 1,6litrovým čtyřválcem Sigma, za kterým stál Ford a jehož 125 koní dělalo v půltunovém Caterhamu 7 neskutečné věci. Ve všech těchto případech však bylo klíčové, že pohonná jednotka disponovala čtyřmi válci.

Na tříválcové agregáty ale v redakci koukáme velmi kriticky, tříválec totiž nikdy nemůže být opravdu dobrý motor. Těmto jednotkám nelze upřít kompaktní rozměry a nízkou hmotnost, vše ale negativně vyvažuje chaotický průběh výkonu, mizerná kultivovanost a podivný zvuk. Co se pak spotřeby týče, ta je nižší než u čtyřválců víceméně pouze na papíře. Realitou je ale spíše pravý opak, což časem pochopili i někteří výrobci. Třeba koncern VW své kdysi tak protežované maloobjemové motory z nabídky zcela vyřadil, popř. je postupně upozaďuje.

O to větší překvapení se odehrálo na moskevské výstavě Motojaro 2024. Jednak proto, že se tam vůbec ukázal nový ruský spalovací motor, jednak kvůli tomu, jak je koncipován. Novinka Rusta Zaripova a jeho týmu z Kazaně si říká Gimura 1000s a ohledem na výše zmíněné i název motoru vás asi nepřekvapí, že jde o litrový tříválec. Jeho hlava i blok jsou vyrobeny z lehké slitny na bázi hliníku, přičemž vstřikování a některé další vnitřnosti nadšenci převzali od značky VAZ. Na ruské komponenty ostatně připadá 75procentní podíl.

Zaripov uvádí, že jednotka nevychází z čínského základu, nýbrž z čistého listu papíru. Zatím byla odhalena atmosférická verze vážící 60 kilogramů, která produkuje 105 koní a 106 Nm. To samozřejmě nejsou zrovna oslňující čísla, na druhou stranu ale motor nemá zamířit pod kapotu aut. Místo toho se s ním počítá u čtyřkolek, sněžných skútrů či vodních člunů. Instalován tedy bude u těch druhů dopravních prostředků, kde kultivovanost přeci jen není na vrcholu priorit.

Vývoj nového agregátu vyšel na 100 milionů rublů, tedy zhruba 25 milionů korun. Nyní je třeba, aby došlo na uzavření smluv s některou z tamních firem, neboť do výroby je třeba nainvestovat dalších 500 milionů rublů. Zaripov doufá, že vše se povede co nejdřív, aby zkraje příštího roku mohla odstartovat malosériová produkce. V jejím rámci by měsíčně mělo vzniknout zhruba 300 jednotek.

Zda tyto plány vyjdou, je otázkou. Úspěšný start atmosférické verze má nicméně vyústit v příchod přeplňované, která by sice zůstala u tří válců a litrového objemu, vydolovala by z nich však daleko vyšší výkon 185 koní. To už zní zajímavěji, s ohledem na zamýšlené využití ale tato novinka svět aut stejně nezmění.

Zdroje: Gimura, Autopotok@Telegram

