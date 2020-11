V řeži sporťáků na letišti si drahou italskou smetánku namazal na chleba levný Němec před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Ferrari, Porsche, Lamborghini, koláž Autoforum.cz

Slovo „levný” tu berte s rezervou, když ale nějaké auto stojí o 2,5 milionu korun méně než všechna okolo, relativně levné prostě je. Přesto může být nejrychlejší, a to s naprostým přehledem.

I v dnešním nejistém světě přece jen existuje pár jistot. Třeba ta, že večer zajde slunce. Nebo že Porsche 911 Turbo S v závodech ve sprintu rozdrtí iluze majitelů mnohem dražších supersportů typicky italské provenience. Už v několika generacích po sobě je tato německá mašina na jednu stranu jedním z cenových vrcholů nabídky Porsche 911, na tu druhou ale pořád laciným supersportem vedle toho, co nabízí zejména italské značky. A ono se jim nejen dokáže za menší cenu přiblížit, ono je dokáže zničit tak, že odchází domů s brekem.

Byl jsem kdysi osobně svědkem souboje staršího Porsche 911 Turbo S generace 997 s Bugatti Veyron a i francouzský bolid se skoro dvojnásobným výkonem měl co dělat, aby před 911 Turbo S uhájil image vládce sprintů všeho druhu. Dnes jsme o mnoho let dále, 911 se dělá v generaci 992 a od Bugatti by proti němu musel nastoupit Chiron. Toho dnes svědky nebudeme, i klání s dvojicí soupeřů z Itálie je ale velmi zajímavé.

Postaral o něj kdo jiný než dlouho neostříhaný Mat Watson z Carwow, který s koronavirovými omezeními bojuje v Británii stejně jako my, tradiční srovnání zajímavých aut ve sprintech ale dělá dál. Tentokrát proti sobě postavit 911 Turbo S 992, Ferrari 488 Pista a Lamborghini Huracan Spyder Performante, tedy 1640kilovou zuffenhausenskou lokomotivu s 650koňovým motorem 3,8 H6 biturbo proti maranellskému, 1 385 kg lehkému sprinterovi s motorem 3,9 V8 biturbo se 720 koňmi a špagetce ze Sant'Agata Bolognese vážící 1 507 kg, kterou vpřed žene motor 5,2 V10 bez přeplňování a 640 koňmi výkonu.

Říci, že Porsche je papírový outsider, je skoro slabé slovo, čemuž nakonec odpovídá cena o přibližně 2,5 milionu korun nižší než u vypiplaných verzí italských bijců. Ne snad, že by 911 za asi 4,5 milionu korun bylo auto pro každého, Ferrari za nejméně 7,4 milionu a Lambo za rovných 7 jsou z jiné ligy. Ovšem jen cenové - navzdory veškerým předpokladům je to Turbo S, které si oba soupeře maže na chleba.

Opakovaný sprint z místa není ani vyrovnaný, je to exhibice efektivity Němců, kteří bůh ví jak dokáží i tak těžké auto vypálit do kosmu takovým způsobem, že mu ostatní dělají jen druhé housle. Ani nelze jednoduše říci, že jim pomáhá pohon 4x4, protože to má Lambo také, nebo že klíčový je motor vzadu. Obojí je jistě faktor, 911 ale nevládne chvíli, soupeři se prostě nechytají a Ferrari až v opravdu vysokých rychlostech začne náskok zvolna stahovat. Rozdíl vyjádřený čísly? Porsche: 10,2 sekundy, Lamborghini: 10,5 sekundy, Ferrari: 10,6 sekundy. Porsche je o půl třídy jinde.

Jakmile dojde na brzdění nebo akceleraci z 80 km/h, je to už výkon a lehkost Pisty, které vládnou, ale to už je docela vysoká rychlost. V těch nižších se zkrátka znovu ukazuje, že moderní auta se supervýkonnými turby potřebují pohon všech kol, aby dokázala být tak rychlá, jak jejich parametry naznačují. A nejlépe i trochu německého koření, protože 911 Turbo S byla vždy o něco rychlejší, než data o její technice dávala tušit. Nakonec, podívejte se na to sami.

Ferrari 488 Pista je papírový favorit tohoto klání... Foto: Ferrari



...při startu z místa je to ale Porsche 911 Turbo S, které Itala poráží rozdílem poloviny třídy. Foto: Porsche



Lamborghini je vzhledem k použití motoru bez turba obdivuhodně konkurenceschopné, na Porsche ale ani ono zdaleka nemá. Foto: Lamborghini

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler