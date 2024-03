V tradiční evropské továrně Fordu se výroba zastavila ještě dřív, než měla. 3 500 lidí je doma, firmu to stojí 25 milionů denně před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Všechno by mohlo být jinak, kdyby Ford nevsadil místo zákazníků na politicky tlačené řešení. Takto se sám stává obětí úpadku celého sektoru, neboť dodavatelé značky odmítají pracovat právě kvůli mizejícím zakázkám a z toho vyplývajícím propouštěním.

Prakticky od první chvíle, kdy automobilky začaly mluvit o urychleném přechodu jen na elektrický pohon, poukazujeme na nereálnost takové mise. Většina lidí totiž nemá na rozhazování a může si dovolit pouze jeden automobil do rodiny. Takový vůz pak musí zvládnout vše, tedy nejen jízdu po městě, ale i víkendové cesty za rodinou, známými či přesuny na dovolené. Zároveň musí být snadno a levně opravitelný, nesmí být drahý na pořízení a jeho vlastnictví nesmí člověka připravit o zbytek peněz. Jak moc do toho zapadá koupě drahého elektroauta s mizernou použitelností, ještě mizernější zůstatkovou hodnotou a nezřídka drahými a komplikovanými opravami, považte sami.

Možná si řeknete, že je to vlastně jedno, jenže jakmile začnete se orientovat na trhem nevyžádané zboží, musíte se smířit s tím, že vaše prodeje půjdou dolů. A když to udělají skoro všichni, utrpí celé průmyslové odvětví, což má dalekosáhlé ekonomické následky. Není tak těžké to vidět, Ford to ale odmítá akceptovat už roky a nyní se dokonce dostal do fáze, kdy své nesmyslné misi obětuje své nejžádanější modely i tradiční továrny, které je montují. S tím už se asi smířil, třebaže globální šéf mluví v poslední době jinak, postupná destrukce celého odvětí mu ale přidělává vrásky na čele ještě dřív, než očekával.

Právě výše odkazovaná továrna v německém Saarlouis, kde se vyrábí Focus, totiž momentálně stojí, i když zavřena měla být s koncem produkce slavného kompaktního Fordu. Přímo s jejími zaměstnanci se přes odborovou organizaci IG Metall Ford domluvil na tom, že z 3 500 lidí dostane výpověď jen 2 500 z nich, tisícovku zaměstnanců si má automobilka na výplatní listině nechat do roku 2032, i když pro ně zatím nemá žádnou konkrétní práci. Momentálně je ale všech 3 500 lidí doma a montážní linky stojí. Důvodem stávka lidí začleněných do odborové organizace IG Metall, ovšem ne těch pracujících přímo pro Ford.

Jde o o zaměstnance dodavatelských firem, kteří jsou nespokojeni s tím, že je po letošním Silvestru též čeká vyhazov - ať už přímo kvůli konci dodávek pro Ford nebo plošně kvůli chystanému masovému propouštění v tomto odvětví v celém Německu. S takovou vizí mají mizernou motivaci se dál snažit a 500 z nich složilo ruce v klín. Automobilka tedy nemá klíčové komponenty motorů a převodovek, stejně jako jí chybí nápravy, některé panely karoserie, výfuky či kabeláž. Bez toho auta pochopitelně nelze vyrábět, Ford tak raději výrobu zastavil, jak informuje Automobilwoche. A dodává, že každý den nečinnosti stojí firmu krutý 1 milion Eur, tedy asi 25,3 milionu Kč.

Podle mluvčího značky se montážní linky mohou rozjet prakticky ihned poté, co dorazí první bedny s chybějícími díly. Kdy se tak ovšem stane, je nejisté. S čím nicméně lze počítat prakticky stoprocentně, to jsou mnohem častější stávky napříč celou branží. Zájem o elektromobily totiž uvadá, řada mnohonásobně lépe prodávaných spalovacích aut (což je mimochodem i Focus, který se letos prodává víc jak 6krát lépe než elektrický Mustang Mach-E) ale kvůli nim již byla odpískána. Výrobci se tak ocitli v patové situaci, litovat je ale nemůžeme - roky strkali ruku do ohně, o kterém jsme jim říkali, že pálí. A teď zjistili, že skutečně pálí?

Výroba Fordu Focus měla skončit na konci tohoto roku. Nicméně linky neplánovaně stojí už nyní, zaměstnanci dodavatelských firem stávkují kvůli budoucím vyhazovům způsobeným v prvé řadě slepou sázkou na elektrická auta. Foto: Ford

Zdroj: Automobilwoche

