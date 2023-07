V USA otevřeli novou největší benzinku světa. Obslouží 120 aut naráz a nikdy nezavírá před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Buc-ees, tiskové materiály

V roce 2023, tedy v době posedlosti automobilového světa elektrickým pohonem, je to úsměvná věc. Neznáme ani dobíjecí stanici s tolika stojany, ta čerpací s takovým počtem tankovacích míst dokáže odbavit desítky tisíc aut denně.

Někdy nám přijde, že žijeme v době, kdy je každá zmínka o čemkoli spojeném se spalovacími motory považována za kacířství, které je třeba náležitě potrestat. Od výrobců aut proto od rána do večera přichází informace skoro jen o tom, kolik nových elektromobilů se jim povedlo prodat a jak do nich hodlají napěchovat další miliardy. Vedle toho se různé společnosti chlubí tím, že otevřely další dobíjecí stanici. Politici pak jako o závod schvalují různé granty a dotace, které mají bateriovému pohonu zamést cestu k široké oblibě.

Skutečně se tedy může zdát, že benzinové a dieselové vozy jsou minulostí, se kterou bude velmi brzo skoncováno. O to překvapivější je událost, ke které došlo poblíž Sevierville v americkém státě Tennessee. Společnost Buc-ee's tam totiž otevřela vůbec největší čerpací stanici na světě, třebaže rekordu dosáhla i s pomocí přidruženého supermarketu. Ten totiž počítá s podlahovou plochou 6 875 metrů čtverečných, což je něco neskutečného - pro srovnání, průměrné hřiště na americký fotbal má plochu 5 351 metrů čtverečních.

Právě zázemí, jaké má stanice k dispozici, je jedním z důvodů, proč prodeje celé sítě narůstají. Najdeme zde i restaurace, menší obchody a dětské koutky. Srdcem tohoto místa ale zůstává pozoruhodných 120 stojanů určených pro tankování benzinu i motorové nafty. Pokud by průměrná doba jednoho vozu stráveného u každého z nich činila 5 minut, pak stanice je během jednoho dne schopna odbavit neskutečných 34 560 aut. A něčeho takového je doopravdy schopna, neboť nikdy nezavírá - otevřeno je tedy čtyřiadvacet hodin denně a sedm dní v týdnu.

Ve srovnání s možnostmi dobíjecích stanic jsou to neskutečné parametry. Každý jednotlivý tankovací stojan představuje ekvivalent dobíječky pracující s megawatty výkonu. Buc-ee's nicméně pamatuje i na majitele elektromobilů, pro které je připraveno dalších 22 stojanů. To je sice na dnešní poměry na jednu stanici poměrně velkorysé číslo, nicméně jejich obslužnost je s ohledem na mnohonásobně delší čas potřebný k doplnění ekvivalentu poloviny až třetiny obvyklé palivové nádrže zanedbatelná. Součástí tohoto místa je pak i myčka dlouhá 76,2 metru.

Lze už jen zmínit, že společnost Buc-ee's již chystá otevření ještě větší stanice, a to v Lulingu v Texasu, kde supermarket bude stát na ploše 6 968 metrů čtverečných. Firma dosud působila jen na jihu Spojených států, nově však plánuje také expanzi na sever do Wisconsinu a Colorada. I přes nabídku fosilních paliv zjevně bude jen vítána, neboť ve snaze o co nejpříjemnější prostředí na svých stanicích dovoluje tankování pouze osobním vozům, nikoli kamionům.

Tím pravým důvodem, proč však k jejím stojanům míří davy, nicméně nejsou nejčistší veřejné toalety v USA nebo největší myčky a supermarkety na světě, nýbrž cena paliva. Motoristé tedy nově mohou v Tennesse počítat s 2,84 dolary za galon benzinu a 3,12 USD (68 Kč) za galon nafty. To máme na koruny asi 16,40 Kč resp. 18 Kč za litr. Také sen svého druhu...

Nová čerpací stanice u Sevierville je pro společnost Buc-ee's již osmapadesátou v řadě a je dnes tou největší na světě. Zakrátko ale firma chystá otevření ještě větší, v době posedlosti elektromobilitou jde o pozoruhodné kroky. Foto: Buc-ee's, tiskové materiály

Zdroje: The Drive, Today@Youtube, Buc-ee's

Petr Prokopec

