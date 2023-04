V USA změní výpočet spotřeby elektromobilů. Z velké lži se stane menší, ale o to účelovější před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Přijdou vám čísla spojená s údajným ekvivalentem spotřeby benzinu u elektrických aut v USA úsměvná? Už na to přišli i tamní úředníci a chtějí je poněkud „normalizovat”, jejich motivace je ale stejně pochybná jako dosavadní hodnoty.

Pokud jste někdy zavítali na stránky Tesly, pak jste nejspíše zaznamenali, že americká automobilka u svých aut nezmiňuje pouze jednu cenu, ale hned několik. Zákazníky láká na úsporu nákladů za pohonné hmoty, jenž má v případě takového Modelu 3 po šesti letech provozu činit 4 200 dolarů (cca 90 300 Kč). To již není zrovna málo, přičemž díky této úspoře, federálnímu kreditu a dotaci od státu Kalifornie může elektrický sedan opticky zlevnit z 41 990 USD (902 800 Kč) až na 28 290 USD (608 000 Kč).

V rámci úspor za palivo Tesla vychází z postupů stanovených environmentální agenturou EPA v roce 2010. Tehdy byl zaveden ekvivalent mil ujetých na jeden galon (MPGe), který má být obdobu průměrné spotřeby spalovacích aut. V případě Modelu 3 může jít až o 142 mpg, což odpovídá 1,65litrové žíznivosti. Takové BMW 330i má přitom dle stejného mustru na kontě 30 mpg v průměru, každých sto kilometrů si tedy řekne o 7,8 litru paliva. Že to je nesmysl, nemusíme říkat nikomu, kdo zvládl základní fyziku - skutečný ekvivalent, který nebude srovnávat energetické hodnoty obou zdrojů v úplně jiné fázi jejich uplatnění, nikdy nemůže být u jinak srovnatelných aut takto rozdílný, je to velká účelová lež.

To si nyní uvědomila i EPA a způsob výpočtu chce změnit směrem k poněkud realističtějším hodnotám. Pokud jásáte nad tím, že chce být fér, touží po větší transparentnosti a nemíní dopustit zklamání zákazníků, jste na omylu. Místo toho chce takto EPA vlastně jen řešit mezeru ve svých vlastních pravidlech, která automobilkám umožňuje, aby se s elektromobily zase tak moc nesnažily - mohou jich totiž prodat méně, aby v průměru vyvážily prodeje spalovacích aut s vyšší spotřebou.

EPA tedy primárně chce, aby nestačilo prodat relativně málo elektromobilů, aby se automobilky vyhnuly pokutám za prodej spalovacích aut, proto spotřebu elektrických vozů papírově zvýší. Ve Státech tak padne jedna velká lež spojovaná s elektromobily, aby ji nahradila jiná, možná menší, ale o to účelovější.

Současný stav nejlépe popisuje univerzitní profesor Jeremy Michalek, který k věci říká: „EPA dnes bere elektrické emise jako nulové, ale všichni víme, že takové nejsou.“ Ministerstvo dopravy proto souhlasí, aby zahrnuty byly i emise spojené s výrobou a dobíjením, a to na základě energetického mixu. Díky tomu by třeba u Fordu F-150 Lightning měl ekvivalent spotřeby vzrůst z 237,1 na 67,1 MPGe (0,99 a 3,5 l/100 km).

Při pohledu na tato čísla je zjevné, že lež bude menší, s realitou ale nadále nebude mít společného nic. Úřady se tedy snaží o to, aby se vlk nažral a koza zůstala celá - zákazníci budou nadále balamutěni nereálnými daty, jejich menší přínos snížení flotilových emisí se ale zasadí o to, aby poměr prodaných elektromobilů vzhledem k prodaným spalovacím vozům narostl. Je to zkrátka jedna virtuální realita místo druhé, přičemž obě sledují alternativní cíle, které nepřiznávají. Není to pro dnešní svět typické?

Elektrický pick-up F-150 Lightning má dnes jezdit za ekvivalent jecelého 1 litru paliva na 100 km, nově by to mělo být 3,5 litru. Obojí je nesmysl, však jde o vůz vážící více než 3 tuny, za čímž mimochodem stojí hlavně jeho baterie. Americká EPA chce takto dál lidem lhát o údajné spotřebě elektromobilů, současně ale nedovolit jejich výrobcům pomoci si prodeji pár vozů k nižším flotilovým emisím. Jak účelové. Foto: Ford

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

