Jinde úspěšná čínská automobilka konečně vstupuje i do ČR, bodovat chce svým sokem Octavie Combi

/ Foto: MG Motor

Dlouho jsme se ptali, kdy některá z úspěšných čínských automobilek vstoupí také na český trh. Nakonec jsme se toho dočkali od té úplně nejpravděpodobnější - její vozy budou k mání od června, využívat chce i dealerské sítě Mitsubishi.

Za dva roky oslaví britská značka MG již sté výročí své existence. Tohoto jubilea se ovšem vůbec nemusela dožít, neboť v roce 2005 došlo k rozpadu konglomerátu MG Rover. MG tehdy koupili Číňané, které ale moc nezajímala automobilka jako taková, chtěli hlavně značku, se kterou by spojili vlastní výrobu docela nově pojatých vozů. Již dva roky po převzetí tak byla na největším trhu světa spuštěna výroba, krátce na to se rozjela montáž i ve Velké Británii. V roce 2011 se pak ukázal první zcela nový model po 16 letech, stejně jako MG začalo plánovat i expanzi do dalších zemí.

Zásadní zlom přišel letos v únoru, kdy se aktivity čínské verze MG rozšířily do řady dalších zemí a ještě letos přijde na řadu i Česko a Slovensko. Značka počítá s showroomy v Praze, Brně a Bratislavě, přičemž své aktivity odstartuje v červnu pod taktovkou nizozemské společnosti Autobinck. Ta na českém trhu zastupuje japonskou automobilku Mitsubishi, jejíž dealerskou síť by MG mělo rovněž využívat. Díky tomu by ji nakonec u nás a na Slovensku mohla nabízet více než třicítka prodejců. Start by tedy britská značka měla velmi usnadněný.

Jak jsme již naznačili, MG vedle britského trhu působí třeba v Nizozemsku a Německu, kde se profiluje hlavně s pomocí elektromobilů. Bodovat dokáže nejen vzhledem či technikou, ale především cenami, které jsou nižší než u konkurence. Třeba takové MG ZS je u našich západních sousedů k dispozici od 34 tisíc Eur (cca 840 tisíc korun), za což nabízí baterie o kapacitě 51 kWh a dojezd 320 km. Britsko-čínské SUV tím sice nepřekonává třeba Volkswagen ID.3, oproti němuž je však větší a o 73 tisíc levnější. Nejvíce ale sází na elektrický kombík MG5.

Společnost Autobinck si je nicméně vědoma toho, že u nás není elektromobilita natolik podporována jako u tří „eNek“ (Nizozemsko, Německo, Norsko). Proto bude na českém a slovenském trhu nabízet nejen elektrické, ale i plug-in hybridní a dokonce čistě benzinové vozy. Na konkrétní nabídku si nicméně budeme muset ještě počkat, momentálně je jisté jen tolik, že MG by kromě nízké ceny rádo bodovalo také bohatou výbavou.

Dodat lze snad už jen poměrně sebevědomé plány týkající se evropských prodejů. MG totiž loni prodalo v zemích EU 21 946 aut, což je trojnásobek registrací z předchozího roku. Se stejným nárůstem značka počítá také pro letošek, díky čemuž by se jí nakonec mohlo podařit prodat více než 100 tisíc aut během jediného roku dříve než v roce 2025. Nesmíme totiž zapomínat, že k výše zmíněné cifře je třeba přičíst ještě britské registrace, které loni vyrostly na 30 600 aut.

Dnes plně čínská automobilka MG se v Evropě prezentovala vozy jako ZS... Foto: MG Motor



...sází ale hlavně na elektrický kombík MG5, který k nám dorazí již s novým designem. Foto: MG Motor

