Válka dál obrací svět naruby, Rusové budou zřejmě nabízet hned tři různé Lady Niva najednou

/ Foto: Renault

Byl by to vskutku bizarní výsledek sledu posledních událostí, vše ale nasvědčuje tomu, že k němu skutečně dojde. Jakkoli se totiž Renault stáhl z ruského trhu, některé jeho modely bude Lada dál nabízet pod svou značkou. A mezi nimi i jedno nám dobře známé SUV.

Včerejším dnem Renault předal Rusům klíče od své moskevské továrny. Mimo to francouzská automobilka opustila ruský trh, za což obdržela symbolický jeden rubl. Součástí dohody je pak sice opce, dle které se Renault může během příštích pěti či šesti let rozhodnout k návratu, přičemž zaplatí stejný pakatel, jen navýšený o případné investice, budoucnost je však v tuto chvíli velmi mlhavá. Nesmíme totiž zapomenout, že vztahy mezi Ruskem a zbytkem světa jsou velmi napjaté, a tak tomu nejspíše ještě nějakou chvíli bude.

Neznamená to nicméně, že by z ruského trhu zcela zmizely jakékoli známky přítomnosti francouzské automobilky. Tamní zákazníci budou postrádat pouze její logo, nikoli však některé produkty. Denis Pak, šéf automobilové a železniční divize ruského ministerstva průmyslu a obchodu, totiž uvedl, že Renault Duster bude k dispozici i nadále, ovšem s logem Lady. Vyráběn nicméně nebude v Moskvě, do které se vrací značka Moskvič, nýbrž v domovském závodě AvtoVAZu, tedy v Togliatti.

Změnit se nicméně nemá pouze logo původně rumunského SUV, nýbrž také jeho označení, neboť práva na jméno Duster Rusové nezískali. Šéf agentury Avtostat Sergej Udalov tedy naznačuje, že z Renaultu Duster by se mohla stát Lada Niva, což by bylo skutečně překvapivé. Rusové by totiž rázem měli v nabídce hned tři stejně pojmenovaná, ovšem jinak zcela odlišná auta. Originál ze 70. let minulého století přitom nese přídomek Legend, zatímco pozůstatek spolupráce s Chevroletem zdobí odznačení Travel.

Je pochopitelně otázkou, co se reálně stane, pokud se ale na celou věc zadíváme s menším odstupem, zjistíme, že takový krok dává smysl. Rusové totiž ve spolupráci s Renaultem a Dacií chystali druhou generaci legendy, která se měla objevit v roce 2024 na platformě CMF. Kvůli válce na Ukrajině ale nejspíše přijde odklad, pročež by přeznačkovaný Duster mohl sloužit jako jisté intermezzo.

Pokud si přitom uvědomíme, že v moskevské továrně Renaultu se vyráběly i modely Kaptur a Arkana, pak je možné, že zejména první zmíněný čeká stejný osud. Což lze říci také o Loganu a Sanderu, které se pro změnu montují v Togliatti. Rusové u nich přitom zpočátku počítali pouze s 44 procenty lokálních komponentů, zatímco zbytek dováželi, ovšem danou míru postupem času zvedli na 75 procent. Chybějící části pak nejspíše nakoupí skrze Čínu.

V tomto kontextu je pak velmi zajímavé, kterak se někdejší impérium Renaultu poměrně rychle rozpadlo, jakkoliv automobilka i nadále zůstane přítomna v mnoha zemích nepřímo. Po fiasku na čínském trhu totiž ukončila partnerství se značkou Dongfeng, společné produkty jako elektrický City-KZE však v prodeji zůstávají. Mimo to nedávno prodala část korejské divize čínské značce Geely a plánuje i zmenšení podílu v Nissanu.

Z Renaultu se tak zakrátko možná stane pouze lokální značka zaměřená pouze na Evropu, kde hodlá produkovat už jen elektromobily. S těmi ovšem může znovu narazit v zemích jako je Česká republika, a stát se tak ještě okrajovější značkou. Ani tak ovšem nepředpokládáme, že by v tuto chvíli někdo v Renaultu bil na poplach, na potápějících se lodích už si Evropa zvykla vesele tančit.

Z Renaultu Duster se na ruském trhu stane Lada, možná dokonce Niva. AvtoVAZ by tak měl v nabídce hned tři vozy stejného názvu, ovšem se zcela jiným technickým základem. Foto: Renault

