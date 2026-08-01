Válka klonů: Srovnejte si Lamborghini Temerario s Audi Nuvolari, o fešáky je tady nouze
Petr MilerJe to pozoruhodné, neboť obě generace Audi R8 vypadaly k světu, stejně jako Lamborghini Gallardo a Huracán. V případě jejich novodobých nástupců se zamilovaně nedá dívat ani na jednoho, který tedy vypadá hůř?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Válka klonů: Srovnejte si Lamborghini Temerario s Audi Nuvolari, o fešáky je tady nouze
včera | Petr Miler
Je to pozoruhodné, neboť obě generace Audi R8 vypadaly k světu, stejně jako Lamborghini Gallardo a Huracán. V případě jejich novodobých nástupců se zamilovaně nedá dívat ani na jednoho, který tedy vypadá hůř?
Nebudeme si nic nalhávat, ani Lamborghini Temerario, ani Audi Nuvolari nás u srdce nevzaly. Nechceme působit „nevděčně”, v dnešní době je jistě třeba kvitovat, když se někdo alespoň snaží přicházet s auty, která se vymykají šedi antiřidičské nudy a pokouší se hrát na strunu těch správných emocí. Jenže zrovna tohle duo to bere za tak špatný konec, že je těžké z toho nebýt rozmrzelý.
Temerario by prošlo, nebýt dvou věcí. Jednak je naprosto nepochopitelně hybridní, nedává to žádný smysl - auto je kvůli tomu absurdně těžké a pouze dočasně rychlé. S posádkou a trochou zavazadel na palubě sedíte ve snadno víc než dvoutunovém autě pro dva, to už si můžete koupit auto úplně jiného ražení a dopadnete dynamicky podobně, akorát ve dvou nebudete brousit zadkem silnici a kufr na vás nezačne „zvracet” zavazadla poté, co jej zahrnete dvěma portmonkami. A jednak je designově mimořádně nenápadité - Lamborghini, to byly vždy vesmírné lodi na kolech, progresivně stylizované stroje, jaké nikdo jiný nenabízel. Temerario je něco jako Huracán, který někdo nechal 10 let na dně řeky.
Nuvolari by také prošlo, to by ale muselo být úplně jiné. Jako nepřímý nástupce R8 si říká o to být relativně dostupným každodenním superportem, místo toho je ale ještě podivněji stylizovaným derivátem Temeraria - je tedy stejně technicky marný, vypadá podle nás ještě hůř a místo pro kdekoho je skoro pro nikoho, neboť je to ještě dražší, výrobně limitovaný (499 kusů) stroj. K čemu to? Tohle nás fakt nebere. Připomíná to Alfu 33 Stradale - tak automobilka udělala sporťák, který nejspíš nikdy neuvidíte jinak než na fotkách. A? Ale vážně: A? To přece není k ničemu, je to laciná (ač ve skutečnosti sakra drahá) marketingová kejkle, víc nic.
Obě auta jsme tedy „zdrbli” a úplně dobře z toho nevzešla, ale jak si vedou vzhledově jedno proti druhému? Jak už tušíte z řečeného, za nás není fešák ani jeden, ale menší je podle nás klon z Ingolstadtu, který působí spíš jako karikatura Temeraria. Ale můžete to klidně vidět naopak, k vlastnímu „přímému” srovnání vám poslouží fotky, které jsme pro vás připravili níže. My u Audi nemůžeme vystát hlavně jeho profil s obrovskými převisy karoserie přes nápravy, auto působí velmi otyle, jako nějaká replika. Jinak moc není o čem mluvit - Temerario je umírněný italský futurismus, Nuvolari poněkud retrospektivní německý minimalismus. To platí i v interiéru, kde se Audi s kartami rozdanými v Itálii pokusilo udělat něco jiného a podle nás to znovu moc lákavě nedopadlo.
V případě techniky platí paradoxně to, že Audi bylo dovoleno dostat z elektrické části pohonu víc výkonu, a tak nabízí celkem až 1 001 koní, Lambo „jen” 920. Stabilní výkon je ale pořád stejný - 800 koní z točivého turbomotoru 4,0 V8. S cenou je to také paradoxní, ale jen pokud jste nečetli, co jsme psali výše - Lamborghini Temerario startuje s cenou kolem 400 000 Eur, Nuvolari by mělo stát přes 700 000 Eur. Audi skoro za 20 milionů? To je nápad.
Nová doba? Možná, ale kdybychom si nutně měli z těchto aut vybrat, Adolf, pardon Audi Nuvolari to určitě nebude, zvlášť při takové ceně.
Tohle opravdu není pokračování příběhu „sporťáky Lamborghini v duchu Audi”, je to nová kapitola, spíš nová kniha. A Nuvolari z ní alespoň v našich očích vítězně nevychází. Ve vašich? Foto: Lamborghini/Audi
Zdroje: Lamborghini, Audi
Bleskovky
- Český policista naštěstí už nikdy „neklesne tak hluboko”, aby proti řidičům používal takovéto triky
před 6 hodinami
- Vynalézavý táta našel cestu, jak vozit děti v dvoumístném sporťáku, soudce to neocenil tak, jak doufal
včera
- Důchodce našel originální cestu, jak vyřadit z funkce dopravní kamery policie, aniž by se jich dotkl. Dočkal se okamžité podpory okolí
31.7.2026
Nejnovější články
- Jeremy Clarkson říká, že tohle je „nejstupidnější auto, jaké kdy řídil”, po předčasně ukončeném testu nemohl jinak
před 4 hodinami
- Český policista naštěstí už nikdy „neklesne tak hluboko”, aby proti řidičům používal takovéto triky
před 5 hodinami
- Řešení předělávající dieselový tahač na elektrický je už teď žhavý kandidát na zelený nesmysl roku, tedy pokud nedojde nafta
před 6 hodinami
- Kopírují teď Němci Číňany? Nové Audi Q9 nese nápadné znaky podobnosti s „Džejků”, které možná máte doma
před 8 hodinami
- K mání je dodnes nejetá Škoda Rapid s nejlepším motorem a slušnou výbavou. Je to dnes možná to správné levné ojeté auto pro všechno
před 9 hodinami
Živá témata na fóru
- Koncernový EA888 - jaký olej používáte? Anketa 08.02. 15:17 - pavproch
- Lampárna (stěžovatelna) 08.02. 06:25 - pavproch
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 08.02. 00:47 - Anonymoous
- Rychlodotazy 08.01. 20:21 - M.Z.
- Dříve M135i, nyní ///M2 07.31. 09:42 - Eda
- Politický koutek 07.30. 14:26 - Stepan
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 07.30. 11:18 - Předseda
- Fiat a vše kolem nich 07.30. 09:46 - pavproch