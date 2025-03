Vážně je to jen cenou? VW prodává svůj klíčový elektromobil v Číně za 380 tisíc Kč, přesto je to totální propadák před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Někteří s oblibou tvrdí, že stačí, aby elektrická auta zlevnila, a najednou z nich automaticky budou prodejní hity. Každá sleva prodejnosti jistě pomůže, garancí úspěchu ale není. VW v Číně prodává dva modely ID.3 za cenu jednoho kusu v EU. A přesto strádá.

Nevím, jestli podobná slova zaznívají z empatie, soucitu nebo s přihlédnutím ke zdroji odměn na výplatních páskách, přijde mi ale směšné označovat VW ID.3 za konkurenceschopnou nabídku nového automobilu. U nás aktuálně startuje s cenou na 800 tisících Kč, což je méně než kdy dříve. Ale co vám za ni nabídne?

Jde o specifikaci, která se jmenuje Pure Limited, ale mohla by si stejně tak říkat Pure Nic - Ryzí nic. Dostanete baterií o kapacitě 52 kWh, což je ekvivalent asi 15litrové nádrže na naftu. A k tomu vám VW přidá takovou gigantickou „prdlačku”, že ani v přehledu zdůrazňujícím prvky výbavy, kam si jinak najdou cestu i takové banality jako „zatmavená zadní okna”, není téměř nic. Jeden z „hajlajtů” zní „nabíjení 7,2 kW AC, 145 kW DC”. Nevím, co jste měli ve škole z fyziky, ale pokud vás trochu trápila, dodám, že na základě toho můžete při 90% účinnosti nabíjení počítat za ideálních podmínek s doplněním oněch „13 litrů nafty” za víc jak 8 hodin doma a asi za půl hodiny v terénu - srovnejte si to s tankováním.

Je to směšné samo o sobě, ale co vám tohle auto nabídne navíc oproti Golfu s cenou od 560 tisíc Kč? No nic, možná vyšší výkon, který si ale vzhledem ke kapacitě baterií stejně neužijete a maximální rychlost 160 km/h, kterou překoná už i dávno neprodávaný základní model up! z bazaru za cenu zimních kol. tedy Není divu, že zatímco Golf si u nás loni dle dat SDA našel 3,5 tisíce zákazníků, ID.3 musel být rád za 227 kupců. Tolik k tomu, jak vážně můžete brát manažery VW, až vám budou vyprávět, že viděli budoucnost firmy, kterou řídí.

Ale co kdyby tohle auto stálo 380 tisíc Kč? Obtížně použitelný vůz by to byl pořád stejně, ale za takové peníze by si leckdo jistě nechal říci, ne? Někdo ano, ale kolik by takových lidí bylo? Není to jen hloupá fiktivní otázka, jak se může zdát, VW teď přesně za tuto cenu (119 900 CNY) prodává ID.3 v Číně. A víte co? Stejně ho tam nekupuje skoro nikdo.

Koukám do čerstvých statistik CAAM a ID.3 má podle nich letos v Číně na kontě pouhých 2 463 prodejů, což je prakticky nic. Vedle nejprodávanějšího Sagitaru (28 326 aut) je to flus, v jiných řádech se ale prodává třeba i Passat (18 697 aut jako přímo Passat a dalších 18 873 jako spřízněný Magotan) nebo SUV Tayron (17 485 aut), mimochodem podstatně dražší vozy. ID.3 se navzdory tak podbízivé ceně, která by vám v Číně koupila víc jak dva ID.3 za cenu jednoho evropského provedení (i když jde o téměř stejné auto), prodává tak mizerně, že jej na hlavu poráží i odbyt čínského Mercedesu třídy E (12 100 aut). Je to „fiasco totale” a pozor - přesto se jedná o suverénně nejprodávanější elektrický Volkswagen v zemi.

Je to pozoruhodná ukázka nekonkurenceschopnosti tohoto auta za prakticky jakoukoli cenu, v Číně znásobenou levnější domácí konkurencí. Někdo na to jistě namítne, že kdyby se ID.3 přece jen prodával za cenu nové Fabie tady, hit to bude. Asi ano. Ale kdyby náhodou nastaly podmínky, že tu VW bude schopen ID.3 za takovou cenu vyrobit nebo jej sem bude schopen s takovou cenou dovážet, soupeři tu své konkurenční stroje za ekvivalentní ceny nabídnout také. A VW bude znovu tam, kde je dnes v Číně - úplně v pr... V PRC, samozřejmě, People's Republic of China.

Přijde nám to jako dokonalá lekce, VW by už na základě tohoto mohl vytušit, kam s elektromobily přibližně míří, a přehodit výhybku, dokud může. Zjevně jede na mrtvém koni, sesednout ale nehodlá - ještě párkrát se pokusí nám ukázat, že „žádný kůň nemůže být tak mrtvý, aby se na něm nedalo ještě chvilku jezdit”, dokonce předem známe i jeho příští absurdní výkřik do prázdna, který zazní asi za dva roky.

VW ID.3 se dá v Číně koupit za míň jako polovinu místní ceny, navíc v lepší specifikaci. Přesto není žádaný, nekupuje ho skoro nikdo. Co víc potřebujete vědět, abyste pochopili, že jedete na koni s obrovským vypáleným cejchem „MRTVÝ”? Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM, SDA

