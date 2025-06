Vážně lidé Teslu odepsali? Jak kde, v evropském elektrickém ráji dnes její prodeje rostou o 213 procent před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

A není to jediné místo, kde se může pochlubit rostoucím zájmem. Ne každý holt kupuje auta podle postojů člověka, který vede tu kterou automobilku, je to ostatně mimořádně hloupý postoj.

Tesla se v průběhu posledního asi půlroku proměnila z miláčka progresivistů v automobilku, kterou ti samí lidé nemohou vystát. A protože kupci elektromobilů se dost často rekrutují právě z těchto skupin společnosti, sežrat jí to dávají omezeným zájmem i její auta.

Přijde nám to zvláštní, my si opravdu nekupuje auta podle toho, koho volí Zipse, Blume, Toyoda nebo Filosa, je nám to jedno, zajímá nás podstata ona auta. Ale progresivismus lidem zastiňuje mysl i v jiných ohledech, a tak se dotyční nemohou vypořádat s tím, že se jejich pokrokový guru změnil v podporovatele konzervativních postojů s Donaldem Trumpem v čele.

Tesla tak za letošní první kvartál zákazníkům dodala 336 681 nových aut, tedy o 12,96 procenta méně než ve stejném období loňského roku. Negativní vliv na to měla hlavně Evropa, kde bude výše zmíněných nejvíc. Naopak v Číně automobilka problém s odbytem ani letos neměla - za první kvartál totiž dosáhla na 134 607 registrací, což představuje 1,65procentní meziroční růst.

Jak navíc nedávno zmínil sám Musk, jeho veřejné vystupování sice skutečně některé odradilo, jiné ale zase přilákal. A jeho angažmá v čele úřadu pro vládní efektivitu DOGE přišlo v době, kdy Tesla přistoupila k faceliftu Modelu Y. Ten je jejím nejprodávanějším vozem, načež bylo logické, že pokud na nějakou dobu nebude fakticky k mání, na prodeje to bude mít vliv. Cybertruck totiž není očekávaný hit, Model S a X již netáhnou a Model 3 láká jen ty, kteří nechtějí Model Y.

A s odstupem času si můžeme říci, že výsledky Tesly nejsou plné červených čísel ani jinde než v Číně. Ukazuje to kupříkladu vývoj v Austrálii, o kterém se zmiňují kolegové z Drivu. Od ledna na tomto trhu Tesla strádala a prodávala o desítky procent méně aut než loni ve stejném období. Poté ale přišel květen, kdy již inovovaný Model Y dorazil na trh. A jasně se ukázalo, že protinožci o Muskovi či Tesle ve zlém asi také nesmýšlí, neboť registrace se zvedly na 3 897 aut, což je o 9,3 procenta víc než v květnu 2024. Hned 3 580 prodaných vozů přitom připadlo na Model Y.

„Před pár týdny jsme teprve odstartovali testovací jízdy,“ sdělil kolegům z Drivu šéf australské divize Tesly Thom Drew. A dodal, že zájem byl natolik enormní, že byl dokonce překonán firemní rekord v počtu testovacích jízd během jednoho týdne. Jakkoli tedy značka sice za loňskými prodeji zaostává, dá se předpokládat, že její statistiky se budou do konce roku zlepšovat. To vše díky jedinému vozu, který byl pro letošek modernizován.

Z Austrálie se můžeme vrátit zpátky do Evropy, kde Tesla v květnu i nadále ztrácela v zemích jako Francie (-67 procent) či Švédsko (-54 procent). Nicméně v případě Norska, největšího evropského elektrického ráje, došlo pátý letošní měsíc na registraci 2 600 elektromobilů značky, což představuje vzestup o 213 procent oproti stejnému období loňského roku. I zde byl tahounem Model Y, který dosáhl na 2 346 registrací, což představuje dokonce 16,5procentní podíl na celém trhu.

Situace tedy není tak jednoznačná, jak ji někteří s chutí prezentují. A bude třeba si počkat na čísla za delší časový úsek, abychom měli jasněji. Tak jako tak ale předpokládáme, že Muskovy politické aktivity, zvlášť pokud budou utlumeny, budou relativně rychle zapomenuty a o úspěchu Tesel bude zase rozhodovat hlavně produkt sám. Tedy asi ne u „hardcore” progresivistů, ale kolik takových je?

Model Y na počátku roku prošel modernizací, načež chvíli trvalo, než se jeho výroba zaběhne a dojde na rozvoz aut do všech koutů světa. To se už stalo je patrné, že prodejní situace Tesly nebude zase tak tragická. Foto: Tesla

Zdroj: Car Advice, OFV

Petr Prokopec

