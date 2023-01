Mezi tři nejprodávanější značky Francie se poprvé dostala zahraniční automobilka, pro velké hráče je to varování

Petr Prokopec

Francie, to bylo vždy hájemství Renaultu, Peugeotu a Citroënu. Tyto tři automobilky si v různých pořadích po dekády rozebíraly místa na pódiu nejúspěšnějších značek v zemi, loni už to tak ale nebylo. Co ovšem mohly čekat, když nabízí stále vozy auta typů, které u zákazníků nenachází zastání?