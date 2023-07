Vědci vyvinuli nejbělejší bílou barvu na světě, pro používání auta v létě znamená revoluci před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Perdue University, tiskové materiály

Zrovna v těchto dnech si po každém usednutí do auta musíte říkat, jaké by to asi bylo, kdyby zvládlo odrážet více solární radiace. Nová barva vyvinutá Xiulinem Ruanem a jeho týmem dělá přesně to. Může vést nejen ke zpříjemnění používání auta v létě, ale i k výraznému zvýšení efektivity jeho provozu.

V roce 2019 svět ještě fungoval podle zaběhnutých pravidel. Automobilky tak jako jednu z forem zviditelnění využívaly i autosalony, jakkoli v menší míře než dříve. Takové BMW tedy nechybělo ani na domácí frankfurtské motor show, kde se pochlubilo modelem X6 nalakovaným nejčernější černou barvou na světě. Pod názvem Vantablack tento odstín dokáže z aut udělat prakticky dvourozměrné objekty - tak moc ztrácí svou odrazivost, že vůz vypadá jako černá díra na kolech.

Na opačné straně spektra nyní najdeme nejbělejší bílou. Za tou stojí Xiulin Ruan, profesor mechanického inženýrství na Purdue University. Ten se svým týmem již před devíti lety odstartoval vývoj barvy, která by měla pomoci v boji s klimatickými změnami. Díky využití síranu barnatého totiž zvládá vypustit více infračerveného tepla, než kolik jej absorbuje. V důsledku toho jsou takto zbarvené objekty chladnější než okolí, pročež se obejdou bez klimatizací. To pochopitelně vede k nižší spotřebě energie se vším, co s tím souvisí.

„Pokud byste touto barvou natřeli střechu o ploše 93 metrů čtverečních, dosáhnete ekvivalent výkonu 10 kilowatt. To je více, než nabízí centrální klimatizace používané většinou domácností,“ uvedl Ruan. Jeho kolega Xiangyu Li pak dodává, že tým „hledal různé komerční produkty, prakticky cokoli, co je bílé. Následně jsme zjistili, že když použijete síran barnatý, mohou být takové produkty neskutečně reflektivní. Což znamená, že jsou opravdu, ale opravdu bílé“.

Barva ve výsledku zvládá odrážet až 98,1 procenta solární radiace, tedy prakticky vše, co na ni dopadne. Využít ji lze nejen ve stavebnictví, ale pochopitelně i v automobilovém světě, kde se klimatizace v obdobích, jako je to současné, starají o podstatnou část spotřeby energie jakéhokoli druhu. Může tak vést k dalšímu zefektivnění jejich provozu, ať už jsou poháněna čímkoli.

Tým vědců přišel i s konkrétními výsledky testů. Během pravého poledne dokázala nejbělejší bílá snížit teplotu objektů o 4,5 stupně Celsia, v noci pak více než o deset. Nadmíru zajímavé pak bylo, že materiál se zvládl ochlazovat i ve chvílích, kdy venkovní teplota činila pouhých 6 stupňů Celsia --v té chvíli znovu došlo k propadu o dalších přibližně 10 stupňů Celsia. To ale pochopitelně ukazuje na stinnou stránku celé věci.

Co je fajn v létě (a po celý rok třeba na Tenerife nebo na jihu Kalifornie), je méně fajn v zimě, neboť tehdy naopak potřebujete, aby budovy (a nakonec i auta) solární radiaci maximálně absorbovaly. Budeme tedy v létě žít v bílých domech a v zimě v černých? Kdo ví...

Dodejme, že jako nejbělejší bílá je nová barva již zapsána do Guinnessovy knihy rekordů. Přičemž Ruan oznámil, že dosáhnout lze ještě dalšího zlepšení, aniž by došlo na narušení kvality. Stejně tak tým pracuje na komerčním využití, okolo něj je ale zatím ticho po pěšině.

Xiulin Ruan se svým týmem vyvinul nejbělejší bílou barvu. Může pomoci i autům, má ale také své stinné stránky. Foto: Perdue University, tiskové materiály

Zdroj: Perdue University přes Motor1

Petr Prokopec

