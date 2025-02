Vedením Stellantisu dál otřásají změny. Šéfka Peugeotu skončila, její místo přebírá bývalý prodejní šéf Škody před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis, koláž Autoforum.cz

Poté, co se Stellantis zbavil Carlose Tavarese, dochází v koncernu na obrovské změny, které spojuje snaha o potlačení ideologického řízení jednotlivých značek a návrat zdravého rozumu. Změna ve vedení francouzské klasiky v tomto kontextu není výjimkou.

Posledních pár let jsme se museli stále častěji pozastavovat nad tím, kam se z velkých světových automobilek vytrácí zdravý rozum. Jejich zástupci totiž neustále vyprávěli na veřejnosti pohádky o elektrickém pohonu, které ale skoro nikdo nechtěl poslouchat. Přesto se dotyční roky na sílu pokoušeli naplnit jejich scénář.

Mezi takové patřila i Linda Jackson, ještě do 3. února šéfka Peugeotu. Ta na přelomu let 2021 a 2022 hlásala, že Peugeot do 8 roků přejde jen na elektrická auta. My jsme na to tehdy doslova kontrovali slovy: „Nedává to žádný smysl a upřímně, podle nás se to nestane. Dnes se to snadno říká, Linda Jackson ale Peugeot za 8 let nejspíše nepovede a při pohledu na realitu holt někdo jiný řekne, že původní plány byly změněny.” A přesně to se také stalo.

Stellantis je začal měnit už v době, kdy Jackson Peugeot ještě vedla, však vše na počátku prosince odstartoval vyhazov Carlose Tavarese. Linda J. nepochopila, a tak tou dobou stále mluvila o tom, jak je třeba daleko vyšší státní podpory, aby automobilky zvládly prodávat tolik elektromobilů, kolik mají nařízeno. Pro takové lidi dnes v automobilovém světě místo opravdu není, a tak Lindu Jackson stihl podobný osud, který stíhá nejvyšší vedení Porsche. V případě rozhodování o jejím osudu to vedení koncernu mělo jistě snazší, neboť je jí 66 let (mimochodem stejně jako Tavaresovi) a je možné, že by svou pozici opustila tak jako tak. Alespoň na oko tak odešla s poctami.

Na každý pád je po Lindě, která si v minulosti sympatie příznivců značky nezískala ani zaříznutím sportovních Peugeotů. Novým šéfem francouzské automobilky se tak s okamžitou platností stal Alain Favey, který dříve působil jako marketingový a prodejní šéf Bentley či Škody, než zamířil do čela autopůjčovny Europcar. Xavier Peugeot pro změnu bude řídit značku DS Automobiles, kde střídá Oliviera Francoise. Pro toho byl zřízen nový post šéfa všech marketingových týmů koncernu, zároveň ale dále zůstává šéfem Fiatu, stejně jako třeba Citroën neopouští Thierry Koskas. Podobně jsou pak na tom i Tim Kuniskis (Ram) a Matt McAlear (Dodge), z nichž první zmíněný z vedení kvůli Tavaresovi na pár měsíců odešel.

Rozšířeny pak nově byly i pravomoci Boba Broderdora, který nepovede jen americkou divizi Jeepu, ale bude rovnou dohlížet na globální aktivity značky. Anne Abboud byla pro změnu jmenována šéfkou divize Stellantis Pro One, která má na svědomí užitkové vozy, zatímco Antonio Filosa si vedle řízení severoamerické divize koncernu přivzal ještě oddělení zodpovědné za kvalitu všech zastřešených značek. Vyšší spolehlivost má být totiž jednou z klíčových oblastí, jak se chce Stellantis vrátit do přízně zákazníků.

John Elkann jako nejvyšší hlava koncernu, který se po odchodu Tavarese ujal i části exekutivy, pak výmluvně dodal, že dalším stěžejním pilířem bude „daleko větší volba mezi spalovacími, hybridními a elektrickými vozy“. A to jsme se měli nacházet 4 roky a 11 měsíců od chvíle, kdy na výběr nebude vůbec nic.

I od nového šéfa Stellantisu se tedy zřetelně očekává především zdravý rozum a nikoli ideologická zaslepenost. Na jeho jmenování má dojít během prvního letošního pololetí, s ohledem na stávající rošádu ale počítejme spíš s dřívějším než pozdním termínem. Už jen proto, že zastavit je třeba výrazný propad prodejů prakticky všech zastřešených automobilek.

Do čela Peugeotu s okamžitou platností nově zamířil Alain Favey, bývalý prodejní a marketingový šéf Škody, Linda Jackson (na hlavní fotce) k 3. únoru skončila. Změn na nejvyšších postech je ale u koncernu daleko víc, všechny mají jediný společný jmenovatel - víc zdravého rozumu. Foto: Stellantis

Zdroj: Stellantis

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.