Velká Británie odpískala snahu zakázat spalovací auta už od roku 2030, věřit opaku nemohl nikdo soudný

„Nemá smysl stanovovat termín, pokud lidé nejsou schopni přejít z benzínu na elektřinu,” říká britský ministr průmyslu a obchodu. Bravo. Pokud si nyní marně pokládáte otázku, co si myslel nebo čím myslel do včerejšího dne, jsme s vámi na jedné lodi.

Pokusy politicky stanovovat jakýkoli termín pro zákaz používání určité technologie pro řešení čehokoli resp. nařízení používání technologie jiné jsou v principu nekonečně tupé. Politici jsou ti poslední, kteří dokážou předjímat vývoj vědy a techniky, ale nemějme jim to za zlé - něco takového není schopen předjímat nikdo. Je nezbytně nutné nechat tuto věc na hrbu přirozeného vývoje, který sám nejlépe dojde k tomu, jaké řešení je nejefektivnější ze všech myslitelných hledisek a dokáže lidem zajistit to, co potřebují, za cenu, kterou si mohou dovolit zaplatit. Takhle jednoduché to je, z pozice politika nemusíte dělat v podstatě nic a nejlepší možný výsledek dostanete na stříbrném podnose.

Jistě, můžete jej nějak usměrňovat, můžete se pokusit akcentovat některé aspekty, které by jinak upadly v zapomnění, pokud to ale přeženete, dostanete vždy jen horší výsledek, který se pro svou celkovou nekonkurenceschopnost sám vyřadí ze hry. Přesně tohle dělají politici, když k určitému datu nařizují konkrétní technická řešení či stanovují velmi příliš mantinely. A je úplně jedno, jestli tak činí k roku X nebo Y, princip je pořád stejný - je to tupé.

Už proto nedokážeme pochopit, jak někoho mohlo kdy napadnout pokusit se zapíchnout vidle do tak složitého soukolí, jakým je automobilový průmysl, ve snaze donutit je přepnout na zjevně mnohem horší a dražší řešení. A že to automobilový průmysl - navzdory nám známé, pro něj zdánlivě pozitivní motivaci - začal z většiny akceptovat. Bylo prostě jasné, že to nemůže vyjít, nemůže se to stát tak, jak si politici malují. Jen moudří technici dávno říkají, že zákazy spalovacích motorů padnou, pokud tedy nebudou muset padnout ti, kteří za nimi stojí.

Samozřejmě to nebude probíhat jednofázově. Nutný obvyklý vývoj bude takový, že nejprve se všichni budou pokoušet trh ohnout, pak jim začne docházet optimismus, tak začnou příkazy a zákazy nejprve měnit, aby se staly schůdnějšími. Až nakonec budou změněny v něco, co jediné mohlo být od začátku schůdné. Nečekejme, že se svět vrátí o dekády zpět, navlečeme slovy klasika „středověký škorně a staletou halenu” a vyrazíme do ulic v osmiválcových autech jako ze Šíleného Maxe. Elektromobilů bude muset být místo 100 % třeba jen 50 či přijdou jiné úlevy, prostě dojde na nějaký kompromis.

Že takový vývoj přijde... To už ani není nutné říkat, takový vývoj právě přišel. Velká Británie, která vystoupila z EU, aby se mohla chovat ještě dogmatičtěji než sama EU, si dala socialistický závazek zakázat spalovací auta ještě o 5 let dřív, tedy v roce 2030. Už v roce 2020 jsme jasně říkali, že to je naprostý nesmysl, který se nikdy nemůže stát realitou a v pozici šéfů automobilek bychom se Britům vysmáli a jeli si svou. Oni tomu ale věřili a snažili se podle toho jednat. Zbytečně, už před pár měsíci šéf kabinetu naznačil, že to takhle nepůjde. A teď už je to pro vládu zjevně hotová věc.

S tímto velmi nepřekvapivým prohlášením se včera při oznámení další dotace na přestavbu závodu Mini v Oxfordu na výrobu elektrických aut vytasil Kemi Badenoch, britský ministr průmyslu a obchodu. Podle něj vláda počítá s „přidáním flexibility” do plánovaného zákazu prodeje nových benzínových a naftových vozů v roce 2030. To je opravdu velmi diplomatické vyjádření.

„Víme, že nejde o snadný přechod, takže pracujeme na tom, abychom mohli být co nejflexibilnější, abychom lidem usnadnili přizpůsobit se. Nemá smysl stanovovat dávat termín, pokud lidé nejsou schopni přejít z benzínu na elektřinu,” řekl Badenoch. To jsou slova hodná génia - nikdy smysl nemělo stanovovat jakýkoli termín, neboť tento následek bude ve vzduchu viset pokaždé, kdy se pokusíte ignorovat trh a ohnout realitu ve svůj prospěch.

Vláda podle Badenocha o dalším postupu diskutuje s výrobci hybridů, jako je Toyota, aby nová pravidla více reflektovala realitu technického vývoje. A také společenskou situaci - Toyota už se nechala slyšet, že může zavřít svou továrnu v britském Burnastonu, pokud nebude moci prodávat dominantně spalovací auta i po roce 2030. Vláda tedy podle všeho pro začátek nejspíše redefinuje to, co je vozem „významně schopným jízdy s nulovými emisemi”, aby šlo i o hybridy, které jsou de facto pořád spalovacími vozy, jejich energie se bere téměř pořád naprosto dominantně z paliva v nádrži.

Překvapeni takovým postupem opravdu nejsme, jen konvenuje s obratem, jehož jsme svědky na straně automobilek. Přesto jsme dokola udivováni tím, že někdo nadále zkouší podobným způsobem plánovat budoucnost. Je to od začátku odsouzeno k neúspěchu a skutečně nevyžaduje mnoho inteligence dojít k závěru, že pokoušet se o to nemá smysl. Někteří ale prostě musí strčit ruku do ohně, aby poznali, že pálí.

Skutečně si někdo myslí, že půjde žít jen s auty jako Škoda Enyaq Coupe, která ve Velké Británii začíná s cenou na 1,3 milionu Kč v prakticky bezcenné specifikaci? Foto: Škoda Auto

