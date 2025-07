Velká rejdařská firma s okamžitou platností zakázala převoz všech elektrických aut na svých lodích kvůli riziku požáru před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: U.S. Coast Guard, CC0 Public Domain

Můžeme se tvářit, že to neexistuje, nebo můžeme pohlédnout pravdě do očí. Elektrická auta při převozu mohou vzplanout s katastrofálními následky a dělat se s tím nedá skoro nic. Stalo se to už tolikrát, že tato firma dál nechce takové riziko snášet.

Potlačováním šíření informací týkajících se toho či onoho tématu nezměníme realitu. A pokud ano, pak rozhodně ne k lepšímu. V případě elektrických aut bohužel dlouhodobě platí, že šíření veškerých informací nehrajících v jejich prospěch je potlačováno, naopak pozitivní informace jsou zveličovány. Vede k to významné informační asymetrii, které při svých rozhodnutích podléhají nejen obyčejní spotřebitelé, ale často i firmy, samotné automobilky nevyjímaje. Realita je ale bohužel pro ně jen jedna a dříve nebo později vyjde najevo.

Jeden z dlouhodobě nepřesně interpretovaných faktů je riziko požáru těchto aut resp. jejich baterií. Ačkoli pravděpodobnost jeho vzniku je relativně malá, alespoň za současného nízkého průměrného stáří těchto vozů, potýkání se se samotným požárem je velmi komplikované. Je komplikované kdekoli, je ale o to komplikovanější v prostředí, kde máte přirozeně omezené možnosti řešit nenadálé situace - třeba uprostřed oceánu.

Asi by to nebyla velká věc, kdyby pravděpodobnost vzniku takové události byla natolik malá, že k ní dojde „maximálně jednou za 10 let”. Nulové riziko nikdy nebude a tohle by snad šlo snést, jenže tak tomu není. Uvážíme-li relativně malý podíl elektrických aut na světových prodejích a logicky i jejich přepravě, je alarmující, kolik zaoceánských lodí už bylo - obvykle totálně - zničeno požáry iniciovanými právě elektrickými vozy. Dnes už potopená obří loď Morning Midas je jen tou poslední v řadě.

Není to přitom tak, že by rejdařské firmy seděly s rukama v klíně a čekaly, až všechno dobře dopadne. Mají dekády zkušeností s převozem spalovacích aut, jejichž riziko požáru téměř eliminovaly sadou chytrých opatření včetně minimálního množství paliva v nádržích. U elektrických aut ale obdobná opatření nepomáhají, ostatně baterie hoří i vybité a ani další kroky rizika nesnižují na přijatelnou úroveň. Proto některým společnostem nezbývá než jejich transport zcela zastavit.

Přesně k tomu přistoupila firma Matson, jak informuje Maritime Executive a potvrdila nám sama společnost v zaslaném prohlášení. Matson je velký americký rejdař provozující desítky velkých lodí pro transport na západním pobřeží USA a napříč Pacifikem, kde naposledy šel ke dnu zmíněný Morning Midas. Společnost se snažila přijmout veškerá myslitelná opatření, aby tomuto kroku zabránila, ale nakonec kapitulovala.

Společnost tak svým zákazníkům oznámila okamžité a časově neomezené zastavení přepravy všech elektromobilů, plug-in hybridů i samotných bateriových paketů v celé své námořní síti s odvoláním na rostoucí obavy z nebezpečí požárů. Toto rozhodnutí znamená velké logistické problémy pro automobilky i jejich dealery, neboť Matson se významnou měrou podílí jak na transportu aut z Asie přes Tichý oceán, tak mezi západními částmi USA. Firma to jistě neudělala ráda, podle svých slov ale neměla na výběr.

„Vzhledem k rostoucím obavám o bezpečnost přepravy vozidel poháněných velkými lithium-iontovými bateriemi společnost Matson pozastavuje příjem nových i ojetých elektromobilů a plug-in hybridních vozidel k přepravě na palubě svých plavidel. S okamžitou platností jsme přestali přijímat nové rezervace pro tyto zásilky z a do všech destinací,” stojí v prohlášení firmy. Ta říká, že se nadále snaží najít cesty, jak toto omezení obejít, v tuto chvíli ale baterie znamenají příliš velké a příliš neřešitelné riziko.

Matson říká, že vyvinul rozsáhlé postupy, jak hasit takové požáry i jak jim předcházet. Ty zahrnovaly všechno možné od specifických způsobů skladování přes sledování zásilek pomocí termokamer až po nasazení tzv. Viking HydroPen, speciálního přístroje určeného pro hašení přepravních kontejnerů. Nic z toho ale nevedlo k rozptýlení obav, proto přišlo úplné zastavení přepravy.

Tento krok ve výsledku skutečně ukazuje hlavně to, že před realitou nakonec nikdo neuteče. Rozumným řešením čehokoli pochopitelně není úplný zákaz, bez přepravy těchto aut mohou mít firmy jako Matson stihnout ekonomické problémy. Už fakt, že k němu přesto přistupuje navzdory všem zmíněným opatřením ale zkrátka ukazuje, jak nemístná bagatelizace rizika těchto požárů je. Četnost je jedna věc, dopady druhá. A právě v ní jsou - zde skoro doslova - elektrická auta příliš horkým bramborem na to, aby jej někteří vůbec chtěli třímat ve svých pažích.

Požár a následné potopení lodi Morning Midas bylo zjevně pro amerického rejdaře poslední kapkou. Matson nyní elektrická a plug-in hybridní auta nepřepravuje, i když dříve přijal vážně rozsáhlá opatření vedoucí k prevenci i řešení jejich požárů. Foto: U.S. Coast Guard, CC0 Public Domain

Zdroje: Maritime Executive, Matson

Petr Miler

