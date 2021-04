Velká, vybavená a přitom levná SUV z Číny míří na západ, další už nafotili v Evropě před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Mimo svou domovinu čínské značky vyráží stále častěji, toto ale zatím jasně nejambicióznější pokus prorazit. Nejde tu totiž jen o Rusko nebo Mexiko, počítá se i se zeměmi EU a dokonce také s USA.

Automobilka Chery se svými velkými, vybavenými a relativně levnými SUV vyráží na západ. Začala nepřekvapivě v Rusku, kde už minulý rok otevřela 15 dealerství své prémiové značky Exeed. Ta má konkurovat autům od BMW, ovšem za nesrovnatelně nižší ceny. V první fázi se zaměří na největší ruská města jako Moskvu, Petrohrad, Krasnodar, Jekatěrinburg, Perm, Čeljabinsk, Kemerovo nebo Irkutsk. A pokud bude úspěšná, jak očekává, bude expandovat dál.

Byl to první, ale nikoli poslední krok Exeedu při jeho útoku na západní trhy, který má vyvrcholit v USA. Na některých trzích bude nicméně logo této značky bude chybět a místo něj jej zastoupí nově založený Vantas. Chery tak chce učinit v místech, kde panují předsudky zaměřené proti čínským autům. Není to ovšem jediný trik, který má Chery v rukávu. Firma totiž hodlá vyzrát i na ona vysoká cla. Své vozy tedy bude v Číně montovat jen částečně, o finální sestavení se již postarají továrny v zahraničí. Počítá se nejen s Ruskem, ale dokonce i s americkou výrobou.

Útok na zahraniční trhy bude probíhat postupně. Jako první na západ pronikl model TX resp. TXL, který je přímým konkurentem Škody Kodiaq. Mimo Čínu se prodává pouze sedmimístná varianta TXL, což znamená 4 775 mm dlouhé auto s rozvorem náprav 2 799 mm. Vůz je poháněn 1,6litrovým přeplňovaným čtyřválcem s výkonem až 186 koní, sedmistupňovým automatem a standardně disponuje i pohonem všech kol. Výbavy je spousta, jak jsme vám detailně předestřeli loni, přesto jde o auto v přepočtu za 570 tisíc Kč. Jinými slovy Číňané nabízí podstatně lépe technicky i výbavově disponované SUV velikosti Škody Kodiaq skoro o 150 tisíc tisíc levněji než úplný základ škodovky.

Tím ale Chery resp. Exeed nekončí. Druhým modelem v nabídce bude větší VX, které je už opravdu velkým SUV. Jde o auto dlouhé 4 970 mm, široké 1 940 mm a vysoké 1 795 mm s rozvorem 2 898 mm a vždy se sedmi sedadly uvnitř. Motorem je opět 1,6 turbo, tentokrát ale se 197 koňmi, sedmistupňový automat je znovu standard, stejně jako pohon 4x4. Výbava je pochopitelně ještě širší, jde o luxusní model, jak nejlépe dokumentují fotky níže.

Tohle auto už se prodává v Číně od 170 000 CNY, tedy prakticky za stejné peníze jako TXL v Rusku. Dá se očekávat, že čím dále od Číny dorazí, tím bude dražší, ovšem vzhledem k rozdílu v cenách za velkou zdí bychom čekali, že i VX bude v Rusku stát podobně jako úplně základní Kodiaq, to už by byl skoro zázrak. Že se tam objeví, už je jisté - automobilka si patentovala jeho vzhled, avizuje začátek prodejů během třetího kvartálu a lidé z fóra ruských příznivců této značky už publikovali první fotku auta zachyceného na ruské půdě, k vidění je případně na zdrojovém odkazu.

Zopakujme, že Chery s Exeedem resp. Vantasem míří i dál a původně hovořilo o tom, že v EU i USA by se chtělo objevit též v roce 2021, nejprve znovu s TX nebo TXL. Zda se to stane, nevíme, vzhledem k pokračující expanzi do Ruska ale předpokládejme, že nejpozději příští rok k tomu skutečně dojde.

Po modelu TXL míří Chery do Ruska se svým ještě větším VX. Později má dorazit dále na západ, kde se auta budou prodávat pod značkou Vantas. Foto: Chery

Zdroje: Chery Clubs, Chery

Petr Miler