Zdánlivě populární velké kombíky jsou druhem na vymření, už je nekupuje pomalu nikdo

před 10 hodinami | Petr Miler

Automobilový svět prošel v posledních dvou dekádách obrovskou transformací a jistý si v něm zjevně nemůže být nikdo ničím. Máte pocit, že takové velké kombíky tu s námi musí být věčně? Omyl, spíš tu s námi brzy nebudou vůbec.

„Tohle tu nechte, aby lidi viděli, jak by bylo hrozný, kdyby byly všechny ženský stejný,” prohlásil kdysi Jan Werich jako falešný císař při pohledu na 13 obrazů Mona Lisy za sebou ve filmu, jehož jméno jistě nemusíme připomínat. Unifikace opravdu není pěkná věc a neplatí to zdaleka jen v případě žen. I představa, že všechna auta budou jednoho dne stejná, je poněkud děsivá. Přesně k tomu ale bohužel svět spěje.

Stalo se tak dílem několika faktorů, kdy tím hlavním hybatelem jsou stále přísnější regulace. Ty jednak omezují kreativitu automobilek, především je ale nutí ke stále větším úsporám z rozsahu, aby požadavkům na specifická řešení toho či onoho bylo možné rozumně ekonomicky vyhovět. Výrobci se tak snaží vyrábět co nejvíce stejných aut a ačkoli dnešní nabídky automobilek vypadají pestře, je to spíš pozlátko.

Však si stačí vzpomenout na doby, kdy jste mohli mít VW Golf jako tří- i pětidvéřový hatchback, kombík a dokonce i sedan (Bora), ze kterého Němci dělali také specifický kombík. A téměř do kterékoli z těchto verzí záplavu motorů se čtyřmi, pěti i šesti válci, na benzin i naftu, bez turba i s ním, s pohonem 4x4 či předním pohonem, řadou typů převodovek... Bylo to tak ještě před necelými 20 léty, ale je to všechno pryč.

VW dnes sice nabízí extrémní množství modelů, v případě naprosté většiny z nich jste ale omezeni jedním dvěma typy karoserie, pár motory a se štěstím dvěma převodovkami. A německou značku jsme si vzali do úst jen jako dobře známý příklad - vývoj je prakticky všude stejný a ani prémioví výrobci už zdaleka nevychází svým zákazníkům tak moc jako dřív.

Pořád je ale podstatné, co vlastně zákazníci chtějí. Požadavky lidí jsou nepochybně pestré, převažující trend ale existuje vždy a regulace či jejich následky jsou katalyzátorem k neustálému omezování nabídky. Snaha o maximalizaci úspor z rozsahu nejprve vytlačuje do kouta - a pak ven z domu - cokoli, co si neoblíbí rozsáhlá skupina kupců. Tím se rozjíždí spirála, která určitou věc nejprve upozaďuje, až ji z nabídky vytlačí zcela. Protože ji chtělo třeba „jen” 10 procent lidí, a to nebylo dost. Její kupci se přeorientují na něco jiného, protože auta jako taková kvůli tomu kupovat nepřestanou. Tím se znovu nafoukne skupina žádající určitou věc a upozadí zájemce o jinou. A tak je to stále dokola - zamíchejte párkrát osudím a na konci všeho máme jen pár řešení preferovaných (či alespoň akceptovaných) masami.

V případě aut jako takových se stále více pozornosti dostává SUV. Ačkoli už jsme mnohokrát slyšeli o tom, že jejich popularita je na vrcholu či blízko svému konci - a nepochybně se to jednou stane - pořád získávají větší a větší podíl na trhu. Automobilky tak vzhledem k výše zmíněnému mají stále menší prostor nabízet něco jiného a tlačí stále více na pilu esúvéček. Leckoho tak mohlo překvapit, když Mercedes tento týden začal mluvit jak o konci kombíků, kupé a kabrioletů, tak nejasné budoucnosti sedanů. Když se ale podíváme na prodejní statistiky, zjistíte, že Němci se řídí pořád jen tím, co jsme zmínili dříve - jakmile zájem o určitý typ vozu klesne pod jisté procento, žije už jen na vypůjčený čas.

V analýze prodejů různých typů aut za uplynulý rok z dílny JATO Dynamics jsme si všimli prodejů velkých kombíků. Tedy kombi vyšší střední třídy, což je obecně okrajový typ aut nabízený jen pěti prémiovými značkami - krom Audi A6 Avant, BMW 5 Touring, Mercedes E kombi, Volva V90 a Jaguar XF Sportbrake už v této třídě nic dalšího nenajdeme. A vsadili bychom si na to, že pár let toho v ní najdeme ještě míň.

Za uplynulý rok bylo totiž celosvětově prodáno pouhých 138 tisíc aut této třídy. Může to znít jako vysoké číslo, uvážíme-li ale, že se na Zemi prodá kolem 70 milionů aut ročně, je to plivnutí do Lipna. Celých 86 procent těchto vozů se pak prodá v Evropě, a ta je pro automobilky obecně stále méně zajímavá. Být to typ vozu populární u Číňanů nebo na jiném perspektivním trhu, voila, v Evropě je očekáván jen další pokles celkových prodejů a význam těchto vozů v globálních portfoliích automobilek bude nejspíše dále upadat.

Řekli bychom, že z nabídky hned tak nezmizí Audi A6, které s 48 tisíci prodeji žebříček jasně vede. Mercedes E kombi s 33 tisíci prodeji už je ale zjevně málo i pro samotnou automobilku a BMW 5 Touring s 29,5 tisíci vozy působí ještě méně perspektivně. Volvo V90 je kupodivu jen o 3 tisíce aut vzadu a Jaguar s tisícovkou prodejů už ani nestojí za řeč.

Přidáme-li k těmto údajům, že zájem jen meziročně klesl o 31 procent, jak pravděpodobné je, že na nějakých 5, 7 let uvidíme nějaké takové auto vůbec ještě v prodeji? Pokud se na dosavadním vývoji nic nezmění, pak velmi málo. Poté možná uvidíme „jak bude hrozný, až budou všechny automobily stejný”. K jakési „esúvéizaci” automobilového světa všechno spěje.

Audi A6... Foto: Audi



...BMW 5 Touring... Foto: BMW



...nebo Mercedes E kombi jsou zdánlivě velmi populární auta, ve skutečnosti je ale zájem o ně velmi malý, vytrvale klesající a nějak přežívající jen v Evropě. Pokud se něco zásadního nezmění, jejich osud je téměř jistě zpečetěn. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler