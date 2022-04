Velké motory s manuálními převodovkami se nečekaně vrací do hry, staromilci mají velký den před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Obojímu už skeptici dávno vystavili parte - manuální převodovky jsou druhem na vymření a v kombinaci s jakkoli většími motory to platí dvojnásob. Přesto se v tuto chvíli nečekaně odhalují dva vozy nabízející právě to, v jednom případě jde dokonce o nejsilnější auto s ručním řazením v Evropě.

Ještě před pár lety se zdálo, že manuální převodovky mohou takříkajíc stříhat metr. Ze své nabídky je začalo vyřazovat stále více automobilek, navíc nešlo pouze o ty prémiové. Velké čistky se odehrály také v mainstreamu, a to paradoxně hlavně u verzí, kde je část nadšenců vyhledávala. Důvodů je spousta, od regulatorních přes nákladové a technické až po měnící se preference kupců, tak či onak se zdálo být vymalováno.

Jak se nicméně ukázalo v roce 2016, zákazníků toužících po větším zapojení do hry a tedy po ručním řazení je pořád dost. Pro Porsche tak byl neskutečný úspěch limitované edice 911 R budíčkem, který značka rozhodně nezaklapla. Místo toho vyskočila jak ranní ptáče a pustila se do díla. Záhy tak trojici pedálů vyfasovalo i provedení GT3, přičemž u nové generace 992 se již Porsche ani neodvažovalo odhalit některé vrcholné deriváty pouze s automatem. Místo toho zákazníkům nabídlo obě převodovky, tedy i tu manuální.

Automobilka z Zuffenhausenu přitom není jediným výrobcem, který se dokázal poučit ze svých vlastních chyb. Dalším je Toyota, jejíž Supra páté generace byla ihned po premiéře nemalou měrou kritizována. V prvé řadě za tím stál design, který přece jen nepadl do oka každému. Mnohem podstatnější však bylo, že kupé na rozdíl od čtvrté generace již nebylo výkladní skříní japonských technologií. Místo toho se dočkalo mnoha komponentů od BMW, a to včetně motorů. S těmi ale dorazil jen automat, přestože spřízněné Z4 manuál má, jakkoli pouze ve čtyřválcové verzi.

Negativní přijetí pochopitelně Toyota zaznamenala, oproti takovému BMW, které na kritiku dlouhodobě neumí reagovat, se nicméně Japonci opravdu chytli za nos. I díky mnoha neoficiálním konverzím totiž jednoznačně viděli, kolik peněz jim uniká. A jelikož mechanický základ vozu umožnil příchod manuálu poměrně levnou cestou, bylo rozhodnuto. Nyní si tak můžeme představit Toyotu Supra modelového roku 2023, u které zákazníci budou moci po třech pedálech skutečně sáhnout. Navíc ne jen v kombinaci se základním dvoulitrem.

Manuál bude možné naopak spárovat pouze s třílitrovým šestiválcem, jehož výkon činí 387 koní a točivý moment 497 Nm. Data o jízdní dynamice automobilka prozatím neposkytla, uvedla však, že tým techniků kromě úprav středového tunelu odstranil i některé nepotřebné komponenty jako třeba akustický paket. Manuální provedení by tak nemělo být lehčí o několik desítek kilogramů jen díky samotné převodovce, která neváží tolik jako automat, ale i o dalších pár deka s ohledem na tuto dietu.

Jen u toho se Toyota nezastavila, dále totiž došlo na zkrácení stálého převodu a optimalizaci točivého momentu v případě, kdy na spojku dupnete či ji vyšlápnete. Pokud se vám ale tato elektronická berlička nelíbí, stačí vůz přepnout do sportovního režimu, kdy je deaktivována. Okruhový režim pak umožňuje snadnější drifty, zatímco trakční a stabilizační kontrola, stejně jako stabilizátory byly překalibrovány. Mimo to dorazila i funkce Hairpin+ určená pro točivé okresky.

Více si o této verzi řekneme během léta, kdy mají být zveřejněny podrobné specifikace i ceny. Přičemž stejně tak bude jisté, zda manuální Supra dorazí také do Evropy. Aktuálně se tak můžeme vrátit k Porsche, jenž oficiálně odhalilo nové provedení Sport Classic oficiálně. Máme tedy definitivně potvrzeno, že o pohon kupé ze Zuffenhausenu se opravdu stará 3,7litrový přeplňovaný šestiválec z modelu Turbo. To je ovšem k dispozici jen s automatem a pohonem všech kol.

Nová limitka, která bude k mání v 1 250 kusech, nicméně dostane do vínku jak manuál, tak pohon zadních kol. Na ta přitom zamíří 550 koní, což je sice méně než u Turba či Turba S, ovšem stále zde máme nejvýkonnější sériově vyráběný „manuální model”, jaký si Evropané mohou koupit. Levně je však kupé rozhodně nevyjde, neboť v Německu byla základní cena stanovena na 274 714 Eur (cca 6,75 milionu Kč), což oproti Porsche 911 Turbo představuje zdražení o zhruba 80 000 Eur (1,96 mil. Kč).

Dá se nicméně předpokládat, že i přes tento skok provedení Sport Classic zmizí rychleji než pára nad hrncem, ostatně předchozí taková edice byla vyprodána během osmačtyřiceti hodin. A výše zmiňovaná varianta 911 R v době debutu již vůbec nebyla k mání. Nelze se tomu divit, neboť neznáme nikoho, koho by tyto vozy neoslovily. U novinky to platí především, neboť s vysokým výkonem je spárován jak legendární kachní ocas, tak litá kola v retro stylu.

Stejně jako Toyota přitom i Porsche u novinky odstranilo některé odhlučňující prvky a zároveň vyrukovalo se speciálně naladěným sportovním výfukem. Je tak dost možné, že někde bude 911 Sport Classic i porušovat zvukové normy. Byť je pochopitelně otázkou, zda s ním některý z majitelů bude vůbec jezdit, neboť očekávat se dá prakticky okamžité navyšování hodnoty. Zvláště když dorazila i karbonová kapota a střecha, které provedení Turbo nemá.

Suma sumárum tak lze říci, že manuály se vrací do hry, i když víceméně jen ve vyšší nebo vrcholné lize. Automobilky totiž zjistily, že někteří zákazníci jsou ochotni za taková auta zaplatit majlant. Nepočítáme však s tím, že by tento zájem pohnul s italskými automobilkami sídlícími v Maranellu a Sant'Agata Bolognese. Dá se to ale pochopit, neboť co Ferrari a Lamborghini vyrobí dohromady za rok, to pro Porsche představuje zhruba půlměsíční odbyt.

Porsche 911 Sport Classic se představilo oficiálně... Foto: Porsche



...přičemž s manuální převodovkou konečně přichází také Supra páté generace. V obou případech mají auta ryzí šestiválcová turba, to zní v dubnu 2022 jako aprílový žert. Foto: Toyota

Zdroj: Porsche, Toyota

Petr Prokopec

