Velké SUV se 178 koňmi a výbavou jen za 267 tisíc může znít jako vtip, Číňané ale takové prodávají | Petr Miler

/ Foto: Oshan/Changan Auto

Jak už to u čínských aut bývá, říká si poněkud suspektně, ale to je tu tak vše, co se mu dá vyčíst. Jinak jde o svébytně vyhlížející vůz se slušnou technikou i výbavou za vskutku směšné peníze.

Čínští výrobci aut jsou zvláštní. I když v posledních letech nejde říci, že by jejich automobily byly jen kopiemi západních vzorů a výrazně zapracovali na vlastním designu i technice, beztak to často vypadá, jako kdyby si nemohli pomoci a něco zkopírovat prostě stejně museli.

Platí to i v případě značky Oshan (někdy stylizované také jako Oushan či Auchan, ale sami Číňané ji přepisují jako Oshan, tak se toho podržme) automobilky Changan Auto. Ta vyrábí designově svébytné a zajímavé vozy s technikou, nad kterou neohrnete nos, dává jim ale jména známa od jiných značek. V její nabídce jsme našli či najdeme modely se jmény jako 3, 5, X5 nebo X6, které nepochybně našly inspiraci u BMW, vidíme tu také typ CX70 připomínající Mazdu, kterou ostatně evokuje i typ Cosmos. A když dojde na elektrický model, říká si Nio, protože... Nio přece dělá elektromobily.

Dnes se podíváme na vrchol nabídky značky, která se mladší klientelu pokouší ulovit na vrcholné SUV jménem X7. Tímto jménem jako by Číňané byli posedlí neboť v nabídkách tamních automobilek najdeme celkem sedm aut, která si říkají „něcoX7”, „X7něco” nebo přímo X7. Žádné z nich se ale nepodobná stejně pojmenovanému BMW a není to případ ani tohoto Oshanu. Velké SUV to sice je, s délkou 4 705 mm, šířkou 1 860 mm, výškou 1 720 mm a rozvorem 2 780 mm ale v některých ohledech překonává leda Škodu Kodiaq, velikosti BMW X7 ale nedosahuje (to má přes 5 metrů na délku).

Designově je to ovšem atraktivní vůz - líbit se vám samozřejmě nemusí, jeho ostřeji řezané linie s úzkými světlomety vpředu, které se prolínají s čelní maskou a výše posazená, na oko spojená koncová světla ale působí moderně a urazí zřejmě málokoho. Auto působí robustně, přesto ne otyle. Že nejde o žádného drobka, nelépe prozradí i 19" kola na prezentačních fotkách (za příplatek mohou být až 20"), která na autě nepůsobí bůhvíjak velkým dojmem.

Ani technika není nezajímavá. Vůz pracuje s jediným, 1,5litrovým turbomotorem o výkonu až 178 koní, který míří výlučně na přední kola přes manuální nebo dvouspojkovou převodovku. To nezní špatně, u takové Škody Kodiaq už musíte připlácet, abyste dostali takový výkon, zde jej dostanete v základu, navíc s hromadou výbavy.

X7 se v základu prodává s kde čím od klimatizace přes navigaci až po multifunkční volant a když si připlatíte za úplný vrchol, dostanete i věci jako bezklíčový vstup, elektrické ovládání víka kufru, adaptivní tempomat, 360° parkovací kameru, elektrická sedadla vpředu a vyhřívaná i vzadu, kožené čalounění... Za takové věci se u evropských automobilek připlácí statisíce, od Číňanů dostanete celé auto i s tím vším.

Oshan X7 totiž startuje přes svou velikost, techniku a výbavu na skoro neuvěřitelných 79 900 yuanech, což je asi 267 tisíc Kč. A i když se necháte rozmazlovat vrcholným provedením, zaplatíte 119 900 yuanů, což je pořád 400 tisíc Kč. Za to skutečně u BMW nenakoupíte ani pořádnou příplatkovou výbavu a za základní cenu této X7 nekoupíte u Škody vůbec nic, ani oholenou Fabii. Je to pozoruhodná nabídka a není divu, že se tomuto vozu i na přeplněném čínském trhu docela daří. Loni se jej prodalo přes 50 tisíc, i když je Oshan novou značkou budující si teprve povědomí o sobě. To není o mnoho méně, než Škoda loni prodala v Číně všech svých modelů dohromady...

Oshan X7 se jmenuje podivně, nezajímavé auto to ale není ani v nejmenším. Za cenu od 267 tisíc Kč nabízí velikostně, technicky i výbavově více než základní Škoda Kodiaq za trojnásobek. Foto: Oshan/Changan Auto

Zdroj: Oshan/Changan Auto

