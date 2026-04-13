Symbolický obrat: Výrobce restomodů zkusil prodávat stará auta předělaná na elektřinu, po fiasku přechází na motory V8

Mnohokrát jsme konstatovali, že pokud existuje způsob, jak líbivému starému autu sebrat jeho duši, je to snaha připravit jej o spalovací pohon a vměstnat do něj vnitřnosti třeba z Tesly. Někteří nechápali, fiasko jejich původních záměrů pro ně ale zjevně bylo poučné.

včera | Petr Miler

Foto: Halcyon, tiskové materiály

Některá starší auta mají své nezaměnitelné kouzlo, o tom asi nemá smysl diskutovat. Není to zdaleka každé, jako člověk pohybující se v automobilové komunitě prakticky neustále mám ale čas od času možnost sednout do něčeho, co třeba ani svého času nebylo tak mimořádné, ceněné či jinak obletované, dnes se to ale jeví být mimořádně lahodným.

Jeden známý si kupříkladu nedávno koupil Audi S6 Avant s motorem 5,2 V10 a nechal mě sjet. Pamatuji ten vůz už z dob, kdy byl nový, a pochopitelně ani tehdy nebyl nezajímavý. Točivá atmosféra ale k relativně (tehdy...) těžké S6 moc neseděla a byla to až přeplňovaná RS6, která udělala vrcholným á-šestkám té doby renomé. Dnes? Za volantem S6 V10 se přes její relativně nepřesvědčivou dynamiku smějete jak pomatení, protože.... ten motor, ten motor.

Motor je opravdu významnou součástí „duše” spalovacích aut, ze podstatným zdrojem veškeré zpětné vazby. Nějak s autem hýbe, nějak se ovládá, nějak zní, nějak vibruje... Seberte dobové S6 motor V10 a nemáte skoro nic, bude to tuctová á-šestka, jakou s motory typu 3,0 TDI poznal kdekdo a stopu v něm nezanechala skoro žádnou. Jistě ne v každém autě je motor tak významnou součástí charakteru, přesto láska ke starším vozům prochází často právě motorovým prostorem.

Výrobci v posledních letech populárních modernizovaných starých aut, tzv. restomodů, by na to neměli zapomínat. Samotné restomody nejsou špatný nápad, ostatně je pochopitelné, pokud chcete jezdit autem „jako tenkrát”, ale nechcete snášet jeho dobové vrtochy. O S6 to moc platit nebude, ale ještě starší vozy měly charakteru na rozdávání, ovšem život s nimi nebyl lehký už tehdy, natož když budete třímat v rukou totéž auto staré desítky let - v sebelepším stavu to nebude ideální stroj na každodenní ježdění. Citlivě vše modernizovat, klidně i vyměnit celý motor, tedy dává smysl, ale... No nesmíte zajít moc daleko, jinak se celá idea restomodu rozloží. A jednu takovou hranici jejich výrobci čas od času překročí.

Jde o kompletní výměnu pohonu za elektrický. Technicky to jde, pokud z původního auta nechcete zachovat moc, pak jej můžete postavit třeba na základech Tesly nebo čehokoli. Ale co pak máte v rukou? Maňáska, Teslu převlečenou za starý charakterní vůz, který originál nepřipomíná ani v nejmenším, jen tak vypadá. Varovali jsme mnohokrát před tím se touto cestou ubírat, některé firmy se jí ale přesto vydaly. A byť pár kupců najdou vždy pro cokoli, udělat z toho životaschopný byznys... Podle nás je to hraničně nemožné.

Poznal to i Halcyon, který staví restomody na základech starých Rolls-Royců. Jsou to krásná auta, velmi citlivě modernizovaná, až na jednu výjimku... No jistě, je to elektrický pohon. Britská společnost se dosud pokoušela prosadit s přestavbami starý modelů Corniche a Silver Shadow, přičemž až loni ukázala světu svou první „sériovou” prvotinu. Modelu Highland Heather mělo vzniknout 60 kusů s elektrickým pohonem. Nevíme, jestli nakonec vzniknou, o tom se firma nezmiňuje, zájem o vůz je ale mizerný a zpětná vazba od zákazníků jasná - taková auta chceme, ale na na elektřinu.

Někteří by jistě vytrvali v bazírování na původním nápadu až do sebezničení, Halcyon ale nechce hrdě hynout se skladem plným bateriových restomodů. Tento týden tak firma oznámila, že mění cestu, nikoli cíl. Odhalila tedy model Great Eight Series, který má znovu v limitované sérii 60 kusů vrátit život někdejším kupé Rolls-Royce Corniche. Pod kapotou ale budou mít modernizovaný 6,75litrový osmiválec, který známe z hromady dřívějších Rolls-Royců a Bentley, ostatně se vyráběl ještě nedávno.

Britové neprozradili, co modernizace motoru s klasickou jednotkou provedla, ale nakonec je jedno, jestli bude mít o pár desítek koní víc nebo míň. „Zaměřili jsme se na aplikaci správné inženýrské disciplíny, abychom jej zdokonalili a pozvedli pro moderní použití, zlepšili odezvu, plynulost a celkovou stabilitu a zároveň zachovali samotnou podstatu, která ho dělá tak výjimečným. Výsledkem je motor, který působí zcela autenticky, ale zároveň je schopný fungovat způsobem, jakého nikdy předtím nebyl schopen,” uvádí firma. A tušíme, že s tímto přístupem konečně zaboduje.

Přístup k modifikacím zbytku auta je jinak totožný. Modernizované aut je výsledkem náročného procesu, při němž je originál odhalen až na holý skelet a během 5 000 hodin práce je kompletně restaurován a doplněn o modernějších hardware, jak se jen dá. Vůz dokonce používá adaptivní odpružení, nový brzdový systém, voliče jízdních režimů a palubní elektroniku pracující i s Apple CarPlay a Android Auto. K dispozici jsou také tempomat, parkovací kamera, moderní vícezónová klimatizace, elektricky nastavitelná sedadla s vyhříváním a ventilací... Je tu zkrátka vše, co má moderní auto této úrovně mít.

Vnější i vnitřní vzhled si ale jinak zachovává klasické pojetí, když v kabině vidíme velmi klasickou kombinaci hnědé kůže a dřeva s otevřenými póry se zelenými akcenty odkazujícími na stejně laděnou karoserii. Jedná se ale jen o ukázkový exemplář, každé z 60 aut řady Great Eight bude vyvedeno tak, jak si kupci budou přát. Levné to ovšem nebude, nejméně 425 000 liber za kus znamená 12 milionů za jeden vůz. A to si musíte sehnat originál k přestavbě, Halcyon vám s tím (za další peníze) pomůže.

To nejdůležitější je ale symboličnost tohoto obratu. Nejen někteří výrobci nových aut, ale i výrobci restomodů už chápou, že ryze elektrická cesta je cestou do zapomnění. Snad to pochopí i všichni ti, kteří pořád drží původní „lajnu” - jít proti trhu se nevyplatilo nikdy nikomu.


Spalovací novinka od výrobce dosud jen elektrických restomodů... Tomu se říká obrat. Foto: Halcyon, tiskové materiály

Zdroj: Halcyon

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

